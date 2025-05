Ve studiu Warhorse slaví. Druhý díl Kingdom Come už překonal tři miliony prodaných kopií

Uložit 0

Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 je venku přesně tři měsíce a vývojáři rovnou oznámili, že slaví i tři miliony prodaných kopií. „Děkujeme, že jste se s námi zapsali do historie. Audentes Fortuna Iuvat!“ napsalo studio Warhorse na sociální sítě. A k tomu dodalo ještě jeden úspěch: prvního dílu z roku 2018 se povedlo už prodat 10 milionů.

Kingdom Come: Deliverance 2 od svého vydání sklízí chválu od kritiků i běžných hráčů, kteří oceňují volný svět nebo příběh. Ostatně i my jsme si hru užili: „Ve Warhorse Studios prokázali velkou odvahu. Vsadili na český středověk, na komplexní hratelnost, na něco, co tu dosud nebylo. A to je ve světě velkého herního byznysu, kam už Warhorse patří, odvážné,“ napsal Michal Mančař.

Nyní se čeká na rozšíření s názvem Brushes with Death, které vyjde někdy v průběhu května. V něm se hrdina Jindřich s pomocí záhadného umělce vydá odhalovat tajemství minulosti. Během prvního roku od vydání také dojde na další dvě placená DLC.

