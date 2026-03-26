Vede Čechy k pořizování pracích papírků, už je použili na 9 milionů dávek. Teď s nimi dobývá i drogérie
EcoHaus Petry Doubkové už vytlačil z koupelen více než milion plastových lahví. Ona sama se teď navíc stala EY Podnikatelkou roku.
Když před pár lety Petra Doubková na Technické univerzitě v Liberci míchala první prototypy pracích papírků, bylo to vzdálené představám o firmě s milionovými obraty. Jenže dnes je všechno jinak. Její značka EcoHaus začala prodávat prací papírky v roce 2023 a od té doby dosáhla celkového obratu 72,4 milionu korun. Jen za loňský rok to bylo kolem 40 milionů, kdy v online objednávkách vyrostla o 80 procent, a z koupelen českých domácností už pomohla vytěsnit celkově více než milion plastových lahví.
Úspěšnou jízdu navíc teď v březnu stvrdilo prestižní ocenění: Petra Doubková získala titul EY Podnikatel roku 2025 v kategorii Společensky prospěšný podnikatel. EcoHaus se totiž ve startupovém světě vymyká. „Řada podnikatelů vidí jako vrchol příchod velkého investora, my jsme opatrnější. Chceme růst spíš pomalu a postupně, spolu s tím, jak organicky roste komunita našich zákazníků. V podnikání se rozhoduji hodně podle intuice, nejen podle tvrdých čísel, a vyplácí se mi to,“ vysvětluje Doubková, proč zatím zůstává věrná cestě bez cizího kapitálu, i když se prý o její značku investoři zajímají.
Přitom podle jejích slov byla na nedávném startupovém festivalu na VŠE jediná v panelu diskuzí, kdo vyráběl fyzický produkt a neměl za sebou investiční fond. Podnikatelka roku se také netají tím, že nečte odborné knihy o managementu a marketingu a hledá si spíš vlastní cestu. Loni tak například provedla 100 hloubkových rozhovorů se svými klienty. Každý trval hodinu.
„Zasekalo mě to na dva a půl měsíce, byl to masakr, ale dalo nám to jasnější obraz o tom, kdo je náš zákazník,“ vysvětluje zakladatelka. Zjistila při tom věc, která není na první pohled vidět: lidé jsou unavení „eko marketingem“. „Překvapilo nás, jak málo dnes zákazníkům stačí hezký obal nebo slovo eko. Jsou unavení nejen chemií doma, ale i marketingem kolem. Takže jim nestačí říct, že je něco šetrné. Potřebují vědět, proč a jak to funguje,“ popisuje Doubková vhledy ze svého klubu testovatelů.
Právě na hlubokém porozumění motivacím zákazníků a také na technologiích a selském rozumu staví EcoHaus svou kategorii takzvané suché drogerie. Cílem je zbavit domácí chemii zbytečného objemu a plastových obalů tím, že se z receptur prostě odstraní voda.
Produktovým tahounem značky od začátku jsou prací papírky, lidé s nimi vyprali už 9 milionů dávek. Nejprodávanější je vůně Luční kvítí, té se loni prodalo přes 14 tisíc balení, což představuje 840 tisíc pracích cyklů. V nabídce má značka i čisticí prostředky pro domácnost nebo tablety do myčky a portfolio postupně roste o další „bezvodé“ pomocníky.
V plánu má Petra Doubková třeba univerzální čisticí tablety, které stačí doma rozpustit ve znovupoužitelné lahvi, pěnová mýdla v tabletách nebo přírodní vonné perličky. Právě tato šíře sortimentu umožňuje EcoHausu obsloužit zákazníky, kteří u značky začnou u praní, ale postupně s ní chtějí vyřešit úklid celé domácnosti.
„Všechno tekuté je v podstatě zlo. Proč platit za vodu dvakrát – jednou na účtu a podruhé, když si domů nesete prací gel, který tvoří z 90 procent voda?“ ptá se. Jejím cílem je eliminovat zbytečný transport vody a používání plastu. A čísla jí dávají za pravdu: od začátku prodeje v roce 2023 EcoHaus nahradil už 1 232 600 kusů standardních plastových lahví a díky absenci vody v produktech navíc firma ušetřila při transportu celkem 587 470 litrů vody.
Rostoucí objem prodaných produktů Doubkové pomáhá dostávat se postupně i do regálů největších drogerií v zemi. Zatímco online prodej tvoří páteř firmy (vlastní e-shop od založení utržil zhruba 60 milionů korun), letošním hlavním úkolem je posílit tam, kde lidé dělají běžné denní nákupy. „Aktuálně tvoří retail sice 17 procent obratu, ale ambice máme mnohem vyšší. K současnému Rossmannu, Globusu a Rohlíku chceme letos přidat DM drogerie a postupně i řetězce jako Tesco či Albert,“ vysvětluje Doubková.
Vstoupit do regálů ovládaných globálními giganty přitom podle ní není pro lokální českou značku snadné. „V retailu jsou nákupčí často konzervativní a novým věcem přirozeně tolik nevěří. My ale máme výhodu v komunitě. Když vidí, že nás lidé znají ze sítí a že s námi mají reálnou zkušenost, mluví se s nimi úplně jinak. Je to o budování osobních vztahů – zveme je k nám, ukazujeme jim vývoj a vysvětlujeme, v čem jsme jiní,“ popisuje Doubková.
A dodává, že aby mohla hrát obchodní extraligu s globálními značkami, sází na to, že o svých produktech říká úplně všechno. Investuje miliony do vývoje a nezávislých certifikací, jako je EU Ecolabel, což v oboru čisticích prostředků není standardem ani u větších hráčů.
„Jeden test stojí i půl milionu, výpočet uhlíkové stopy na jeden produkt dvě stě tisíc. Ale chci mít všechno vědecky podložené,“ říká podnikatelka, která se vývoji věnuje i v rámci svého vědeckého působení na univerzitě v Liberci. „V tomhle chceme být lídři a mít všechno podložené daty dřív, než to bude povinnost,“ dodává.
Ostatně právě to zaujalo porotu soutěže EY Podnikatel roku. Ocenila schopnost Petry Doubkové vzít chytrý nápad z liberecké laboratoře a přetavit ho v reálný byznys. Titul pro společensky prospěšného podnikatele si odnesla hlavně za to, že EcoHausu se daří reálně měnit návyky tisíců lidí, a přitom zůstat ziskovou firmou.
EcoHaus aktuálně tvoří šestičlenný tým, ale celkově dává práci až 30 lidem včetně výroby v sociálním podniku. „I lidi vedu intuitivně. Na teambuildingu třeba nemáme klasickou párty, ale hodinu meditace nebo jógy,“ vypráví Doubková s tím, že ji naplňuje stavět vlastní ženský model podnikání a růst tempem, které je únosné i pro ni osobně. „Všechno nejde urvat na sílu. Ženy to mají v podnikání těžší a musíme víc koukat na to, co je udržitelné pro nás, abychom se nesložily. Když si zničíte zdraví, jsou vám grafy k ničemu,“ uzavírá.