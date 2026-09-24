Učili Čechy skákat přes švihadlo, dnes mají aplikaci, obrat čtyřicet milionů a desetitisícovou komunitu
Ostravská značka Švihej za deset let udělala ze švihadel fenomén. Chceme, aby švihadlo bylo tak normální jako běhání, říkají její zakladatelé.
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Před pár lety znali Tomáše a Marka Vaněčkovy hlavně lidé, kteří na internetu hledali, jak se pořádně naučit skákat přes švihadlo. Dnes, po deseti letech od založení jejich projektu Švihej, dosahují obratu 40 milionů korun ročně a dohromady ke skákání přivedli už přes 150 000 lidí.
Z původní dvojice je tým o sedmi lidech, několika externistech a třiceti ambasadorech, investora ale firma nemá. „Už to dlouho nejsme jenom my dva,“ říká Marek Vaněček. Před pár měsíci navíc vyměnili skoro celý tým, pustili se do spolupráce se zápasníkem Jiřím Procházkou a spustili speciální aplikaci.
Celé to začalo v roce 2016. Vaněčkovi se dlouhodobě věnovali sportu a švihadlo patřilo k jejich tréninku. Dvojice bratrů z Ostravy začala točit návodná videa, ve kterých radili, jak správně skákat, a dávali je na sítě. Kolem nich se postupně začalo nabalovat publikum. Sami přitom naráželi na to, že švihadla, která měli k dispozici, se kroutila a nevydržela, a tak je nejdřív zkoušeli dovážet z USA a Číny.
Nakonec se rozhodli vyvinout švihadlo vlastní a začali ho prodávat, rozjezdu pomohl i covid, protože lidé hledali, jak cvičit doma. „Už to děláme deset let a pořád nás pohání to samé: příběhy lidí, které jsme nakopli k pohybu,“ říká zakladatel Švihej Tomáš Vaněček.
Švihej dnes nevydělává jen na prodeji náčiní. Původně firma rozdávala tréninkové plány v pdf, v roce 2023 spustila online portál a letos v březnu na něj navázala mobilní aplikací. Portál podle značky eviduje přes 70 000 registrovaných uživatelů.
Aplikace je postavená jako hra: uživatelé sbírají zkušenosti, postupují po úrovních, plní výzvy a soutěží v žebříčcích. „Chtěli jsme vytvořit prostředí, kam se lidé budou vracet. Kde splní trénink, vyskočí jim konfety, získají odznak, nahrají video prvního dvojšvihu nebo jiného triku a komunita jim napíše, že jsou borci,“ popisuje spoluzakladatel Marek Vaněček.
Základní verze je zdarma, plný obsah je za předplatné. Do budoucna chtějí přidat podporu pro chytré hodinky Garmin, zatím aplikace funguje na Apple Watch a hodinkách Android. Za hranicemi zatím značka působí na Slovensku. „Aktuálně spouštíme i polský trh. Jsem sám hodně zvědavý, jak to půjde,“ říká Tomáš Vaněček. Cestu na další trhy má otevřít aplikace, která má jazykové mutace.
Ambice Vaněčkových jsou přitom stále stejné. „Chceme, aby švihadlo bylo tak normální jako běhání. Aby si lidé řekli: ‚jdu si zaskákat‘ stejně přirozeně, jako dnes říkají ‚jdu si zaběhat‘,“ říká Marek Vaněček. Zájem podle bratrů roste každým rokem. „Vidím víc a víc lidí švihat ve fitku nebo venku na hřišti a někdy i tajně pozoruju, s jakým švihadlem lidi skáčou,“ popisuje Tomáš Vaněček.
K desetiletému výročí firma uvedla i zátěžové korálkové švihadlo. Švihadla vyrábějí a vyvíjejí sami v Česku. „Konkurence většinou jen přeprodává. Vývoj a výroba forem jsou nákladné, ale dává nám to kontrolu nad výrobou a větší možnosti,“ říká Tomáš Vaněček.
Trh s domácím cvičením je ovšem přeplněný a udržet lidi u jedné aktivity je podle jejich slov těžké, proto sází i na komunitu, která kolem jejich značky vzniká, a organizují pro ni nejrůznější akce.