V Bratislavě vyrostly kanceláře, kde nejsou potřeba karty ani čipy. Zasedačky lze navíc různě přeměňovat
Nové sídlo společnosti Innovatrics využívá ty nejmodernější technologie. Zaměstnanci i návštěvníci se v něm totiž pohybují díky biometrice.
Doposud nejnáročnějším projektem jihomoravského výrobce nábytku Dřevodílo bylo vybavení pražského obchodního domu Máj, v němž určil podobu hned čtyř pater. Teď se společnost podnikatele Michala Navrátila, který ji před 12 lety vyvlékl ze spárů insolvenčního řízení, vydala i za hranice – a v Bratislavě realizovala interiéry nového sídla technologické společnosti Innovatrics. Budova je inspirovaná otiskem prstu a využívá ty nejmodernější technologie.
Zaměstnanci i návštěvníci se totiž v objektu pohybují bez fyzických karet a čipů – prostory se jim automaticky zpřístupňují pomocí biometrického rozpoznání identity. Dřevodílo navíc na místě vyvinulo modulární zasedací jednotky, které lze kdykoliv rozšířit, přestavět či přemístit, a to bez stavebních zásahů, hluku či omezení provozu. V budově také funguje technologie zaplavovacího větrání, které do místností přivádí čerstvý vzduch z podlahy.
„Do projektu jsme přinesli náš koncept digitálního truhlářství, který se s filozofií této budovy dobře doplňuje. Propojili jsme IT prostředí s tradičním řemeslem a společně s klientem jsme vyvinuli nové prvky a řešení, která využívají technologie i data. Na projektu jsme pracovali roky – a ten čas se do výsledku dokonale promítl,“ říká Navrátil. Celkem se na realizaci budovy spotřebovalo 113,3 tuny dřeva.