V Palírně Radlík představili kolekci blendovaných pálenek. Jejich etikety vytvořila umělá inteligence

V Palírně Radlík, která se nachází v areálu někdejšího statku z první republiky v Jílovém u Prahy, se nebojí experimentů. Pod rukama zdejšího destilatéra Kamila Kutiny zde tak vznikl například jubilejní koňak Opus Magnum, v sudech zrají whisky a v aparatuře se vypalují netypické druhy ovoce a bobulí, jako jsou kdoule, bezinky, ananas či jeřabiny. Nejčerstvějším přírůstkem je trojice blendů ovocných destilátů, jejichž patronkami se staly tři ženy. Jejich podobu vytvořila umělá inteligence DALL-E.

Malvína, Wilma a Andula. Někdo by si mohl říct, že jde o tři hrdinky nějakého prvorepublikového románu. Ve skutečnosti jde ale o trojici fiktivních žen, které se staly tváří tří destilátů z dílny Palírny Radlík. Destilatér Kamil Kutina si totiž řekl, že zkusí přijít s něčím, co není zdaleka obvyklé: vytvořil blendované pálenky, ve kterých spojil ne úplně typické druhy ovoce.

„Chtěli jsme zkusit, jak spolu budou jednotlivé ovocné destiláty reagovat. Udělat kombinaci, která bude harmonická a jednotlivé složky se budou obohacovat, ne překřikovat. A vyšly nám z toho právě tyto kombinace: maliny s vínem, hrušky Williams a maliny a ananas s dulou, což je slovenský název pro kdouli. Vyšlo to krásně, protože názvy ovoce pak pojmenovaly samotné pálenky,“ přibližuje Jakub Musil z Palírny Radlík.

Foto: Archiv Palírny Radlík Hlavní destilatér Palírny Radlík Kamil Kutina

Blendy ovocných pálenek občas vznikají, avšak míchají se především takové druhy ovoce, které jsou si chuťové blízké. Například jablka s hruškami nebo švestky s mirabelkami. Dalo by se tak říci, že Kamil Kutina vymyslel v Palírně Radlík zcela novou kategorii. Všechny tři pálenky vznikly vypálením ovoce, bez přidání lihu nebo aromat. Moky z palírny v Jílovém u Prahy se ale dlouhodobě pyšní tím, že mají aromatiku skutečně výraznou – vděčí za to destilační aparatuře, která spojuje dvoukotlový systém s jednokotlovým.

„Dvoukotlový systém dokáže zachovat nejvíc aromatických látek, ale nemá tak dobrý čisticí efekt. Naopak jednokotlový umí skvěle čistit, tolik ale neumí aromatiku. Takže jsme si řekli, že když je spojíme, výsledek bude dělat přesně to, co chceme,“ vysvětluje princip vrchní destilatér Kamil Kutina. Výsledkem jsou tak velmi jemné pálenky, ve kterých ale na první přičichnutí rozpoznáte ovoce, které stálo na jejich začátku.

Každá z nejnovějších pálenek je úplně jiná. Malvínu v Radlíku popisují jako extravagantní slečnu z pařížské kavárny, Andula je pak o poznání divočejší a exotická, Wilma je díky hruškám Williams o něco tradičnější, ale maliny jí dodávají šmrnc. „Jsou to naše princezny, víly, grácie a zcela nás okouzlily. Můžete se jimi nechat hýčkat, budete v dobré společnosti,“ usmívá se Kutina.

Neotřele se v Radlíku postavili i k produktovému designu, jelikož pro tvorbu etiket pro jednotlivé pálenky „oslovili“ umělou inteligenci DALL-E. Tři ženy tak vznikly na základě textového zadání, které do tvůrčího programu zanesli. Nejprve vznikla pokusně Malvína a výsledek byl tak výstižný a pěkně zpracovaný, že se v palírně rozhodli tímto způsobem vytvořit ucelenou řadu etiket. Do prodeje půjdou pálenky 5. června.

Foto: Archiv Palírny Radlík V Palírně Radlík destiláty vznikají ve speciální aparatuře

„Zkusili jsme to, jelikož se zajímáme o nové trendy. A ukázalo se, že jde o směr, kterým se dá jít, když chce člověk věci trochu ozvláštnit. Zároveň program DALL-E přišel i s překvapivým nápadem, který bychom do tvorby třeba sami nevnesli. Wilma totiž drží v rukou hrušku, která je mnohem větší než v realitě – a to už je nápad, to není jen ztvárnění,“ dodává Musil.

V minulosti Palírna Radlík vytvořila řadu pálenek, jejichž etikety vytvořili současní čeští umělci, jako například Tomáš Císařovský, Jiří Slíva nebo Michael Rittstein. A aktuálně chystá ještě jednu specialitu – limitovaný výroční destilát, kterým oslaví 25 let své existence a všechna zlatá ocenění, jež za tu dobu získala. Detaily si ale zatím nechává pro sebe.