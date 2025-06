Uznávaný český hodinář překonal sám sebe. Novinka za 6,5 milionu bude mít náctiletého majitele

Uložit 0

Ve světě luxusních hodinek jen málokdo dokáže zaujmout tak radikálně odlišným přístupem jako český hodinář Luděk Seryn. Do oboru vstoupil v roce 2006, kdy si jako čtyřiadvacetiletý zlatník otevřel v Mohelnici svou první dílnu. Dnes, ve svých sedmačtyřiceti letech, vyrábí jedinečné přístroje, jejichž cena může vystoupat až do milionů korun.

Jeho nejnovější výtvor, s cenou rekordních 6,5 milionu korun, nese jméno Adam Rotation. Název vychází ze jména mladého muže, který tyto hodinky obdrží od otce ke svým osmnáctým narozeninám.

Spolu s nimi získá i místo v historii hodinářství. Stane se totiž nejen majitelem dosud nejdražších českých hodinek, ale také prvním člověkem na světě, který bude nosit na zápěstí zařízení kombinující tři unikátní technické prvky: rotační strojek, vlastní mechanismus pro řízení ručiček a dvoukolovou cykloidní převodovku. Právě poslední z těchto prvků se v hodinkách v takto malé a funkční podobě objevuje vůbec poprvé.

Cykloidní převodovka má v modelu Adam Rotation dvojí úlohu. Kromě toho, že redukuje pohyb rotoru a umožňuje tak správný chod celého mechanismu, slouží také jako výrazný designový prvek. Její miniaturizace byla podle Seryna nejnáročnější částí celého vývoje, který trval dva a půl roku.

Adam Rotation navazuje na předchozí Serynův projekt Karel Rotation z roku 2018, který vyvolal kolem jeho tvorby dosud největší pozornost. Stejně jako nejnovější model, i tento nese jméno po zákazníkovi, který si jej objednal a zaplatil za něj pět milionů korun. I tehdy šlo o vůbec nejvyšší částku, jakou do té doby za hodinky z dílny českého tvůrce zaplatil.

Základním prvkem Rotujícího Karla je otáčivá základna, která se objevuje i u nejnovějšího modelu. Na ní jsou umístěny dva samostatné, avšak navzájem propojené mechanismy, které musí pracovat současně a naprosto synchronizovaně. Celá základna se přitom otáčí jednou za osm hodin. Seryn si nechal tento mechanismus patentovat jako unikátní kombinaci, kterou podle jeho slov nikdo jiný nesestrojil.

Díky inovativnímu přístupu si Seryna v roce 2019 všimli členové prestižní mezinárodní organizace Académie Horlogère des Créateurs Indépendants sdružující nejvýznamnější nezávislé hodináře světa. Toto společenství, založené roku 1985 švýcarskými mistry Svendem Andersenem a Vincentem Calabrese, dnes zahrnuje pouhých 40 tvůrců z celého světa – a mezi nimi i českého hodináře z Mohelnice. „Pro hodináře neexistuje větší čest než stát se součástí této skupiny. Dál už jít nejde,“ říká Seryn.

Ve světle jeho současného úspěchu zní téměř neuvěřitelně, že své první hodinky kdysi prodal za pouhé čtyři tisíce korun. „Začínal jsem jako zlatník a hodinář. Toužil jsem po krásných, kvalitních hodinkách, ale tehdy stály čtyřicet nebo padesát tisíc. Neměl jsem na ně, tak jsem si řekl, že je zkusím vyrobit,“ vzpomíná.

Na otázku, kolik hodinek nyní ročně vyrobí, odpovídá s úsměvem: „Tak 0,3 kusu.“ Nedělá totiž sériovou výrobu – každý projekt je originál, který si žádá vlastní vývoj a čas. „Na Karlovi jsme s klientem nechali tři roky života, na Adamovi to bylo dva a půl roku,“ líčí.

Zatímco v minulosti vyráběl Seryn hodinky od návrhu až po finální montáž výhradně sám, dnes už má v zádech malý tým. „Za skoro dvě dekády své tvorby jsem prošel úplně celým výrobním kolečkem. Teď do procesu zapojuji lidi, kterým věřím. Díky nim mám víc času na kreativitu a vývoj nových nápadů. A těch mám pořád spoustu,“ popisuje.

„Ve skutečnosti lidem nedávám hodinky. Dávám jim příběh. To, že jsou jedinečné. To, že jsme na nich nechali roky života“

Zásadní roli v růstu jeho hodinářského ateliéru sehrává manželka Michaela. Nejenže drží pevně v rukou organizaci i účetnictví, ale přímo se podílí na samotné výrobě. Postupně se vypracovala v mistryni finálních úprav a dokonale ovládá galvanické procesy, precizní leštění i zlacení. Právě díky její pečlivé práci získávají jednotlivé komponenty lesk a eleganci, které jsou pro každý kousek naprosto zásadní.

Na technických inovacích a vývoji nových modelů spolupracuje Seryn s konstruktéry, kteří mu pomáhají převádět nápady do přesných plánů. Do budoucna přemýšlí i o tom, že by přijal mladého hodináře, který by převzal část montážních prací. Výrobu pouzder a finální kompletaci si však chce nechat výhradně pro sebe. Právě v těchto fázích se totiž podle něj zhmotňuje charakter celého díla i jeho osobní podpis jako tvůrce.

„Nejde o to, že jsou to nejdražší hodinky v Česku. Můžete vyrobit úplně obyčejné hodinky, nazvat je uměním a chtít za ně padesát milionů,“ krčí rameny Seryn s tím, že skutečná hodnota výrobku podle něj nespočívá v ceně nebo lesku. Důležité je to, co zákazník ve výsledku opravdu dostává. Tím není jen dokonale fungující strojek, ale v případě Seryna dílo, které v sobě nese emoci a osobní příběh.

Své klienty popisuje jako specifickou skupinu lidí, kteří „jeho umění pochopili.“ „Jsou to ti, kdo už měli možnost sáhnout si na cokoli. Lidé, kteří ví, že mohou mít všechno. A tak zatoužili po něčem, co nemá nikdo jiný. Po něčem, co vzniklo rukama konkrétního člověka a nese kus jejich duše,“ líčí s tím, že ačkoli většinu zákazníků zatím stále tvoří Češi, v posledních letech se přidávají i zájemci ze zahraničí. Právě těm Seryn tuto sobotu představil svůj nejnovější vynález během výstavy Hands On Horology v londýnském Shoreditchi.