Utekli od Muska a šli dělat vlastní byznys. Po 50 odmítnutích má jejich startup hodnotu skoro 300 miliard
Vývoj hypersonických střel stojí desítky milionů dolarů. Trojice bývalých inženýrů ze SpaceX se ale rozhodla dokázat, že to jde desetkrát levněji.
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Rakety jako iPhony. Tak zní s trochou nadsázky plán tří bývalých manažerů SpaceX, kteří před čtyřmi lety odešli z firmy Elona Muska a pustili se do vlastního podniku. Chtěli dokázat, že i složitou technologii lze vyrábět rychle, levně a ve velkém. Začátky přitom vůbec nebyly jednoduché, první měsíce obcházeli investory a sklízeli jedno odmítnutí za druhým. Dnes už je ale příběh jejich startupu Castelion úplně jinde: v srpnu do něj investoři v čele se společnostmi JPMorgan a Andreessen Horowitz poslali celkem miliardu dolarů a jeho hodnota vystřelila na 13 miliard dolarů, tedy zhruba 270 miliard korun.
Podstatou byznysu Castelionu je výroba hypersonických střel, tedy zbraní, které létají více než pětinásobnou rychlostí zvuku, dokážou během letu manévrovat a ztěžují tak práci protivzdušné obraně. Na tom by nebylo nic zvláštního, zbrojařských startupů je spousta. Konkurenční výhodou Castelionu má být ale způsob výroby.
Zatímco tradiční zbrojovky vyrábějí podobné zbraně v malých sériích a jejich cena může šplhat až do desítek milionů dolarů, Castelion chce raketu vyrábět spíš jako třeba mobil. Tedy tak, aby to šlo rychle, opakovaně a ve velkém. Tím pádem i levněji. Vlajkovou lodí je střela Blackbeard, u níž se podle dostupných údajů počítá s cenou kolem 400 tisíc dolarů, tedy zhruba 8,2 milionu korun. Pro představu: běžná americká střela s dlouhým doletem stojí přibližně 3 až 4 miliony dolarů.
Tenhle výrobní přístup si trojice zakladatelů Bryon Hargis, Sean Pitt a Andrew Kreitz přinesla přímo ze SpaceX. Hargis tam vedl prodeje satelitních programů pro národní bezpečnost, Kreitz zase finanční plánování tajných vládních projektů. Z Muskovy firmy si dle svých slov odnesli hlavně přesvědčení, že i složitou technologii lze vyvíjet rychleji: je akorát potřeba zkrátit čekací doby, více testovat, vyrábět co nejvíc věcí sami, a hlavně už od začátku přemýšlet nad tím, jak produkt vyrábět ve velkém.
Nápad založit vlastní firmu nevznikl přes noc. Prvním impulsem byl telefonát s důstojníkem amerického námořnictva, který prý Hargisovi popsal, jak zoufale armádě chybějí dodavatelé schopní vyrábět hypersonické rakety. Zakladatelé zároveň pozorovali, že problém je mnohem širší. Čína a Rusko rychle rozvíjely vlastní hypersonické zbraně a válka na Ukrajině ukázala, jak důležité je mít nejen špičkové zbraně, ale také schopnost vyrábět je ve velkém.
Hargis, Pitt a Kreitz tak v listopadu 2022 opustili SpaceX a založili Castelion. Začátky však vypadaly jako katastrofa. Když začali obcházet investory s nápadem na stavbu zbraní na vlastní pěst, nejprve narazili. Během prvních pěti měsíců napočítali přes padesát odmítnutí za sebou a pro banky byli příliš velkým rizikem. Když neměli na pronájem továrny, prosili známé a obcházeli malé dílny v okolí, jestli by u nich nemohli po večerech montovat první součástky.
I v tomto případě stál jejich přístup na tom, co si osvojili ve SpaceX. Místo nakupování dílů od drahých vojenských subdodavatelů si začali vyrábět vlastní motory, palubní počítače i naváděcí systémy. A když potřebovali obyčejnější komponenty, nakoupili je u firem z automobilového průmyslu.
Změnili i způsob testování. Místo toho, aby čekali na další fázi vývoje, ihned zkoušeli jednotlivé části střely v nevadské poušti. Raketu odpálili, data z ní vyhodnotili a okamžitě se pustili do úprav.
Když se testy ukázaly jako úspěšné, začalo se o Blackbeard zajímat i americké námořnictvo. Letos firmě přidělilo několik velkých zakázek – nejprve téměř 50 milionů dolarů na další vývoj střely a 105 milionů na její úpravy a testování. V červnu pak přišla první objednávka samotných raket, konkrétně jde o 50 kusů a 50 přepravních a skladovacích kontejnerů. První střely má Castelion dodat v roce 2027.
Příběh firmy se tak proměnil v divokou jízdu. Ještě na konci loňského roku byla jeho hodnota 2,8 miliardy dolarů. O pouhých osm měsíců později, tedy letos v srpnu, si už dokráčela pro zmíněnou miliardovou investici. A navíc buduje obří tovární kampus Project Ranger, který má být největším svého druhu v USA.
V krátké době se tak jedná o druhý výrazný zbrojařský startup, který má pomoct rozhýbat americkou armádu. Podobný recept na rychlou a sériovou výrobu levných strojů uplatňuje i Saronic, jenž místo drahých lodí vyrábí autonomní čluny.