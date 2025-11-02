V Londýně studovala války. Byl to splněný sen, v Česku se studenti bojí ozvat, říká Mája Kořenová
Modelka, studentka a moderátorka Mája Kořenová v podcastu Režim nerušit mluví o tom, jak zvládá televizní kamery a co jí dalo studium na britské UCL.
Moderuje nový pořad České televize, jako modelka fotí kampaně a zároveň studuje mezinárodní vztahy. Na sítích by se mohlo zdát, že veškeré své aktivity zvládá Mája Kořenová s lehkostí, sama ale říká, že i ona občas potřebuje zvolnit. „Teď nám začal semestr, takže si pořád přehazuju rozvrh a snažím se to všechno nějak zkoordinovat dohromady. Jsem ten typ člověka, který do věcí prostě skočí a uvidí se časem,“ říká v podcastu Režim nerušit.
I když má dnes za sebou desítky focení i televizní natáčení, přiznává, že s trémou bojuje odmala. „Od malička jsem se prala s pozorností. Když jsem hrála na housle před publikem, klepala se mi kolena i smyčec. A i dnes, když mě někdo pozná na ulici nebo v metru, jsem z toho nervózní. Kamera mi ale nevadí, tu beru jako pracovní nástroj. Spíš je pro mě náročné být mezi lidmi naživo,“ vysvětluje.
Právě práce před kamerou ji prý přivedla k větší sebejistotě a odvaze zkoušet nové věci, i tak ale občas musí sama sebe zastavit. „Myslím si, že naše generace už si umí říct o pomoc. Tím, jak se normalizuje psychologická péče, se to stává běžným. Já sama chodím na terapie a když toho mám opravdu dost, řeknu to nahlas a dám to všem okolo vědět,“ popisuje Mája.
V podcastu Režim nerušit mluví i o vztahu se svými rodiči, který označuje za naprosto zásadní – její tatínek je moderátor Vladimír Kořen, po kterém zdědila lásku k přírodě, maminka je zase šachovou mistryní. „Miluju své rodiče nade všechno. S tátou jsme si strašně podobní – jsme skoro jeden člověk. Bavíme se o všem, i o selháních, a když si potřebuju zanadávat, udělám to právě před nimi,“ říká.
Zároveň ale otevřeně popisuje i střet generací, který se v rodině občas objeví. „Třeba moje máma úplně nechápe, proč po tom, co jsem si prošla poruchou příjmu potravy, dál fotím. Bojí se, že by mi to mohlo ublížit. Na jednu stranu ji chápu, ale rozhodla jsem se tak a zatím mi to nijak neublížilo.“
Když potřebuje vypnout, vrací se Mája právě do přírody – po vzoru svého otce navíc zrovna moderuje pořad Zpátky do přírody, který běží na České televizi. „Kytky jsou moje. Úplně je zbožňuju – když se daří jim, daří se i mě,“ směje se.
Stále taky studuje – má za sebou bakalářský program teritoriální studia, během něhož strávila v rámci Erasmu půl roku v Londýně na prestižní univerzitě UCL. „To byl můj splněný sen,“ říká.
Právě tam ji zaujala otevřenost akademického prostředí, které se podle ní v Česku zatím teprve rodí. „Chybí mi u nás víc kriticky založená komunikace. Aby se lidi v hodinách nebáli ozvat, říct svůj názor a vytvořit prostředí, kde je to bezpečné,“ dodává.
