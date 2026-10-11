Elitní hedgeový fond ho nudil. Náctiletý analytik tak založil startup a získal přes 200 milionů na AI počítač
Startup Ghost devatenáctiletého Zaina Javaida získal od investorů v přepočtu 238 milionů korun. Jeho prvním produktem je AI počítač bez obrazovky.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Zatímco jeho vrstevníci řešili maturitu, Američan Zain Javaid už pronikal do světa velkých financí. Ještě jako teenager pracoval coby kvantitativní analytik v Millennium Management, jednom z největších hedgeových fondů na světě. Pomocí matematiky, statistiky a dat hledal, kde a jak se vyplatí investovat. Jde o jednu z technicky nejnáročnějších profesí v celém odvětví.
Kvantitativním analytikem chtěl být většinu svého dosavadního života. A nějakou dobu jím skutečně byl. Jenže se začal nudit. Zlom přišel na konci roku 2022, kdy mu bylo zhruba patnáct let. „Tehdy se veřejnosti zpřístupnil ChatGPT. Vyvolalo to ve mně nadšení, jaké jsem nikdy předtím nezažil,“ řekl webu TechCrunch.
Od té doby ho pohltil svět osobní umělé inteligence, tedy systémů, které podrobně znají život svého uživatele a dokáží za něj konat, je-li to třeba. Z této fascinace vyrostl startup Ghost, který tento týden vstoupil na trh se svým novým produktem. A to rovnou s 11 miliony dolarů od investorů. Mezi ně se zapsal například fond Andreessen Horowitz, Abstract či Nova.
Počítač od firmy Ghost, Core, je určený k nepřetržitému pohánění AI agentů. Myšlenka je jednoduchá: stáhnout osobní data z celého digitálního života člověka, od souborů a aplikací až po chytrou domácnost, do jediného zařízení. To pak běží na pozadí, učí se z kontextu a některé úkoly odbavuje samo od sebe. Na rozdíl od chatbota, kterému musí člověk pokaždé napsat, co chce, má Core pracovat bez pobízení. Kolik samostatnosti agentům dá, si přitom určí sám uživatel.
A jak to má tedy vypadat v praxi? Core uživateli podle Javaida může sám poslat třeba varování, že na něj leze nemoc. Vidí totiž zvýšenou klidovou tepovou frekvenci z jeho chytrých hodinek, z historie počítače ví, že dlouho do noci pracoval, a k tomu ví, že v místě, kde žije, je zrovna chřipková sezona.
Javaid zařízení popisuje jako „mozek v krabici.“ Core nemá obrazovku ani klávesnici a ovládá se přes mobilní aplikaci. V jeho nerezové skříni se skrývá profesionální grafická karta Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell SFF Edition s 24 GB paměti, 64 GB operační paměti a terabajtový disk. Zjednodušeně řečeno, je to zatraceně silná mašina, výkonem bližší pracovní stanici vývojáře než domácímu počítači.
Hlavní výhodou je, že člověk, co si Core zakoupí, nic neskládá ani nenastavuje. Z výroby má novinka nainstalované otevřené jazykové modely Qwen od Alibaby a Gemma od Googlu, další si ovšem uživatel může stáhnout třeba z platformy Hugging Face nebo do zařízení rovnou nahrát vlastní AI.
O novější modely se postará firma. „Když vyjdou nové modely nebo vylepšení těch stávajících, můžeme rozeslat aktualizace na dálku, podobně jako to dělá Tesla,“ říká Javaid. Přejít na novou verzi v zařízení tak jde buď ručně, nebo ponecháním automatických aktualizací.
Člověk by čekal, že po boku tak mladého zakladatele bude stát zkušený veterán, který mu pomůže přesvědčit investory. Javaid ale vsadil na vrstevníky, kteří už navzdory věku stihli projít výraznými technologickými firmami.
Třeba devatenáctiletý spoluzakladatel firmy Nicholas Chua studoval na Berkeley, předtím se staral o růst startupu Wispr Flow a pracoval pro TikTok. Třiadvacetiletý Gautam Sharda je bývalý softwarový inženýr Googlu, kde se podílel mimo jiné na infrastruktuře pro Gemini Code Assist. A čtyřiadvacetiletá designérka Yifei Chen vystudovala informatiku na Carnegie Mellon a pracovala pro kryptoburzu OKX.
V křížku s Applem
Core míří do souboje, ve kterém zatím vládne Apple. Malý Mac mini se letos stal oblíbenou krabičkou nadšenců, kteří si doma spouštějí AI agenty, například populární open-source nástroj OpenClaw. Obří zájem spolu s globálním nedostatkem paměťových čipů ovšem vedl k tomu, že Apple na jaře přestal přijímat objednávky na verze s větší pamětí.
Bývalý šéf firmy Tim Cook při dubnovém vyhlášení výsledků přiznal, že Apple zájem podcenil. „Obě platformy jsou skvělé pro AI a agentní nástroje a zákazníci to rozpoznávají rychleji, než jsme předpokládali,“ řekl analytikům podle serveru MacRumors letos v dubnu.
Javaid vidí rozdíl mezi Mac mini a strojem od své firmy hlavně v zaměření. Applovský počítač je podle něj univerzálním zařízením, na kterém si uživatel musí svou umělou inteligenci sám nastavit. Core je od začátku stavěný pro AI agenty a modely v něm tak běží hned po vybalení.
Levné to ale není. Core stojí 3 499 dolarů, tedy asi 76 tisíc korun bez daně a dopravy. Nejlevnější Mac mini s čipem M5 Pro začíná na 1 699 dolarech, tedy zhruba na polovině.
Cenu Core ovšem vysvětluje už samotná grafická karta. Ta se podle oficiálních stránek Nvidie momentálně prodává zhruba za 3 200 dolarů. Javaid na síti X napsal, že ji jeho startup stihl nakoupit ještě za 1 700 dolarů, než cena kvůli nedostatku čipů vyletěla. Další várku proto podle něj bude nejspíš nutné zdražit.
Data zůstávají u uživatele. Tedy většinou
U AI by měl uživatel vždy dávat velký pozor na to, co se děje s jeho daty. Podle Javaida modely i paměť běží lokálně a všechny osobní údaje jsou šifrované tak, aby k nim neměl smysluplný přístup žádný cloudový poskytovatel ani třetí strana, včetně samotného Ghostu. Zařízení má fungovat dál, i kdyby firma zanikla a vypnula servery. „Veškerý zdrojový kód, logika i váhy modelů jsou v zařízení, ne ve službách,“ říká Javaid. „Uživatel vlastní úplně všechno.“
Úplně offline ale Core není. Podle zásad ochrany soukromí Ghostu jdou online funkce, jako vyhledávání na webu nebo telefonáty jménem uživatele, přes bránu firmy k externím poskytovatelům. Ghost tvrdí, že obsah požadavků neukládá, poskytovatelé ale s daty nakládají podle svých pravidel. Kdo chce bránu obejít, může použít vlastní API klíče.
První kusy už se vyprodaly a Ghost, který zařízení skládá ve vlastní dílně v San Francisku, je začíná rozesílat 31. října. Kupující dostanou roční záruku a 30 dní na vrácení. Nezávislé testy zatím neexistují, takže se teprve ukáže, jestli Core splní, co slibuje. Hlavní je podle Javaida vytvořit produkt, který lidé budou milovat. „Pokud se nám to nepodaří, Apple ani jiná konkurence nebude tím důvodem, proč jsme selhali.“