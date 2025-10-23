Přišli z Izraele a stavěli tu obchoďáky i kanceláře. Teď ale říkají: Chceme tu mít tisíce nájemních bytů
Podle šéfky AFI roste poptávka po nájemním bydlení – kvůli cenám i změně smýšlení u mladé generace. I proto už firma není klasickým developerem.
Třiadvacet roků žila v Berlíně, kde nasbírala zkušenosti v realitním byznysu. Z toho deset let vedla německou pobočku izraelské developerské a investiční společnosti AFI. Letos v dubnu se pak přesunula do Prahy, aby pro stejnou firmu řídila i její českou divizi. A její mise je jasná: „Do pěti let tu chceme provozovat pět tisíc nájemních bytů,“ hlásí Karin Shalev Shogol.
AFI v Česku působí bezmála tři dekády. Firma zde začínala s obchodními centry (vůbec prvním projektem byl pražský Palác Flora, dnes OC Flora), poté se zaměřila i na kanceláře a byty na prodej. Před několika lety ale změnila strategii – z klasického developera, který staví a poté prodává, se transformovala na dlouhodobého vlastníka a provozovatele nemovitostí. „Někteří lidé tomu nerozuměli, když jsme se rozhodli pro tuto změnu. My tomu ale věříme,“ říká Shogol.
Vidí totiž hned několik důvodů, proč bude u nás poptávka po nájemních bytech dále růst. „Především kvůli cenové nedostupnosti vlastnického bydlení, které si velká část lidí nemůže dovolit. Jsou tak v podstatě nuceni hledat alternativy,“ vysvětluje v rozhovoru pro CzechCrunch. Dalším faktorem je podle ní změna smýšlení – zejména u mladší generace.
„Uvědomují si, že mohou dobře žít i v nájmu a své úspory investovat jinak. Navíc si cení flexibility – dnes můžou bydlet tady, zítra zase jinde, a při změně životních okolností nemusí řešit stěhování nábytku,“ tvrdí. AFI proto pod svou značkou AFI Home nabízí kompletně vybavené byty, čehož ostatně využila i Shogol s rodinou po příjezdu do Česka. „Měli jsme s sebou jen pár kufrů. Nic jiného nebylo potřeba,“ usmívá se.
V tuto chvíli má AFI v portfoliu téměř 900 nájemních bytů v Praze, a to v Karlíně, ve Vysočanech a na Třebešíně. Obsazenost je podle Shogol 99 procent. Ceny volných jednotek teď začínají na 17 500 korunách za 1+kk s balkonem. Byt o dispozici 3+kk v Karlíně vyjde na 46 tisíc korun měsíčně, bez započítání nákladů na energie a služby. Celkové měsíční výdaje u této jednotky tak mohou dosáhnout až 56 tisíc korun.
Společnost AFI Europe se zaměřuje na rozvoj velkých rezidenčních a komerčních projektů v regionu střední a východní Evropy. Její portfolio tvoří nákupní centra, kancelářské komplexy a rezidenční budovy. Nemovitosti vlastní a provozuje v Česku, Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku a Lotyšsku. Je součástí izraelské skupiny AFI Group.
Více než tisíc nových jednotek pak AFI staví v Praze 9 a 10. Výstavbu chce teď urychlit spoluprací s dalšími developery, například se společností Finep. „Uzavřeli jsme s ní dohodu na 800 bytů. Část z nich Finep postaví a my je po jejich dokončení převezmeme do správy. U dalších z nich budeme developerem na pozemcích, které jsme koupili od Finepu,“ popisuje Shogol.
Finep má navíc s AFI rámcovou smlouvu s opcí na dalších více než tisíc bytů. „Tato strategie nám umožňuje rychle růst a nespoléhat se pouze na vlastní zdroje. Aktuálně jednáme i s dalšími developery,“ přibližuje 44letá CEO. Konkrétní obrysy zatím upřesňovat nechce, doplňuje však, že se firma zajímá o další investice a projekty v Praze a zvažuje možnosti i v dalších velkých městech, jako je Brno nebo Plzeň.
A přestože se nyní AFI soustředí zejména na rezidenční segment, nevylučuje ani další rozvoj v oblasti kanceláří, které dnes provozuje v Karlíně, v Holešovicích, ve Vokovicích i na Kolbenově ve Vysočanech. „Velmi věříme v tento sektor. Vidíme, že se stále více lidí vrací do kanceláří, některé firmy to od svých týmů i vyžadují. Proto evidujeme vysokou míru obsazenosti,“ pokračuje Shogol s tím, že je firma připravena investovat do dalších kancelářských projektů, pokud se naskytne vhodná příležitost.
Komentovat komplikované a zdlouhavé povolovací procesy v Praze zatím Shogol příliš nechce, přece jen je tu poměrně krátce. Přiznává ovšem, že je zdejší trh náročný. To ale nic nemění na jejím nadšení z nového bydliště. „Praha je tak krásná. Máte tu tolik zeleně, přírody, kultury, historie a dalších krás. Možná mnoho Čechů ani neví, jak výjimečné město to je,“ uzavírá s úsměvem.