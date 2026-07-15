Umělá inteligence dobývá i největší finanční skupiny, PPF nově zřídí post šéfa AI
Skupinovým CAIO čili Chief AI Officerem bude dlouholetý šéf O2 Czech Republic Jindřich Fremuth.
V rámci skupiny PPF dochází k výrazným personálním přesunům – v rámci jejích struktur totiž vznikla funkce Group Chief AI Transformation Officer, kterou od 1. září 2026 obsadí Jindřich Fremuth, dosavadní dlouholetý šéf společnosti O2 Czech Republic. Vedení O2 od stejného data převezme Richard Siebenstich. Fremuth bude mít na starosti rozvoj a využívání umělé inteligence napříč celou skupinou PPF a povede také směřování projektu Unity, který spojuje telekomunikační, mediální a finanční služby do jednoho zákaznického ekosystému.
„Vstupujeme do nové fáze, v níž bude umělá inteligence jedním z hlavních motorů další transformace PPF,“ uvedli v prohlášení co-CEOs skupiny Kateřina Jirásková a Didier Stoessel s tím, že právě projekty jako Unity nebo Oneplay mají nyní naplno využít potenciál umělé inteligence.
Fremuth vedl O2 Czech Republic devět let, do firmy ale nastoupil mnohem dřív ještě v době, kdy ji vlastnila španělská Telefónica. Pracoval také jako technologický konzultant v poradenské skupině McKinsey & Company. „Umělá inteligence je jedním z mých klíčových profesních témat,“ řekl Fremuth. V O2 každopádně zatím zůstane předsedou představenstva.