Umělá inteligence je uhranula, a tak založili vývojářské studio. Nebude to černá díra na peníze, říká Tomáš Čupr
Tomáš Čupr a Ondřej Šťastný věří, že umělá inteligence změní vývoj softwaru – a chtějí být u toho. Založili vývojářské studio QuantumSpring.
Pracoval pro Microsoft, žil na východním i západním pobřeží USA, řídil technologie v Mallu, později je stavěl pro banky a dvě dekády z první řady sledoval, jak se proměňuje softwarový vývoj. A v sedmatřiceti si řekl, že to po letech v korporacích zkusí na vlastní pěst. Osudovým se Ondřeji Šťastnému stalo setkání se zakladatelem Rohlíku Tomášem Čuprem. Padli si do noty v tom, jak smýšlí o umělé inteligenci a jejím efektu na práci vývojářů – a založili vývojářské studio, které se jmenuje QuantumSpring a má ambici změnit zaběhnuté pořádky.
V životopisu Ondřeje Šťastného je několik výrazných zářezů. U toho největšího je napsaný Microsoft, pro který začal pracovat v Česku, pak se v rámci něj přesunul do USA, udělal si odbočku do VMware, aby se opět vrátil do Microsoftu a nakonec i do Česka. Podílel se na kódu pro vyhledávač Bing, stavěl týmy pro Microsoft Teams a pendloval po Spojených státech i po Evropě. Jako vystudovaný inženýr počítačového softwarového inženýrství na ČVUT se v korporátním světě našel.
Z pozice řadového vývojáře se vypracoval až do předních vedoucích pozic. Rozjel přitom i několik menších projektů, zkoušel to třeba s e-shopy. „Celou svoji kariéru jsem měl ambici zkusit něco vlastního. Velkým katalyzátorem bylo setkání s Tomášem Čuprem. Zjistili jsme, že vnímáme stejně posun paradigmatu, který přináší umělá inteligence,“ popisuje Šťastný, kterému první setkání zůstalo v hlavě.
Jako programátor se v rámci své praxe setkal s řadou velkých byznysmenů, s málokterým se ale prý dokázal bavit na tak detailní technické úrovni. „Fascinovalo mě, do jaké hloubky Tomáš rozumí jednotlivým nástrojům a modelům po technické stránce. I když řídí miliardovou firmu, můžu se s ním bavit třeba o tom, jak pomocí AI vylepšit část kódu, protože on už si s tím dávno hraje. Většinou si s lidmi na samotném manažerském vrcholu takto nerozumíme,“ popisuje Šťastný.
Zakladatel Rohlíku je velkým proponentem umělé inteligence. „Když ji někdo nevyužije, je to podobné, jako kdyby ignoroval internet,“ říkal před časem v rozhovoru pro CzechCrunch, v němž popisoval, jak se AI prolíná do fungování celého Rohlíku i jeho vlastní agendy. „Dnes si už některé aplikace vytvářím sám. Je úsměvné, když přijdu do firem, které ještě nejsou v AI tak pokročilé, a ty si stěžují, že je nejvíce trápí frontend. Během patnácti minut jsem jim schopný funkční frontend ukázat.“
Právě tato technická erudice Tomáše Čupra byla pro Ondřeje Šťastného zásadní. Nakonec se společně rozhodli založit nový projekt, kterému první jmenovaný poskytne na rozjezd kapitál a druhý ho povede z pozice CEO. „Umělá inteligence během pár let kompletně otočila způsob, jak se dělá software. Najednou se dá stavět rychleji, chytřeji a levněji než kdy dřív,“ říká Tomáš Čupr.
Dvaačtyřicetiletý podnikatel, který před Rohlíkem úspěšně prodal Slevomat i Dáme jídlo, si rovněž uvědomuje úskalí, jež AI přináší. „Vše jde dělat chytřeji, jenže ve firmách to často drhne – staré procesy, zvyky a mindset zpomalují adopci. To mě frustruje. Proto stavíme QuantumSpring na zelené louce, bez minulých kompromisů, ale s hromadou zkušeností. Díky tomu dokážeme dodávat výsledky v násobně lepší rychlosti i efektivitě,“ doplňuje Čupr.
V novém projektu chtějí zefektivnit a inovovat vývoj softwaru. Dosavadní metody jsou podle nich často pomalé a náročné na zdroje. Příchod umělé inteligence a nástrojů jako Cursor nebo Claude Code to mění. Schopnosti umělé inteligence v oblasti uvažování a realizace chtějí zkombinovat s progresivními myšlenkami a díky tomu i v malých týmech dosáhnout toho, co dříve vyžadovalo obrovské zdroje.
Za nezbytný přitom oba zakladatelé považují výzkum, protože nové AI modely přicházejí prakticky nonstop a je třeba se udržet na vrcholu rapidního rozvoje. Vedle výzkumné laboratoře ale bude QuantumSpring stát také na reálných výstupech a výsledcích. „Cíl je vybudovat engine, který se sám točí – lab bude chrlit inovace, produkty je budou doručovat klientům a z těch příjmů se budou financovat další inovace,“ popisuje plány Tomáš Čupr.
Čemu se bude věnovat QuantumSpring
- Vývoj s podporou AI: Komplexní vývoj softwaru s využitím nejmodernějších nástrojů umělé inteligence a agentických systémů.
- Modernizace systémů: Transformace legacy systémů pomocí přístupů postavených na AI, snižováním technického dluhu a zvýšením rychlosti vývoje.
- Produktový vývoj: Vytváření produktů s malými týmy pomocí vývojových postupů vylepšených umělou inteligencí.
- Poradenství v oblasti integrace AI: Strategické poradenství ohledně zavádění AI nástrojů a postupů do vývojového procesu.
Celý motor se má přitom roztočit bez velkých finančních injekcí. „QuantumSpring není klasický startup, kde se roky pálí peníze na výzkumu. Je to AI lab a software house v jednom. Z nápadů máme prototypy během dní a z prototypů projekty během týdnů. Žádné hračky, žádné černé díry na peníze, ale vždy řešení, které má pro klienta jasný dopad,“ vysvětluje byznys model zakladatel Rohlíku.
„Náš model je jednoduchý: rychlejší vývoj + nový přístup k práci = projekty, které si na sebe umí vydělat. Díky tomu se financování i zisk dostaví velmi brzy, a to nejen uvnitř TCF, ale i globálně,“ je přesvědčen Čupr, který do nového projektu investuje prostřednictvím své investiční skupiny TCF Capital a bude v něm držet majoritní podíl. Blíže nespecifikovaný minoritní podíl má připadnout Šťastnému.
Co je TCF Capital
- Investiční firma a správce rodinného majetku Tomáše Čupra.
- Klíčovým aktivem je Rohlik Group.
- Zaměřuje se na firmy u nás i v zahraničí z oborů jako FMCG, logistika, e-commerce, zdravý životní styl.
- Součástí investiční strategie nejsou pasivní fondové investice.
- Portfolio: Rohlik Group, Pilulka, Macromo, Töpfer, QuantumSpring, Duvo.ai, Keboola, Partners Banka, Rossum, FlexDog, Eco-Stations
Umělou inteligenci budou v QuantumSpring integrovat jak do produktů svých klientů a přinášet tak přidanou hodnotu, která dosud nebyla možná, tak ji výrazně integrují i do vlastního fungování. „Díky tomu dokážeme pracovat mnohonásobně chytřeji. Zatímco jiní zvládnou projekt dodat za deset milionů, my jsme schopni být výrazně levnější, protože dokážeme být v rámci celého procesu efektivnější,“ maluje ideální scénář Šťastný.
Jako příklad zmiňuje velkou zahraniční firmu s miliardovými obraty, se kterou jedná jako jedním z prvních potenciálních zákazníků. Ta ročně investuje do svého IT stovky milionů eur a s nasazením umělé inteligence dosud spoléhala na služby velké poradenské společnosti. Ondřej Šťastný chce pozici velkých hráčů nabourat a přijít s mnohem menším a levnějším týmem, který však dokáže díky AI pojmout velkou komplexitu a být rychlejší.
Samotné QuantumSpring přitom prý nemá být konzultačkou, jakou je třeba Accenture a spol. „Konzultační a poradenské firmy mají i v dnešní době pořád relevanci, i v oblasti AI, kde mohou radit firmám, jak vůbec začít. My ale nechceme akorát sčítat hodiny a jen radit,“ říká Ondřej Šťastný, jenž pro začátek počítá se zhruba desetičlenným týmem. A už jedná s několika potenciálními klienty.
Jedněmi z nich jsou logicky i firmy kolem Tomáše Čupra. „Ne vždy to všude jde tak rychle, jak by Tomáš chtěl. A v tu chvíli přicházíme my. Není v plánu, že budeme interní servisní organizací skupiny, ale jsou tam logické synergie. Můžeme pomoci v akceleraci byznysu a uvedení nových produktů či služeb na trh,“ doplňuje šéf nového projektu.
Mám ve smlouvě, že budu do Silicon Valley pravidelně létat.
Pro Šťastného to je příležitost, jak po letech ve velkých korporátech rozjet vlastní byznys. Do Česka se vracel po pěti letech ve Spojených státech v době nejhorší covidové pandemie kvůli malým dětem a také proto, že pracoval na Microsoft Teams a většinu týmu měl právě tady. Poté strávil dva roky jako technologický šéf Mall.cz, kde zažil i prodej polskému Allegru, a jako šéf digitálu v Mediaportu stavěl technologie pro Trinity Bank nebo FCM Bank.
„Byly to kariérně velmi zajímavé příležitosti, ke kterým bych se v USA pravděpodobně nedostal. Tam sice člověk vydělá skvělé peníze i na nižších pozicích, ale co se týče pestrosti, Praha byla ke mně mnohem štědřejší. Teď jsem díky Tomášovi dostal příležitost jít stavět vlastní byznys,“ těší se trojnásobný otec, který za svou výhodu považuje i zmíněné zkušenosti z USA.
Právě za oceánem, konkrétně v kalifornském Silicon Valley, se koncentrují nejlepší mozky i největší kapitál, pokud jde o vývoj čehokoliv týkajícího se umělé inteligence. A aby také v QuantumSpring měli prst na tepu doby, chce Šťastný se svými kolegy trávit ve Státech hodně času. „Mám dokonce i ve své manažerské smlouvě, že budu do Silicon Valley pravidelně létat. Je to super benefit a nutnost, pokud chce člověk uspět,“ dodává.
O mostu mezi inovacemi v USA a reálným světem v Evropě hovoří i Tomáš Čupr: „Chceme být napojení na to nejlepší, co se děje v Silicon Valley a USA, a umět to okamžitě přetavit do řešení tady v Evropě. QuantumSpring má být most mezi globálními AI inovacemi a reálnými projekty, které mají byznysový dopad.“