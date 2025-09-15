V moři AI nástrojů vyniká, i tak ho mnozí přehlíží. Přitom je zdarma a dokáže šetřit hodiny času
Nová éra AI pro studenty, konzultanty i podnikatele. NotebookLM nehalucinuje a učí se z vašich zdrojů.
Zatímco technologičtí nadšenci ve velkém rozebírají, co umí ChatGPT, Claude či Perplexity, méně viditelný NotebookLM se v tichosti věnuje problému, který řeší každý, kdo pracuje s texty – efektivní a spolehlivé zpracování vlastních podkladů. Nyní se však zdá, že by mohl vystoupit z pozadí. Zářijová aktualizace přinesla zásadní rozšíření funkcí, díky nimž se tento nástroj od Googlu stává výrazně užitečnějším partnerem pro každodenní práci s dokumenty i vzdělávacími materiály.
Na první pohled by mohl působit jako další z řady AI chatbotů, jeho princip je však odlišný. NotebookLM, nástroj pro psaní poznámek a asistenci při výzkumu poháněný umělou inteligencí Gemini, pracuje výhradně s obsahem, který mu sami poskytnete. Díky tomu se vyhýbá problémům s halucinacemi či vkládáním neověřených údajů. Odpovědi sestavuje pouze z dokumentů, které máte k dispozici a jimž důvěřujete.
Navzdory všem svým schopnostem spočívá skutečná síla NotebookLM ve snadném použití. Je přístupný i těm, kdo nemají žádné zkušenosti s používáním umělé inteligence, a jeho funkce jsou snadno pochopitelné, takže hned uvidíte, co pro vás mohou udělat. Stačí mu zadat několik zdrojů a on za vás udělá zbytek, ať už se snažíte vytvořit studijní materiály do školy, shrnutí pracovní porady nebo audio přehled kapitoly z vašeho knižního klubu, kterou jste slíbili přečíst, ale nedostali jste se k tomu.
Stačí se zdarma zaregistrovat na webu, vytvořit nový „sešit“ a začít přidávat zdroje, tedy PDF dokumenty, Google soubory, webové stránky, videa z YouTube nebo zvukové nahrávky. Těch systém dokáže zpracovat až padesát současně a z nich si vytvoří vlastní znalostní základnu.
Jakmile nahrajete své zdroje, Gemini se pustí do práce a vytvoří celkový souhrn materiálu. Od tohoto momentu můžete začít klást aplikaci otázky týkající se konkrétních témat. Odpovědi jsou jasné a stručné a vždy obsahují odkaz na původní zdroj, takže si můžete všechno zkontrolovat. To je však jen začátek toho, co nástroj umí.
Vlastnosti, které mění pravidla hry
Google totiž nedávno obohatil svůj nástroj o několik výrazných novinek. Tou nejzásadnější je možnost vytvářet vlastní formáty reportů. Uživatelé tak už nejsou odkázáni na pevně dané šablony a mohou si sami nastavit strukturu, styl i tón textu přesně podle svých potřeb. Díky tomu si konzultanti připraví materiály odpovídající firemní identitě, studenti si nechají vygenerovat učební texty podle vlastního stylu učení a podnikatelé získají analýzy šité na míru konkrétním projektům.
Abychom nástroj vyzkoušeli, nahráli jsme do aplikace první tři hodiny audioknihy Jméno růže od Umberta Eca, která vypráví o středověkém klášterním životě, intrikách a záhadných vraždách. Aplikace nahrávku přepsala během pěti vteřin. Když jsme se zeptali, o co knize jde, stejně rychle nám poskytla stručný přehled děje úvodních kapitol, hlavních postav a klíčových témat. Navíc vytvořila myšlenkovou mapu, souhrn základních otázek a odpovědí, a dokonce sedmiminutové výukové video, které jednoduše vysvětluje děj a zápletku. U videí ale zatím narazíte na limit – fungují pouze v angličtině.
Mimo audio a video však NotebookLM nově podporuje i více než osmdesát jazyků. Dokáže automaticky převést obsah do požadovaného jazyka, čímž šetří čas i náklady na překlady. Například český dokument lze během několika minut přeměnit na prezentaci ve španělštině, kterou uživatel může okamžitě použít.
Další novinkou je funkce, která sama doporučí, co s nahranými materiály udělat. Vědecké studie navrhne převést do odborného článku, zpravodajské texty zase do přehledného a srozumitelného shrnutí. Aplikace tak částečně zastupuje roli poradce a usnadňuje rozhodování o formě výsledného obsahu.
Když si nejlépe pamatujete poslechem
Jednou z nejzajímavějších funkcí NotebookLM jsou audio přehledy neboli automaticky generované podcasty z vašich dokumentů. Po nahrání materiálů systém během několika minut vytvoří rozhovor dvou AI moderátorů, kteří obsah probírají ve stylu vzdělávacího podcastu.
„Vítejte v Deep Dive, podcastu, kde se noříme do příběhů, na kterých záleží. Všimli jste si, jak rychle se mění sociální sítě? Jeden den kraluje text, další den videa – a značky se v tom všem snaží udržet krok. Dnes se podíváme na to, jak se český knižní obchod Luxor dokázal posunout z téměř nulové přítomnosti na sociálních sítích až k jedné z nejlajkovanějších stránek na Instagramu,“ uvádí fiktivní moderátor patnáctiminutový souhrn rozhovoru šéfa sociálních sítí Radka Blažka pro CzechCrunch, který NotebookLM dokázal analyzovat přímo ze zvukové nahrávky.
Moderátoři dokážou složité koncepty vysvětlit srozumitelně, navzájem se doplňují a občas přidají i lehký humor. Jejich projev působí překvapivě přirozeně – jako by šlo o skutečný dialog dvou odborníků. Podcast navíc nabízí interaktivní režim: posluchač ho může zastavit a položit vlastní dotaz. Moderátoři okamžitě reagují a odpověď sestaví z dostupných materiálů.
Limitací zatím i v tomto případě zůstává absence češtiny, audio přehledy totiž fungují jen pro anglicky mluvící uživatele. A i když je technologie působivá, objevují se drobné technické nedostatky. Občasný zásek zvuku, robotický dozvuk při pozastavení nebo nedořečená slova na konci vět.
NotebookLM přesto ukazuje, že práce s informacemi už nemusí být nekonečné listování v učebnicích nebo zdlouhavé kopírování poznámek. Není však bez omezení. Stále jde o experimentální nástroj z dílny Google Labs, který se rychle vyvíjí, a proto se jeho funkce i způsob používání mohou časem výrazně měnit. Vyplatí se proto ukládat si důležité výstupy i mimo systém a mít na paměti, že všechny nahrané dokumenty procházejí přes servery Googlu. Na materiály, které musí zůstat zcela soukromé, se tedy tento nástroj zatím příliš nehodí.
Vývoj ale pokračuje rychlým tempem. Google naslouchá zpětné vazbě uživatelů a chystá další novinky, mezi kterými se objevuje například vylepšení mobilní aplikace pro Android nebo podpora širšího spektra souborových formátů. A tak by se mohlo zdát, že technologický gigant nepracuje jen na dalším nástroji na zpracování dokumentů, ale učí uživatele zcela novému způsobu práce s informacemi.