V Kingdom Come tu Jindra opravoval orloj, teď je zde hotel. Zůstaly ručně malované stropy i kamenné portály
Hotel Donebe vychází z toho, co už v domě existovalo, a doplňuje to moderními zásahy. Prostor doplňují třeba sochy a malby od současných umělců.
Kdo hrál Kingdom Come 2 a dostal se až do Kutné Hory, určitě narazil i na velkolepou radnici s věží a orlojem, který musel hrdina hry, Jindřich ze Skalice, během jedné mise opravit. Budova už dnes bohužel neexistuje – padla totiž za oběť rozsáhlému požáru na konci 18. století. Na jejím místě pak vyrostl měšťanský dům, v jehož přízemí a sklepě jsou dodnes dochované středověké prvky. Architektka Jana Hadák jej s manželem Jakubem během pětileté rekonstrukce přeměnila na butikový hotel nazvaný Donebe.
Ten vychází z toho, co už v domě existovalo, a doplňuje to současnými zásahy. Vidět je to třeba v podkroví, kde původní konstrukce zůstávají přiznané, zatímco moderní prvky s nimi záměrně kontrastují. Na první pohled je tak jasné, co je staré a co přibylo až později. „Kontrast starého a nového zde vytváří hloubku a napětí prostoru,“ říká Hadák, která během rekonstrukce v budově objevila řadu zajímavých detailů, například zazděné okno zmíněné středověké radnice, pískovcové portály či 200 let staré parkety.
„V domě se nám podařilo zachovat množství původních prvků – ručně malované stropy, dubové podlahy ve vzoru vídeňského kříže, klenby, kamenná ostění, historické dveře i schodiště,“ popisuje architektka. Vzniklo zde deset pokojů, z nichž každý má svou barevnou kombinaci. Některé nabízejí výhled na dominanty Kutné Hory, včetně chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jakuba nebo Jezuitské koleje. Prostor doplňují sochy a malby od současných umělců.
Projekt teď zvítězil v kategorii Veřejný interiér – hotel/ubytovací zařízení v soutěži Czech Interior Award. Podle poroty působí kultivovaně, vyhýbá se klišé a zároveň si zachovává plnou funkčnost. „Je to tiché potvrzení, že roky práce a pochybností měly smysl. Že to, čemu jsme věřili, obstálo. Tento projekt byl pro nás výjimečný i tím, že jsme s partnerem stáli u všeho od samého začátku. V rolích architekta, projektanta, stavebního dozoru, investora a ano, i rozpočtáře. V téhle disciplíně jsem upřímně selhala… ještě o trochu hůř ale vařím,“ směje se Hadák.
Ceny v hotelu Donebe začínají na 2 500 korunách za noc, nejdražší wellness pokoj s privátní vířivkou a finskou saunou pak vyjde na šest tisíc za noc. Zařízení funguje v automatizovaném režimu bez klasické recepce, personál ovšem k dispozici je.