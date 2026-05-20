Už jsem český kluk, změnil jsem se, říká izraelský developer. V Praze teď buduje stovky bytů
Neocity aktuálně pracuje na třech projektech – Veni Vidi Vinoř, Simply Prosek a Connect Vršovice –, které dohromady nabídnou přes 540 bytů.
Když se vydáte na procházku Karlínem a Holešovicemi, narazíte na řadu domů a projektů, které vznikaly v různých dobách, na různých adresách a pod taktovkou různých developerů. Na první pohled spolu zdánlivě nemají skoro nic společného. Přesto je spojuje jeden nenápadný detail – za Marinou u holešovického přístavu, River Lofts, kancelářským areálem Classic 7 nebo Rezidencí Vltava stojí izraelští developeři.
„Jsme konkurenti, ale zároveň i přátelé. Pravidelně se scházíme a s některými dokonce přímo spolupracujeme,“ popisuje Oded Ber, šéf společnosti Neocity, která sídlí právě v kancelářském komplexu Classic 7. Ten vybudovala jiná izraelská firma jménem AFI. A silnou stopu mají v Praze také Daramis, Star Group nebo Horizon Holding. „Máme se sice rádi, další izraelské ani jiné developery v Česku ovšem opravdu nepotřebuju. Už je nás tu dost,“ směje se Ber.
Sám o sobě dnes mluví skoro jako o polovičním Čechovi. Ostatně v tuzemsku žije celých devatenáct let a Praha se pro něj stala druhým domovem. „Když přijedu do Izraele, říkají mi, že už jsem ‚ten český kluk‘. Změnil jsem se, dřív jsem třeba byl mnohem trpělivější,“ líčí čtyřiapadesátiletý developer s úsměvem. Český trh podle něj funguje organizovaněji a předvídatelněji než ten izraelský, ačkoliv ho zdejší byrokracie občas dohání k šílenství. „Češi jsou ale obecně vstřícným národem. I proto se tady cítím doma a bezpečně,“ říká.
Do developmentu přitom původně vůbec nesměřoval. Vystudoval práva a v Tel Avivu pracoval jako hlavní právní poradce centrály Neocity. Pro akcionáře firmy hledal investiční příležitosti po celém světě – od Kypru přes Nigérii až po Spojené státy. „Byl jsem u vyjednávání, akvizic i expanzí. A právě tehdy mi realitní byznys definitivně učaroval,“ vzpomíná Ber, který se v Česku usadil v roce 2007.
V té době měla Neocity v Praze jen několik pozemků a minimum projektů. Část z nich poté prodala, aby splatila úvěry, vyplatila zisky investorům a mohla začít znovu s vlastními prostředky. „Naše první počiny byly poměrně malé – Podolí s jedenácti byty, Libeň s osmadvaceti jednotkami. Teď už máme za sebou spousty projektů a stovky bytů,“ říká Ber. A ačkoliv je firma na trhu přes dvacet let, stále prý funguje spíš v komornějším režimu než jako korporát. „Na projektech pořád pracuje jen úzký tým kolem deseti lidí.“
I když ceny pozemků a stavebních prací dál rostou, Neocity pokračuje v expanzi. Aktuálně pracuje na třech projektech – Veni Vidi Vinoř, Simply Prosek a Connect Vršovice –, které dohromady nabídnou přes 540 bytů. Vedle toho firma připravuje svůj dosud největší počin za zhruba 1,5 miliardy korun. „Vznikne tam 700 až 800 jednotek,“ přibližuje Ber. Konkrétnější zatím být nemůže, podle informací CzechCrunche by však mělo jít o výstavbu v Letňanech.
Vedle klasického rezidenčního developmentu navíc Ber začíná pokukovat i po úplně jiném segmentu. Velký potenciál totiž vidí v moderních zařízeních pro seniory, známých z USA nebo Izraele. „A nemyslím tím klasické domovy důchodců, ale skutečně pětihvězdičkové resorty,“ vysvětluje s tím, že v Česku podobná zařízení stále chybí. „Praha by takový koncept uživila. Lidé bohatnou, starají se o své rodiče a chtějí pro ně důstojné prostředí. To je výzva, která mě láká, zatím ovšem není na pořadu dne.“
A jestli někdy Neocity zamíří také mimo Prahu? „Samozřejmě sledujeme i jiná česká města, naši akcionáři nicméně preferují velké metropole. A já si též myslím, že nám Praha ještě nabízí spoustu příležitostí,“ míní Ber. Pomoci by tomu mohl nový Metropolitní plán, který má otevřít další rozvojové lokality a současně zrychlit výstavbu. Pokud se to podaří, mohla by se podle něj Neocity v příštích letech zařadit mezi deset největších developerů v metropoli.