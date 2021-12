Jack Dorsey je velkým obhájcem bitcoinu. I proto se hodně mluví o tom, že se po svém odchodu ze sociální sítě Twitter, kterou založil a patnáct let vedl, bude věnovat více kryptoměnám jako takovým a blockchainové technologii, a to ideálně přes svou společnost Square. I to může být důvod, proč jeho původně platební startup mění své jméno ze Square na Block. A do kryptosvěta se vrhne ještě ve větší míře.

Square má s bitcoiny poměrně bohaté zkušenosti. Ještě před vlnou institucionálního zájmu, která letos pomohla zvýšit cenu bitcoinu na nový rekord, je Dorseyho firma nakoupila v hodnotě okolo 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun). V únoru pak společnost investovala do bitcoinu dalších 170 milionů dolarů (3,8 miliardy korun). Mimo jiné zvažovala, že pro bitcoin vytvoří hardwarovou peněženku.

Letos v červnu se navíc Square spojil s blockchainovým poskytovatelem Blockstream Mining, se kterým chce vybudovat speciální zařízení určené pro těžbu bitcoinů poháněné solární energií, aby se snížila energetická náročnost celého těžebního procesu. Do Blockstream Mining nalil pět milionů dolarů, respektive zhruba 110 milionů korun.

„Značku Square jsme vytvořili pro naše platební zaměření. Block je nový název, ale náš cíl, kterým je ekonomické posílení, zůstává stejný. Bez ohledu na to, jak se rozrosteme nebo změníme, budeme i nadále vytvářet nástroje, které pomohou zvýšit přístup k ekonomice,“ říká v oficiálním vyjádření Dorsey.

„Od svého založení v roce 2009 se firma rozšířila o Cash App, hudební službu Tidal a značku TBD54566975 (pod kterou se Square soustředilo na bitcoin – pozn. red.). Změna názvu vytváří prostor pro další růst. Block je zastřešujícím ekosystémem mnoha podniků, které spojuje účel ekonomického posílení, a slouží mnoha lidem – jednotlivcům, umělcům, fanouškům, vývojářům a prodejcům,“ doplňuje Dorsey.

Ke změně názvu ostatně před nedávnem přistoupila i společnost Facebook, která se přejmenovala na Meta Platforms. Pod touto značkou bude vyvíjet takzvaný virtuální vesmír neboli metaverse. Mark Zuckerberg, šéf Mety, tehdy argumentoval, že původní název už nezahrnoval vše, čím se firma zabývá. Podobně argumentuje i Square.

Změna názvu na Block oficiálně proběhne 10. prosince. Symbol SQ, pod kterým se akcie podniku obchodují na newyorské burze, ale zůstane stejný. Aktuálně se jedna akcie Squaru obchoduje za 194 dolarů a za dnešek si připsala nepatrný růst.

S přispěním ČTK.