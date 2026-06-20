Tvůrce Snapchatu představil vlastní chytré brýle. Slibují víc propojení s realitou, ale za přemrštěnou cenu
Nová generace chytrých brýlí od tvůrců Snapchatu má uživatele odnaučit zírat do mobilů. Zaplatí za to však nebývale vysokou částku.
Když se dnes řekne umělá inteligence v chytrých zařízeních, většina lidí ji u mobilů a počítačů bere jako samozřejmost. Jednou z oblastí, která na svůj průlomový moment teprve čeká, jsou ale chytré brýle. A čím dál častěji se mluví o tom, že by tento okamžik mohl přijít ještě letos.
První aspiranti se už hlásí o slovo. Do hry se po zhruba dvou letech vrací americká firma Snap, kterou většina lidí zná jako tvůrce sociální aplikace Snapchat. Na konferenci Augmented World Expo 2026 v kalifornském Long Beach její šéf Evan Spiegel představil novinku jednoduše pojmenovanou Specs. Tentokrát nejde o žádný prototyp ani vývojářské zařízení, ale o první skutečnou spotřebitelskou verzi brýlí s rozšířenou realitou od této společnosti.
Cílem podle Snapu bylo přinést umělou inteligenci, pracovní nástroje i zábavu přímo do světa kolem nás a pomoct lidem tvořit, propojovat se a učit se, aniž by museli neustále civět do displeje. Specs jsou podle Spiegela prvním počítačem, který uživatele povzbuzuje, aby zvedl hlavu od obrazovky.
Specs jsou na pohled poněkud robustní a mají tlusté obroučky. Vzhledem trochu připomínají brýle Ray-Ban Display od Mety, jen mají o něco zaoblenější rohy. Spiegel to ale jako problém nevnímá. „Někdo by mohl říct, že výrazné, mohutné brýle jsou momentálně v kurzu. Pro nás to ale není o následování módních trendů. Jde nám mnohem víc o to, abychom nabídli opravdu výjimečné funkce,“ obhajoval design v rozhovoru pro americký Wired.
Obroučky jsou vyrobené z extrémně lehkého materiálu, polymeru TR90, který váží jen kolem 132 gramů a lze do něj nasadit dioptrické vložky, takže brýle je možné přizpůsobit i uživatelům s vadami zraku. Srdcem zážitku je pak vlastní displejový systém Snapu, který promítá obraz přímo do skel. Díky zornému poli o šířce 51 stupňů vytváří dojem velké virtuální obrazovky před očima uživatele. Při práci tak připomíná zhruba 24palcový monitor umístěný v pohodlné vzdálenosti, zatímco při sledování filmů dokáže navodit pocit, jako byste seděli před 115palcovým plátnem domácího kina.
O plynulý pohyb obrazu se starají dva procesory Qualcomm Snapdragon. Díky nim brýle reagují téměř okamžitě na pohyb hlav, kterému se obraz přizpůsobí za pouhých 7 milisekund. To je rychleji než u Apple Vision Pro (12 milisekund), takže je zde podstatně menší šance, že uživatele při delším používání začne bolet hlava nebo se mu udělá nevolno.
Klíčové přitom je, že Specs jsou plně samostatné. Nepotřebují žádnou doprovodnou aplikaci, náramek ani externí baterii, vše je integrováno přímo v nich. A údajně vydrží být v provozu zhruba čtyři hodiny, přičemž přibalené nabíjecí pouzdro poskytne další energii na cestách, což dává dohromady až 20 hodin provozu.
AI, která vidí svět z vašeho pohledu
Hlavní rozdíl oproti běžným asistentům je podle Snapu v tom, že AI ve Specs není uzavřená v textovém políčku. Vidí to, co samotný uživatel, a chápe, o co se snažíte. Navigace se tak může objevit přesně tam, kde ji potřebujete, a informace mohou být navázané na konkrétní objekty a místa kolem vás. Můžete tak proměnit téměř jakýkoli prostor v pracovní plochu, přenést si obrazovku nebo otevřít virtuální whiteboard.
Specs údajně umožňují i sdílený pohled. To znamená, že několik lidí v brýlích uvidí tytéž virtuální objekty ukotvené v reálném prostoru, ať už sedí u jednoho stolu, nebo jsou každý úplně jinde.
Co přesně Specs umí, ale do velké míry závisí na vývojářích. Spiegel přímo řekl, že brýle získají smysl díky takzvaným Lenses, aplikacím a efektům, které tvůrci sami vytvoří a které obohacují reálný svět o interaktivní digitální vrstvu.
Vývojáři jich už stihli připravit stovky: od čtení golfového greenu přes interaktivní lekce hry na bicí až po nástroje jako Vector Fields, které zviditelňují jinak neviditelné fyzikální síly. Pro tvůrce navíc Snap chystá agentní vývoj Lenses v prostředí Lens Studio, který se rozjíždí v nástrojích Claude Code, Codex a Cursor. Během vývoje Specs prý firma podala přes 7 tisíc patentů.
Astronomická cena ve stínu Apple Vision Pro
Více času stráveného v reálném světě ovšem něco stojí. Konkrétně 2 195 dolarů, tedy zhruba 47 až 50 tisíc korun. Předobjednat si brýle zatím mohou jen Američané, Britové a Francouzi, a to s vratnou zálohou 200 dolarů. Spiegel i další zástupci firmy přitom otevřeně přiznávali, že se chtěli vyhnout osudu Apple Vision Pro.
Ty stály při svém uvedení zhruba 75 tisíc korun, a přes status technologického divu jejich širšímu nasazení zabránila vysoká cena, omezená nabídka aplikací a stížnosti na nepohodlí.
Apple jich prodal jen kolem zhruba 600 tisíc kusů a nakonec na toto zařízení v podstatě rezignoval. „Nabídnout Specs za 2 195 dolarů vyžadovalo od našeho týmu nadlidské úsilí,“ vysvětluje Spiegel magazínu Wired. I tak je ale nutné dodat, že padesát tisíc za chytré brýle není lidová cena. Samsung a ostatní konkurenti cílí spíše na dostupnější segment.
Snap zdůrazňuje, že soukromí bylo jeho zásadou od počátku. Brýle se mají chovat transparentně, ptají se před přístupem k citlivým informacím a při natáčení se rozsvítí LED indikátor, aby okolí poznalo, že zařízení nahrává. Tady je ovšem na místě skepse: lidem se už dříve podařilo podobné indikátory na brýlích od Mety deaktivovat, takže je pravděpodobně jen otázkou času, než se totéž stane i zde.
Specs nejsou prvním pokusem firmy proniknout do tohoto světa. Řadu chytrých brýlí Spectacles vyvíjí Snap už víc než deset let. První generaci pustil na trh v roce 2016. Ta tehdy natáčela video a měla jednoduchý cíl – zachytávat momentky pro Snapchat. Pozornost sice vzbudila, brzy však zájem opadl.
Firma to zkoušela znovu v letech 2018 a 2019 a pustila se i do dalšího hardwaru, jako byla létající kamera Pixy Drone, kterou ale musela rychle stáhnout kvůli přehřívajícím se bateriím. V roce 2021 přišel vstup do rozšířené reality s brýlemi Spectacles AR a v roce 2024 následovala jejich vývojářská verze. Specs jsou tak vyústěním této dlouhé cesty a prvním pokusem nabídnout výsledek desetiletého vývoje běžnému spotřebiteli.
Snap se tím přidává do rozrůstající se skupiny firem, které věří, že rok 2026 by mohl být pro chytré brýle zlomový. Čeká ho ovšem tvrdý boj s těžkými vahami: Metou, dvojicí Google a Samsung i Applem, který na vlastních brýlích prý také intenzivně pracuje.