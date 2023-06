V Hradci vznikne dočasné náměstí. Lidé si ho vybrali, teď budou i sázet záhony a sestavovat lavice

V životě developera je pět let nic, během kterého zvládne sotva vyřídit stavební povolení. V životě lidí je pětileté čekání na úpravu veřejného prostoru až moc. V Hradci Králové, ve čtvrti Kukleny, se na nové náměstí vyhlásila architektonická soutěž. Hotové by mělo být právě za pět let. Do nových bytů se už ale stěhují první lidé, a tak se místní developer rozhodl, že tu postaví aspoň provizorní náměstí. O jeho podobě rozhodli sami lidé.

„V Kuklenách působíme dlouhodobě a nechceme po dokončení projektu utéct z místa a o další dění se nezajímat. Máme to štěstí, že tu existuje výborná komunita, která nám potvrzuje, že organizace podobných akcí má velký význam,“ říká zakladatel developerské společnosti NOHO Tomáš Vrbický.

NOHO ve čtvrti dokončuje první pasivní bytový dům. Lidé by se sem měli stěhovat už v druhé polovině roku. A tak zatímco projekt Cihlovka 2 už by byl hotový, na sousední náměstí by se čekalo. O dočasném náměstí ale nerozhodovali jen budoucí majitelé nových bytů, ale i starousedlíci.

„Chceme zahrnout obyvatele z těsně sousedící Cihlovky i obyvatele celých Kuklen. Jsme domluveni s městem, že výstupy zohlední i v architektonické soutěži a v projektu pro náměstí, které bude trvalé. To znamená, že obyvatelé Kuklen se budou moci vyjádřit k dočasnému náměstí a tím vyjádřit svůj názor i na podobu budoucího náměstí,“ uvedl pro CzechCrunch Vrbický.

Foto: NOHO Lidé se shodli na tom, že chtějí především zeleň a lavičky

Lidé dostali online dotazník, ve kterém se mohli vyjádřit, co všechno by podle nich bylo ve veřejném prostoru potřeba. Zapojili se také žáci tří ročníků zdejší základní školy, kteří dělali různé workshopy. Nakonec proběhlo setkání s veřejností, kde se prezentovaly sesbírané návrhy.

Obyvatelé chtěli na náměstí především zeleň s lavičkami. Stojí ale také o dětské hřiště a prostor, kde by se mohly pořádat různé akce. Do nového náměstí chce developer vložit zhruba milion korun. „Když už do něčeho investujeme svůj čas a peníze, chceme, aby to místní obyvatelé skutečně využívali a odpovídalo to jejich představám,“ dodává Vrbický.

NOHO chce ale místní obyvatele zapojit ještě jinak. Měli by se totiž účastnit i samotné přestavby. Lidé tak budou na budoucím náměstí sázet záhony a sestavovat posezení z palet. Pokud nebudou úpravy tak velké, aby se muselo žádat o povolení, mělo by být provizorní náměstí hotové do konce letošního roku.

Kukleny by každopádně v příštích letech měly projít mnohem zásadnějšími změnami. Do roku 2030 by zde měl vzniknout domov pro seniory nebo nové parky. S další výstavbou počítá i královéhradecký developer, který tu chce postavit první uhlíkově neutrální čtvrť.

„Naším standardem jsou pasivní domy s hlubinnými čerpadly, fotovoltaikou a vzduchotechnikou. To samo o sobě ale k dosažení uhlíkové neutrality nestačí. My cílíme na neutralitu za provozu, naše energetická koncepce počítá s obohacením o trafostanici s připojenými bateriemi, které budou dobíjené fotovoltaikou a vytvořeným microgridem pro celou lokalitu,“ sdělil Vrbický.