V neděli ho podrželi, o tři dny později chtějí jeho konec. Šéfa Nvidie Huanga potápí druhý tajný poměr
Šéf čipového giganta přiznal nevěru se ženou, kterou USA považují za čínskou agentku. Teď vyplouvá druhý poměr a o jeho osudu jedná představenstvo.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ještě v neděli za ním představenstvo Nvidie veřejně stálo. O tři dny později se chystá spoluzakladatele a šéfa nejhodnotnější čipové firmy světa Jensena Huanga z jejího čela odvolat, píše deník The Wall Street Journal. Představenstvo o jeho budoucnosti podle deníku mělo jednat už ve středu amerického času. Důvodem jsou dva mimomanželské poměry. Vedle už přiznaného vztahu s ženou, kterou americké zpravodajské služby považují za čínskou agentku, měl Huang podle zjištění The New York Times poměr i s vysoce postavenou manažerkou, která mu ve firmě přímo podléhá.
Jde o Kimberly Powellovou, viceprezidentku Nvidie pro zdravotnictví. The New York Times se odvolává na pět lidí, kteří ve firmě pracovali a podle nichž se o vztahu uvnitř Nvidie mluvilo. Třiašedesátiletý Huang i o patnáct let mladší Powellová žijí v manželství s jinými partnery. Powellová nastoupila do Nvidie v roce 2008, koncem roku 2017 se stala viceprezidentkou pro zdravotnictví a dnes firmu zastupuje na konferencích po celém světě. Vede programy, které mají čipy Nvidie dostat do zdravotnictví, hlavně do lékařských zobrazovacích přístrojů.
Nejvýmluvnější detail se váže k letošní březnové vývojářské konferenci GTC v kalifornském San José. Huang a Powellová byli podle dvou zdrojů deníku natočeni, jak se v hotelu poblíž dějiště, kde měli šéfové Nvidie schůzky, k sobě láskyplně chovají. Scénu na telefon zachytil náhodný svědek. Huangova ochranka si ho podle tří lidí obeznámených s incidentem odvedla stranou a nabídla mu podpis dohody o mlčenlivosti. Samotné video novináři The New York Times neviděli.
Huang na telefonický dotaz deníku k Powellové odpověděl jedinou větou. „Myslím, že byste se mnou neměl mluvit napřímo,“ řekl a zavěsil. Nvidia se vyjádřit odmítla, Powellová nereagovala. Etický kodex firmy přitom zaměstnancům ukládá vyhýbat se situacím, které vytvářejí střet zájmů, a výslovně mezi ně řadí osobní vztahy. Šéfové amerických korporací za vztahy s podřízenými už o místo přišli: Brian Krzanich v roce 2018 rezignoval z čela Intelu, McDonald’s o rok později odvolal Steva Easterbrooka.
Druhý poměr vyplul v nejhorší možné chvíli. Huang v neděli v dopise zaměstnancům přiznal, že byl manželce nevěrný, a omluvil se. Šlo o vztah s Alicí Huangovou, manažerkou singapurské firmy Megaspeed, která patří k velkým zákazníkům Nvidie. O jejich poměru dva dny předtím jako první informoval Financial Times. Podle amerických tajných služeb ji naverbovalo čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Jak její firma souvisí s nákupy čipů a vývozem do Číny, CzechCrunch popsal minulý týden. Peking obvinění ze špionáže odmítá.
Jak se kauza Jensena Huanga vyvíjela
- Konec října: The New York Times píše, že americké úřady označily Alici Huangovou, manažerku zákazníka Nvidie Megaspeed, za čínskou zpravodajskou agentku.
- Pátek 6. listopadu: Financial Times zveřejňuje, že s ní měl Jensen Huang milostný poměr.
- Neděle 8. listopadu: Huang zaměstnancům přiznává nevěru, představenstvo zahajuje vyšetřování a vyjadřuje mu důvěru.
- Pondělí 9. listopadu: Donald Trump říká, že věc prověřuje FBI.
- Středa 11. listopadu: The New York Times odhaluje druhý poměr s Kimberly Powellovou, The Wall Street Journal píše o chystaném odvolání Huanga.
- Úterý 17. listopadu: Nvidia zveřejní čtvrtletní výsledky, na 18. listopadu je svolaný neveřejný brífink v Kongresu.
V neděli mu přitom představenstvo vyjádřilo důvěru a zároveň spustilo vyšetřování. Vede ho bývalý úřadující federální prokurátor pro jižní obvod New Yorku Joon Kim se svou kanceláří Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, které nezávislí členové představenstva najali v úterý. Podle prezidenta Donalda Trumpa, k jehož nejbližším byznysovým spojencům Huang patří, se kauzou zabývá i FBI. Předsedové tří sněmovních výborů Kongresu Huanga vyzvali k neveřejnému brífinku, o vyšetřování mluví republikáni i demokraté.
Akcie Nvidie, jejíž hodnotu Financial Times uvádí na 4,2 bilionu dolarů (92 bilionů korun), po středečních zprávách v mimoburzovním obchodování odepsaly přes osm procent. Rozhodnutí představenstva firma zatím neoznámila a nástupce ani dočasného šéfa nikdo nejmenoval. Načasování je napjaté: 17. listopadu Nvidia zveřejní čtvrtletní výsledky, o den později má Huang stanout před zákonodárci. Firmu, kterou v roce 1993 spoluzakládal, vede přes třicet let a z výrobce herních grafik ji proměnil v hlavního dodavatele čipů pro umělou inteligenci.