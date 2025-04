V Ostravě začali stavět obří Černou kostku. Kromě knihovny se má stát centrem inovací

Uložit 0

Její půdorys má 36 krát 36 metrů a vejde se sem 1,2 milionu knih. O stavbě Černé kostky se mluví už jednadvacet let, rozeběhla se ale až teď. Projekt pro vědeckou knihovnu za 2,6 miliardy by měl být v Ostravě dokončený už za dva roky. Celkem půjde o devět podlaží, které patří k největším investicím kraje.

Na začátku padesátých let vznikla v moravskoslezské metropoli vědecká knihovna. Už tehdy ji město umístilo do provizorních prostor Nové radnice. Po čtvrt století, co knihovna stále setrvávala na svém místě, se začalo mluvit aspoň o přístavbě k levému křídlu radnice. Na to ale nikdy nedošlo. Debata se obnovila až v novém miléniu, v roce 2004 uspělo v architektonické soutěži na nové sídlo knihovny studio Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. I tento projekt už vypadal jako mrtvý, až se v roce 2018 znovu dostal do reálných úvah. Architekti projekt aktualizovali do moderní podoby a Moravskoslezský kraj, který je investorem stavby, podal žádost k financování z programu Spravedlivé transformace.

A nyní se začalo stavět. Do plochy šestnáct tisíc metrů čtverečních se vejde nejen rozsáhlý knižní fond, ale také konferenční sál, přes dvacet samostatných a skupinových studoven, kino, zasedací místnosti, kreativní dílna pro nové technologie, nahrávací studio, digitalizační laboratoř, učebny, kavárna i prostor pro malé děti. Má sloužit studiu i práci a mělo by jít o místo, které bude sloužit všem generacím. Kolem a kolem tedy Černá kostka nebude jen knihovna, ale centrum digitalizace, vědy a inovací.