V centru středočeské Jesenice vyrostou čtyři domy s 250 byty. Cílem je na staletí změnit ráz města
Na místě vznikne také náměstí obohacené vodním prvkem, městským mobiliářem včetně laviček a také nově vysazenými stromy.
Vybudovala a následně prodala síť domů pro seniory, staví prémiové rezidenční bydlení i luxusní rezidenční apartmány, v zásobě má projekty za 10 miliard korun – a dokonce kvůli tomu spustila investiční fond. Teď developerská skupina EBM Group Ľubomíra a Jakuba Vaisových startuje projekt Nová Jesenice, který počítá s výstavbou čtyř domů v centru středočeské Jesenice. V nich bude 250 bytů o dispozicích 1 až 4+kk.
Projekt Nová Jesenice je součástí širšího záměru obce o celkové revitalizaci centra města v rámci projektu Tří náměstí, z nichž jedno bude součástí připravované výstavby pod taktovkou EBM Group. Výsledkem má být funkčně propojený městský celek, který podporuje pěší pohyb a komunitní aktivity. Náměstí bude obohaceno vodním prvkem, městským mobiliářem včetně laviček a také nově vysazenými stromy.
EBM zakoupila pozemky v Jesenici letos v listopadu od fondu Lucros z rodinné skupiny Siko Jaroslavy Valové a jejího syna Tomáše. „Pokud je někde osvícený starosta, který má vizi a jde si za ní i více než jedno volební období, pak lze skutečně hory přenášet. Zde se to celé propojilo i s pečlivou přípravou a téměř desetiletou součinností na naší straně. Vznikne tak něco, co na staletí změní ráz celého centra města,“ tvrdí nyní Tomáš Vala.