Úchvatné sci-fi natáčené v Česku dokázalo zdánlivě nemožné. Zreplikovalo atmosféru kultovní klasiky
Seriál Blade Runner 2099 na streamovací službě Amazon Prime Video se natáčel i v Česku. Zachycuje atmosféru původního filmu, ale má dost chyb.
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V žánru sci-fi byste atmosféričtějších, ikoničtějších, audiovizuálně působivějších a zapamatovatelnějších děl našli jen pár. Snímek od režiséra Ridleyho Scotta s Harrisonem Fordem v hlavní roli a s podmanivou hudbou Vangelise se stal předlohou, kterou se za čtyřiačtyřicet let pokusily napodobit desítky filmů, seriálů i videoher. Teď se sám proměnil v seriál, který se natáčel i v Česku. Má nedostatky – ale úchvatnou atmosféru původního díla zachytil až neskutečně.
Neony. Zločin, znečištění a zoufalství. Vítejte v budoucnosti, která naši planetu čeká už za pár desítek let. Ve světě kyberpunkové klasiky Blade Runner. Před několika lety se tenhle film z roku 1982 dočkal pokračování s Ryanem Goslingem a ode dneška si na streamovací službě Amazon Prime Video pustíte všech osm dílů nového seriálu Blade Runner 2099. Ten vás i navzdory chybám přinejmenším v jedné a rozhodně ne nedůležité věci uchvátí.
Blade Runner 2099 totiž dokázal zreplikovat (znalci pochopí volbu zrovna tohoto slova…) atmosféru, vzhled i zvuk svého slavného předchůdce. Seriál natáčený mimo jiné na Žižkově na vás dýchne budoucností ovládanou obřími korporacemi, kde nad špinavým městem plným utlačovaných občanů ční gigantické budovy boháčů, kde temné uličky plné zoufalství ozařují reklamy na exotické a nedostupné produkty. Tohle je Blade Runner.
Ať už to jsou kulisy s retrofuturistickou stylizací, velkými fyzickými tlačítky a nekvalitními monitory, jež vychází z osmdesátkových představ o moderní technologii, nebo intimnější scény s kontrastem zářivých světel a všudypřítomných stínů, případně impozantní trikové záběry přeletů nad rakovinně rozrostlými aglomeracemi, Blade Runner 2099 dobře ví, co z téhle značky udělalo tak kultovní titul. Je to znát i po sluchu – ambientní, minimalistické a elektronické tóny (či saxofon!) k tomuhle subžánru neoddělitelně patří.
Seriálová novinka na Amazon Prime Video audiovizuálně trefuje přesně ty stejné cíle jako kdysi. Půvabně spojuje retro zrnitost a měkkost obrazu s moderními filmařskými možnostmi a kouzly, jež v minulém století Ridley Scott neměl. Zároveň tak činí bez sklouzávání k lacinému nebo okatě digitálnímu vizuálu. Je radost a velice příjemné překvapení v roce 2026 sledovat omšelé, hmatatelné, uvěřitelné a „skutečné“ věci, i když jde o science fiction seriál.
Na první pohled viditelnou změnou oproti deštivým a neony prozářeným nočním scénám předchozích filmů je mnohem větší porce dění za bílého dne. Je však dalším důkazem povedeného řemesla, že svět na obrazovce je působivý a tíživý i za slunečního svitu. Občas skrz smog a páru probleskne pro místního diváka rozpoznatelná Praha, kde se Blade Runner 2099 ze značné části natáčel. Hned v prvním díle uvidíte třeba novou budovu Národního divadla.
Více slunce samozřejmě není jediným odklonem a proměnou. Dřív lovili titulní blade runneři neposlušné replikanty, tedy lidsky vypadající, ale pro otrockou práci uměle vyšlechtěné bytosti se schopnostmi přesahujícími běžné lidi. Nyní to jsou replikanti, kdo vládne – a loví lidi, kteří se nepodřídí novému pořádku. Tahle výměna není problém, naopak mohla posloužit k zajímavému odlišení se od předchozích filmů. Ale právě zde začínají slabší části seriálu.
Blade Runner prozkoumával myšlenku toho, co znamená být člověkem. Jestli i umělí replikanti mohou žít, cítit a být jako my. Jistě vás nepřekvapí, že 2099 tenhle přístup nemění. Ale zatímco u zachycení atmosféry a audiovizuálního zpracování je jeho věrné zopakování (či snad i zdokonalení) vítané, scénář by snesl víc invence než prohození utlačovatelů a utlačovaných. A taky hloubky. Nestačí jen citovat a parafrázovat stejné myšlenky. Je potřeba jim dát uvěřitelnost, případně je vložit do úst výjimečným postavám.
Michelle Yeoh coby replikantka Olwen je klasicky a bohužel trochu nezajímavě „yeohovsky“ drsná, byť aspoň s bladerunnerovsko-existenciálním přesahem. O něco propracovaněji a méně okoukaně působí Cora v podání Hunter Schafer, osudem bičovaná žena, jež se pokouší vydávat za replikantku. Což vyvolává spoustu příjemně nepříjemného pnutí a místy dost ostrých scén. Mají spolu nespočet dialogů, které do Blade Runnera patří svým obsahem, ale za mozek či srdce vás už tolik nechytí.
Nechápejte to špatně, nepodávají nedostatečné herecké výkony a ani scénář není bídný. Jen je z obojího až příliš často cítit pomyslný seznam úkolů, narážek a nápadů, které je přece v kyberpunku a Blade Runnerovi potřeba splnit. Když si takhle odškrtáváte neony na obrazovce a synťáky v soundtracku, je to v pořádku, je to očekávatelné, je to chtěné. Vyměnit neonoirový, kyberpunkový kabát za úplně jinou stylizaci by přece nedávalo smysl.
Jenže ve vyprávění byl prostor na posun a představení něčeho novějšího rozhodně větší, než kolik z něj Blade Runner 2099 využívá. Plní ho dostatečně zajímavě a napínavě a seriál fanouškům sci-fi rozhodně doporučujeme, ne že ne. Jen prostě zanechá diváckou díru toužící po větším – a hlavně osobitějším, vlastním – vyplnění. Láká a uchvátí svým světem, atmosférou a audiovizuálem. A to vůbec není málo! Ale chybí mu víc odvahy či originality, aby se přiblížil – anebo ne přiblížil, ale konkuroval – ikonickým monologům o slzách v dešti.