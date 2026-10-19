Umělá inteligence, která poslouchá celý den. Investoři do kontroverzního zápisníku vložili 26 milionů dolarů
Ambi slibuje nepřetržitou asistenci díky neustálému odposlechu na pozadí. Jak ovšem startup vyřeší otázku soukromí zatím není jasné.
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Chytré zápisníky se v posledních letech mezi technologickými fanoušky staly oblíbeným gadgetem. Zpravidla fungují podle zavedeného scénáře. Nahrají schůzku, data pošlou do telefonu, odtud do cloudu a až po zpracování vám naservírují výsledek v podobě přehledného setu poznámek, přepisu či rovnou proměny textu v seznam úkolů, které musí uživatel splnit.
Podle Petera Mo, bývalého manažera společnosti Plaud, která právě takové hlasové AI záznamníky vyrábí, však tento typ produktu začíná zaostávat. Vadí mu, že na hotové výstupy musí uživatel obvykle pár minut čekat. Aby ušetřil i tento zlomek času, rozhodl se vybudovat nový startup Ambi, jehož umělá inteligence vystupuje z obrazovek přímo do reálného času, avšak za cenu toho, že uživatele musí poslouchat dvacet čtyři hodin denně.
Na vývoj platformy, která neustále běží na pozadí, firma podle serveru TechCrunch v několika investičních kolech získala 26 milionů dolarů (564 milionů korun). Financování vedla společnost Luminous Ventures, která v minulosti podpořila platformu Meituan či výrobce robotů Unitree Robotics. K investici se připojil také výrobce elektroniky Huaqin.
Ambi aktuálně uvolňuje aplikace pro iPhony, počítače Mac a hodinky Apple Watch. V základu fungují opět jako klasičtí asistenti pro zápis ze schůzek. Uživatelé jim ale mohou povolit nepřetržitý poslech na pozadí, díky kterému systém nasává kontext napříč celým dnem.
Tento agent pak dokáže už během samotného meetingu nabízet návrhy nebo vyhledávat relevantní informace. Čerpá přitom z kalendáře, k němuž mu jeho majitel může dát přístup, probíhajících telefonátů, vlastní znalostní báze o uživateli i dat z webu.
Rozdělanou práci lze navíc začít na jednom zařízení a plynule ji dokončit na jiném. „Způsob, jakým lidé interagují s inteligencí, je omezený, protože je často uvězněna jen na obrazovce,“ myslí si Mo.
Upozorňuje přitom na limity dosavadních řešení. Hardware jako jím dříve zastupovaný Plaud podle něj vyžaduje právě ono zdlouhavé přesouvání dat, než vůbec vygeneruje jakýkoliv výsledek. Cílem nového projektu má tak být zajištění, aby umělá inteligence byla dostupná kdykoliv a kdekoliv.
Soukromí zůstává otázkou
Rostoucí startup, který aktuálně zaměstnává více než padesát lidí, má navíc s vytěžováním informací ještě hlubší plány. Firma, jež v současnosti rozšiřuje své týmy v kancelářích v San Franciscu, Pekingu, Šanghaji a Šen-čenu o obchodníky a inženýry pro modely rozpoznávání řeči, připravuje mimo jiné i samostatnou desktopovou aplikaci.
Ta bude přímo sledovat práci na počítači a klíčové pasáže si ukládat do paměti, aby mohla poskytovat personalizovanější doporučení. Konkurenční nástroje jako Littlebird nebo Minimi již podobnou logiku využívají. A v přípravě je navíc dedikované hardwarové zařízení. Bude vybavené obrazovkou, reproduktorem, kamerou a soustavou mikrofonů.
Podobný neustálý dohled logicky naráží na obavy o soukromí. Trhem rezonuje strach z takových zařízení, kterým chybí dostatečné indikátory probíhajícího sběru dat. Zatím není jasné, zda aplikace nebo chystaný hardware od Ambi dokážou třetí strany jasně upozornit, že je jejich konverzace zaznamenávána.
Někteří tvůrci podobných zápisníků už čelí žalobám kvůli nahrávání bez souhlasu. Tyto otázky mají velkou váhu zejména ve Spojených státech, kde se legislativa týkající se souhlasu s nahráváním liší stát od státu a první soudní spory v tomto segmentu už odstartovaly.
Debatu o soukromí nedávno zintenzivnil i Apple se svou funkcí Voice Intelligence, která rovněž zvládá kontinuální přepis řeči.
Ambi se hájí tím, že neustálý sběr dat je ve výchozím nastavení vypnutý a uživatel jej může kdykoliv vypnout. Zvukové nahrávky si podle zástupců firmy systém neukládá a veškerá data šifruje.
Odpovědnost nicméně zůstává na lidech, kteří si aplikaci nainstalují. Mo přiznává, že upozorňování na neustávající nahrávání je problém, který celé odvětví zatím nedokázalo vyřešit. Povinnost informovat okolí tak stále leží čistě na samotných uživatelích a jejich svědomí.