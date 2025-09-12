V pražské Vinoři vyroste uprostřed historické zástavby 134 bytů. A k tomu i nová radnice
Bytové jednotky budou o dispozicích 1 až 6+kk, a to v osmi domech o maximálně čtyřech podlažích. Každý z bytů nabídne předzahrádku, terasu nebo balkon.
Nové bydlení, které navazuje na původní historickou zástavbu. Vznikající bytový komplex v pražské Vinoři vyroste poblíž špýcharu z první poloviny 18. století a historické kovárny, kterou teď česká pobočka izraelské developerské společnosti Neocity přeměňuje na novou radnici čtvrtě. Kromě toho zde staví i 134 nových bytových jednotek o dispozicích 1 až 6+kk, a to v osmi řadových domech o maximálně čtyřech podlažích. Každý z bytů nabídne předzahrádku, terasu nebo balkon a jejich ceny začínají na 4,2 milionu korun.
Výstavba bude zahájena ještě letos v září, hotovo by mělo být na podzim roku 2027. „V tomto projektu nazvaném Vedi Vidi Vinoř cílíme především na rodiny s dětmi, které budou mít veškerou infrastrukturu na dosah ruky. V okolí se nachází také několik parků, ideálních pro trávení volného času. Jdeme cestou většího prostoru při menší hustotě zástavby, proto jsme nechtěli toto klidné místo narušit ruchem aut. Součástí projektu je tak i podzemní parkoviště,“ říká šéf Neocity Oded Ber.
Kromě toho už nyní Neocity započala s výstavbou projektu Simply Prosek, kde v těsné blízkosti stanice metra C vyroste pětipodlažní budova s 88 menšími byty o dispozicích 1+kk a 2+kk. Její dokončení se očekává již během příštího roku. „V hustě zastavěných částech města má větší hodnotu dostupnost a praktičnost. Ne každý má navíc možnost nebo potřebu hledat velký byt se zahradou. Menší byty u metra tak dávají smysl jak pro mladé lidi, kteří chtějí bydlet blízko centra, tak pro investory, kteří hledají stabilní a dlouhodobě udržitelné zhodnocení,“ tvrdí Ber.