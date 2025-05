Nová éra pro PPF. Jiří Šmejc končí, skupinu rodiny Kellnerových povede česko-francouzské duo

Uložit 0

Nikdy PPF nevydělala víc než v loňském roce. Zisk atakující 80 miliard korun je zároveň symbolickým završením tříleté mise Jiřího Šmejce v čele skupiny rodiny Kellnerových, kterou poslední tři roky vedl. PPF nyní vstupuje do nové éry, v rámci které se do jejího fungování více zapojuje Renáta Kellnerová se svými dcerami, a vůbec poprvé ji budou řídit dvě osoby. Novými generálními řediteli se v červnu stanou finanční ředitelka Kateřina Jirásková a ředitel pro investice Didier Stoessel. „PPF minulý rok dosáhla rekordního zisku a za to patří velký dík Jiřímu Šmejcovi,“ uvedla na exkluzivním novinářském setkání Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka skupiny PPF.

Na Jiřího Šmejce ukázala Kellnerová před třemi lety, kdy skupina po tragickém skonu zakladatele Petra Kellnera hledala nového šéfa. Volba padla na Kellnerova dlouholetého byznysového partnera, se kterým se poprvé potkali v roce 2002 při ovládnutí televize Nova a následně úspěšně rozvíjeli například Home Credit. Šmejc se na čas stal dokonce podílníkem PPF. Výsledkem jeho řízení je, že PPF v loňském roce dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy eur (v přepočtu 80 miliard korun), což je nejlepší hospodářský výsledek v její téměř pětatřicetileté historii. Rok předtím byl zisk 1,5 miliardy eur (37 miliard korun).

„Jiří Šmejc po třech letech dosáhl na to, co jsme původně plánovali na pět let. Tři společné roky byly nesmírně intenzivní a produktivní. Jelikož Jiří v červnu na své pozici končí, ráda bych představila nové co-CEOs, kteří se ujmou kormidla PPF: Kateřinu Jiráskovou a Didiera Stoessela. Je to něco, na co se moc těším. Jiří jim nastavil laťku velmi vysoko, ale věřím, že společnou budoucnost zvládneme a bude vše, jak má být,“ představila zásadní změny v řídící struktuře PPF Renáta Kellnerová.

Jaký měla PPF rok 2024? Skupina PPF dosáhla v roce 2024 čistého zisku 3,2 miliardy eur (80 miliard korun). Jde o meziroční nárůst o 121 % a nejlepší hospodářský výsledek v historii PPF. Aktiva meziročně poklesla o 4,1 % na 41,7 miliardy eur (téměř 1,2 bilionu korun). Vlastní kapitál meziročně vzrostl o 34,6 % na 12,5 miliardy eur (přes 310 miliard korun). Na ziskovost měl výrazný vliv prodej podílu telekomunikační skupiny E& PPF Telecom Group, kdy 50 % plus jednu akcii koupila skupina e& (dříve Etisalat). Platbu ve výši 2,15 miliardy eur (přes 50 miliard korun) doplňuje bonus až do výše 350 milionů eur. Byla výrazně zlepšena ziskovost firem ve skupině PPF. V telekomunikační divizi vzrostl provozní zisk (EBITDAaL) meziročně o 6,7 %. Mediální skupina CME vykázala růst provozního zisku OIBDA o 5,5 %. Čistý zisk Air Bank Group vzrostl meziročně o 23,2 % a PPF banky o 6,7 %. Škoda Transportation Group vykázala provozní zisk EBITDA 19 milionů eur (oproti ztrátě 19 milionů eur v roce 2023).

Tříletý mandát v roli CEO, který byl domluvený při jeho nástupu v roce 2022, skončí Jiřímu Šmejcovi v červnu. Původně pro něj byla ve hře opce na získání až desetiprocentního podílu v PPF. „Byla to společná dohoda, že tento kontrakt naplníme a já následně skončím. Na začátku jsme si řekli, co se pokusíme s PPF udělat, a myslím si, že se nám to společnými silami podařilo. Byla shoda z obou stran, že cestou aktivace opce na získání podílu ve skupině PPF nepůjdeme,“ vysvětluje Jiří Šmejc.

Za šéfování PPF nepobíral žádný plat, s rodinnou Kellnerových se nakonec domluvil na odměně, která podle zveřejněné účetní závěrky činila 131 milionů eur (3,3 miliardy korun). „Je dobře známo, že když někam investuji, chci firmu buď řídit, nebo minimálně spoluřídit. Vzhledem k tomu, že rodina Kellnerových se postupně rozhodla hrát stále aktivnější roli při budoucí správě PPF, bez jakékoliv hořkosti z obou stran jsme se shodli, že bude lepší se domluvit na standardní finanční odměně,“ doplňuje třiapadesátiletý byznysmen, který se chce opět naplno věnovat své investiční skupině Emma Capital. V PPF ale nadále zůstane jako člen dozorčí rady.

Foto: PPF Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka skupiny PPF

V roli co-CEOs ho nahradí dva lidé, kteří jsou s PPF dlouhodobě spjatí. Finanční ředitelka Kateřina Jirásková po boku Petra Kellnera působila od roku 2000 v různých pozicích. Didier Stoessel přišel před pěti lety jako šéf mediální skupiny CME, kterou transformoval do modernější podoby, a stále více řešil i další strategické investice skupiny. „Při rozhodování o nástupci byla důležitá kontinuita pro všechny zúčastněné, jak pro rodinu, akcionáře, tak firmu samotnou. Logicky se nabízelo, že budeme hledat potenciální nové kandidáty uvnitř firmy, nikoliv venku,“ nechala nahlédnout do přemýšlení skupiny Kateřina Jirásková, která bude i nadále členkou představenstva.

Podle ní byla zásadním faktorem výrazná proměna fungování celé PPF. „Ze skupiny, jež měla drtivou většinu své existence jednoho velice majoritního akcionáře, který ji zároveň řídil, přepnula do modelu, kdy má CEO, který akcionářem není, ale je nad ním širší akcionářská struktura. Proto bylo potřeba vytvořit novou strukturu, která je procesně i personálně robustnější. Je to jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli nemít jednoho CEO, ale dva. A také jsme se z těchto důvodů rozhodli rozšířit počet členů představenstva i dozorčí rady,“ doplňuje dlouholetá finanční ředitelka.

Představenstvo PPF bude mít šest členů. Nově v něm zasednou Ondřej Frydrych, Chief Performance Officer odpovědný za výkonnost firem skupiny, a Menno Verhoeff, nizozemský právník a top manažer skupiny. Stávající předseda představenstva Aleš Minx se přesune do poradní pozice v rodinném holdingu Amalar. Právě ten je majoritním vlastníkem PPF Group s kontrolním podílem ve výši 78,74 procenta. Vedle Renáty Kellnerové v něm mají podíl ještě její tři dcery. Zbylé podíly v PPF vlastní přímo a nepřímo Renáta Kellnerová společně se všemi potomky Petra Kellnera, včetně Petra Kellnera Juniora.

„Těší mě, že angažmá po mně přijali Kateřina a Didier. Celé tři roky se nám výborně spolupracovalo a myslím, že jsou to ti nejsprávnější lidé, kteří mají PPF vést,“ doplnil Jiří Šmejc, který se přesouvá do rovněž rozšířené dozorčí rady skupiny. Spolu s ním v ní zasedne také Tomáš Otruba, zakladatel skupiny Nordic Investors, člen poradního sboru holdingu Amalar a partner Renáty Kellnerové. Společně již mimo jiné investují do realit. Novým členem dozorčí rady bude také bývalý šéf českého Deloittu Josef Kotrba. Doplní Lubomíra Krále, Zuzanu Prokopcovou a Kamila Zieglera.

Foto: PPF Tomáš Otruba, zakladatel skupiny Nordic Investors

Tři roky svého působení v čele PPF shrnuje Jiří Šmejc ve třech zásadních oblastech: „Jedna je odchod z Asie a Ruska a přesun na evropské trhy. Zároveň jsme se snažili přenastavit PPF z investičního do industriálního holdingu a posílit vertikály, kde má nějaké kritické know-how, a více do nich investovat. Třetí oblastí bylo posílení procesů, které budou schopné podporovat dlouhodobou tvorbu hodnoty, aby jednotlivé vertikály byly schopné efektivně fungovat de facto v nekonečném horizontu.“

K médiím, telekomunikacím, finančním službám a realitám by prý PPF ráda přidala ještě pátou nohu, o které zatím interně diskutuje. Aktuálně skupina vlastní aktiva ve výši 47,1 miliardy eur (téměř 1,2 bilionu korun). Její podnikání reprezentují značky jako Air Bank, PPF Banka, mediální skupina CME v čele s televizí Nova a s působením na šesti dalších trzích střední a jihovýchodní Evropy, společnosti Cetin, O2, Škoda Transportation nebo E& PPF Telecom Group, do níž spadají telekomunikační služby ve střední a jihovýchodní Evropě.

Právě poslední zmíněné skupině, jejíž část PPF loni prodala skupině e&, se bude dál věnovat i Šmejc. „Domluvili jsme se, že vedle pozice člena dozorčí rady se budu věnovat nějakým složitějším projektům PPF. V minulých týdnech jsem investoval vlastní peníze, celkem 50 milionů eur, do partnerství v telekomunikacích, které má PPF s e&. Jsme domluveni, že budu reprezentovat oba akcionáře a budu se tomuto projektu nadále věnovat. To je nejlepší příklad, že naše vztahy zůstávají přátelské a vysoce nadstandardní,“ uvádí Jiří Šmejc.

Během tří let v čele PPF se prý často rozhodoval jinak, než bývalo jeho zvykem. „Choval jsem se výrazně konzervativněji, než se chovám třeba v Emma Capital, protože jsem měl respekt, že spravuju cizí peníze, zatímco v Emmě investuji vlastní kapitál. PPF se chová konzervativněji, na druhou stranu jsme ukázali, že pořád umíme velké transakce,“ dodává Šmejc, na jehož vedení nyní naváže česko-francouzské duo. Jak to bude vypadat? „Bavíme se o konsenzuálním typu řízení. Vždy to bude o diskuzi, ať už na úrovni co-CEOs nebo představenstva,“ dodává Kateřina Jirásková stran spolupráce s Didierem Stoesselem.