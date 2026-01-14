Umožňují hromadně tvořit videoreklamy i s AI herci. Izraelci budují startup z Prahy, získali investici
Kromě Czech Founders VC podpořil startup Maxfusion i jeden z prvních investorů miliardového jednorožce Mews Ory Weihs.
Startup Maxifusion vyvíjí platformu pro automatizovanou tvorbu videoreklam a teď hlásí i získání investice 350 tisíc eur (8,4 milionu korun) od Czech Founders VC, andělského investora i samotných zakladatelů. Firmu založili bratři Ori a Stav Zilbershteinovi spolu s technickým spoluzakladatelem Vladem Dubchakem. Přestože má startup izraelské kořeny, buduje své hlavní zázemí v Praze, kde jeden ze zakladatelů dlouhodobě žije.
Maxfusion už celkem nabral přes 12 milionů korun a videoreklamy tvoří i za využití AI generovaných herců. Cílí na firmy, které potřebují rychle a levně vytvářet velké množství reklamního obsahu bez tradiční produkce. Platforma funguje na principu kreditového předplatného a od spuštění první verze získala padesát platících zákazníků, mezi nimiž jsou e-commerce firmy i výkonnostní a kreativní agentury. „Maxfusion nás zaujal nejen tím, co staví, ale hlavně tím, jak rychle dokáže věci realizovat. Tým má za sebou jasnou early-stage trakci a promyšlenou go-to-market strategii,“ komentuje Ivan Kristeľ z Czech Founders VC.
Do investičního kola vstoupil i andělský investor Ory Weihs, jeden z prvních investorů českého miliardového jednorožce Mews. Díky financování chce Maxfusion urychlit škálování produktu a rozšířit adopci mezi značkami a agenturami. Firma plánuje uvést vlastní základní model řízený zvukem (tzv. audio-guided foundation model), který má umožnit vytvářet výraznější a výkonnější videoreklamy.