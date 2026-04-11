Ukryli se v temném lese a vybudovali AI startup s miliardovou cenovkou. Touží po nich Musk i Meta
Tým z Freiburgu vytvořil technologii, za kterou neváhala zaplatit třeba Meta. Dnes má hodnotu čtyř miliard dolarů a vládne oboru generování obrázků.
Když se řekne německý Schwarzwald, většině lidí se vybaví husté lesy z pohádek bratří Grimmů, kukačkové hodiny nebo vyhlášená šunka. Teď si ale tenhle malebný region může na seznam připsat další světoznámý export. Skupinka místních vývojářů tu totiž vybudovala firmu, která dnes pohání umělou inteligenci pro ty největší technologické giganty planety. Až si příště necháte v Canvě nebo ve Photoshopu vygenerovat obrázek nebo vyzkoušíte novou AI funkci na Instagramu, je dost pravděpodobné, že za tím nestojí žádný obří korporát, ale startup Black Forest Labs, který úmyslně zůstal v domovském Freiburgu a donutil firmy jako Meta nebo Microsoft, aby si pro technologie přijely k nim do lesa.
Možná si říkáte, jak je možné, že si velké firmy všimly party programátorů schované kdesi na jihu Německa. Pravdou je, že zakladatelé firmy, výzkumníci Robin Rombach, Andreas Blattmann a Patrick Esser, už delší dobu patří k uznávaným expertům svého oboru. Všechno začalo před několika lety v jedné malé laboratoři. Neměli k dispozici haly plné superpočítačů jako Google, a tak museli přijít na to, jak umělou inteligenci naučit kreslit úsporněji. Vymysleli postup, kdy místo toho, aby program generoval celý obrázek složitě pixel po pixelu, si nejprve udělá jakýsi hrubý plán. Teprve do něj pak AI dokreslovala jemné detaily. Nápad ušetřil značné množství výpočetního výkonu a udělal z jejich technologie celosvětový hit.
Své know-how následně přenesli do startupu Stability AI, pro který vytvořili v komunitě proslulý generátor Stable Diffusion. Jenže slibně rozjetá firma začala narážet na vážné interní problémy. Robin Rombach, považovaný za hlavního architekta celého zázraku, se proto rozhodl jednat. Když zkraje roku 2024 ze Stability AI odešel, strhla se o něj mezi technologickými obry bitva. On ale všem dal košem, přesvědčil tucet svých nejlepších kolegů a v klidu začali v Německu budovat vlastní projekt.
Když pak Black Forest Labs v srpnu 2024 oficiálně vystoupili ze stínu a oznámili svou existenci, nebyl to žádný opatrný start z nuly. Byli to zkušení veteráni, kteří už měli v kapse 31 milionů dolarů (přes 600 milionů korun) investic od nejprestižnějších fondů světa. A protože měli v AI komunitě silné jméno, jeden z prvních gigantů, který u nich okamžitě zaklepal na dveře, byl Elon Musk. Hned při srpnovém startu firmy se tak jejich technologie stala mozkem pro generování obrázků v Muskově chatbotu Grok na síti X.
Výsledek byl ale třaskavý, zmíněnou sociální síť okamžitě zaplavily falešné obrázky politiků nebo autorsky chráněných postaviček se zbraněmi. Tato kontroverze na jednu stranu ukázala úchvatnou kvalitu jejich generátoru, ale brzy vedla k ukončení spolupráce. A když se Muskova firma xAI ozvala později znovu s tím, že by technologii chtěla opět využít, sebevědomý německý startup ji už podle magazínu Wired odmítl. Chaotické pracovní prostředí kolem amerického miliardáře mu za to prý nestálo.
To, co tehdy nejen Muska zaujalo, je jejich neustále se vyvíjející rodina modelů s názvem Flux. Nejde o jeden jediný program, ale o celé spektrum nástrojů, které umí vše od profesionální tvorby pro korporace až po bleskové generování na domácím počítači. Zatímco první generace nastavila laťku v kvalitě, nejnovější řada posouvá hranice v rychlosti.
Další výhodou je to, že vývojáři zkrotili halucinace, ke kterým modely AI mívají sklony. Jejich systém uvnitř funguje jako sehraný revizní tým: jeden model obraz navrhne, druhý v něm najde chyby a třetí vše zapracuje a opraví do finální podoby.
Tato promyšlená paleta pak tvoří základ jejich byznysu. Je sice možné si u nich na webu vyzkoušet, jak vše funguje, ale po vyčerpání kreditů zdarma musíte platit. To pochopitelně platí i pro velké firmy. Příkladem je společnost Meta, která s Black Forest Labs podepsala víceletou smlouvu za 140 milionů dolarů, a ušetřila si tak roky práce na vlastním vývoji. Není tak divu, že se z Black Forest Labs stala mašina na peníze. Nedávno firma uzavřela investiční kolo ve výši 300 milionů dolarů (přes šest miliard korun), do kterého se zapojily nejen fondy, ale strategicky i společnosti jako Canva nebo tvůrci designového softwaru Figma, kteří technologii aktivně využívají.
Hodnota startupu tak vystřelila na úctyhodné čtyři miliardy dolarů (83 miliard korun), což z něj dělá suverénně nejhodnotnější německou AI společnost současnosti a vzácného evropského zástupce v oboru. Pro vizionáře z Black Forest je ale tohle všechno jen zahřívací kolo. Celý tým už teď pracuje na modelech pro generování videa.