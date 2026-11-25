Už u pohovoru slibují, že lidem pomůžou dát výpověď. Z odchodů nejlepších lidí pak firma sama bohatě těží
Bývalí zaměstnanci miliardového fintechu založili síť Ramp Mafia. Jejich startupy vybraly od investorů už stovky milionů dolarů.
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Zatímco většina firem vymýšlí, jak si udržet ty nejschopnější zaměstnance, americký startup Ramp s hodnotou v přepočtu přes bilion korun je naopak povzbuzuje k tomu, aby odešli a založili si vlastní byznys. Jeho bývalí zaměstnanci už rozjeli téměř stovku firem, na které od investorů získali téměř devět miliard korun, přičemž kapitál, kontakty i první zákazníky jim často pomáhají sehnat jejich někdejší šéfové. Pro Ramp, který podnikům pomáhá šetřit peníze a spravovat výdaje, jde o strategii, díky níž dokáže přitahovat mimořádně talentované lidi a těžit z jejich úspěchů i dlouho poté, co firmu opustí.
Protože zatímco jiní šéfové se při výpovědi klíčového pracovníka chytají za hlavu kvůli odlivu mozků, spoluzakladatel Rampu Eric Glyman to bere jako potvrzení, že firma funguje správně. Uchazečům o práci to ostatně jeho tým říká na rovinu už u pohovoru: pojďte si k nám vyzkoušet, jak se staví byznys, a až se rozhodnete založit vlastní firmu, podpoříme vás.
Výsledkem této strategie je síť, které se v americkém technologickém světě přezdívá Ramp Mafia podle slavné skupiny bývalých manažerů PayPalu, z níž vzešli třeba Elon Musk nebo Peter Thiel. Podle dat analytické společnosti Specter už Ramp opustilo 97 lidí, kteří si založili vlastní startup. Jejich firmy dohromady vybraly od investorů kolem 400 milionů dolarů (skoro devět miliard korun) a více než třicet dalších projektů zatím funguje v utajeném režimu.
Škála oblastí u nových firem je přitom široká a rozhodně nezůstává jen u financí, což je primární zaměření Rampu. Sahá od stavebního startupu Moab přes zdravotnický projekt Sonata, investiční fond Pathlight, firmu na automatizaci pojišťovnictví Silna nebo startup Melius zaměřený na generativní umělou inteligenci. Pro pochopení toho, proč v Rampu tahle „továrna na zakladatele“ vznikla, je potřeba podívat se na to, co firma vlastně dělá a jak funguje uvnitř.
Ramp v létě 2019 rozjeli Eric Glyman, Karim Atiyeh a Gene Lee jako alternativu ke klasickým firemním kreditním kartám. Zatímco tradiční karetní společnosti firmy spíše motivují k tomu, aby utrácely co nejvíc, Ramp spojil firemní kartu se softwarem, který výdaje hlídá, odhaluje zbytečné útraty a firmám peníze šetří. Postupem času k tomu přidal i správu faktur, firemní bankovnictví nebo nástroj, který podnikům pomáhá krotit náklady na AI.
Jejich byznys roste rychlým tempem. Dnes přes karty Rampu protékají více než tři procenta všech firemních karetních transakcí ve Spojených státech, jeho tržby po přepočtu na celý rok přesáhly dvě miliardy dolarů a mezi jeho klienty patří značky jako Shopify, Uber, Stripe nebo Visa.
Od prvního dne stavěli zakladatelé firmu na extrémní rychlosti a samostatnosti. Mezi prvními šedesáti zaměstnanci byla třetina bývalých zakladatelů jiných firem a organizace se rozpadla do malých, úzce zaměřených týmů, které fungovaly téměř jako samostatné minipodniky. Produktoví manažeři a střední management hráli minimální roli, inženýři si sami nabírali kolegy, mluvili přímo se zákazníky a nesli plnou odpovědnost za výsledek od prvního nápadu až po spuštění.
Jeden z bývalých zaměstnanců, Pavel Asparouhov, je pak ukázkovým příkladem toho, jak tohle prostředí funguje v praxi. Do Rampu nastoupil jako devatenáctiletý student informatiky, školu ale brzy opustil a začal ve startupu pracovat na plný úvazek. Dostal na starost vývoj platformy pro správu a proplácení faktur, nástroje, přes který dnes tečou miliardy dolarů ročně. „Když vidíte, že dokážete z nuly postavit takový nástroj, nemůžete nedojít k závěru, že to zvládnete i mimo zdi jedné firmy,“ vysvětluje Asparouhov pro Inc.
V roce 2023 proto odešel a založil vlastní startup Silna, který pomocí umělé inteligence automatizuje schvalování pojištění a ověřování zdravotních benefitů. Od investorů už na něj získal 27 milionů dolarů. Podobnou cestou šel i John Sarihan, který nastoupil do Rampu s tím, že si tam chce vybrousit technické i byznysové instinkty, než rozjede něco vlastního. Po několika letech odešel a v roce 2024 založil právní firmu Crosby postavenou na umělé inteligenci, jejíž hodnota se při posledním investičním kole vyšplhala na 400 milionů dolarů.
V Rampu ale podpora nekončí podáním ruky na rozloučenou. Zakladatelé Glyman a Atiyeh do firem svých bývalých kolegů často sami investují jako soukromí investoři, kteří vkládají vlastní peníze do projektů v úplně nejranější fázi. U začínajícího startupu je jejich jméno na seznamu akcionářů silným signálem pro velké investiční fondy, že zakladatel stojí za pozornost.
Kromě peněz si bývalí i současní kolegové navzájem dohazují zakázky. Právní oddělení Rampu například využívá služby zmíněného startupu Crosby, daňová poradenská firma Rivet, založená bývalým manažerem Rampu, zase zpracovává daně řadě jeho manažerů a zaměstnanců. A existují i příklady, kdy Ramp startupy založené svými bývalými zaměstnanci koupil.
Pro samotného Erica Glymana je takový přístup přirozený i z osobní zkušenosti. Když v roce 2014 odcházel z poradenské společnosti Millstein & Co., aby rozjel svůj první startup Paribus (který později koupil bankovní gigant Capital One), její zakladatel Jim Millstein mu tehdy řekl, že by byl pokrytec, kdyby podnikavost nepodporoval, když sám firmu vybudoval od nuly.
Glyman dnes přiznává, že nechat odcházet špičkové lidi občas bolí a vedení dělá všechno pro to, aby byl samotný Ramp natolik dobrým produktem, že odchod z něj bude pro každého těžkým rozhodnutím. Zároveň má ale jasno v tom, co z téhle rovnice vychází jako lepší varianta: „Když můžete pracovat s lidmi, byť jen na pár let, kteří jsou mimořádní géniové, je to mnohem lepší než jiná alternativa.“