Ve své tvorbě ukazuje akné i chlupy. Vyzdvihuju to, co často skrýváme, říká textilní umělkyně Rosická

Lucie Rosická patří mezi nejvýraznější tváře současné generace mladých českých umělkyň. Vystudovala pražskou AVU, svá díla už vystavovala v Itálii, Polsku i New Yorku a ocitla se i v žebříčku Forbes 30 pod 30. Ve svých textilních objektech a výšivkách pracuje jak s tématy těla a ženství, tak třeba vlivu technologií. V podcastu Režim nerušit mluvila o tom, proč tvoří z odpadu nebo co ji naučily rezidence v zahraničí.

Původně se chtěla stát módní návrhářkou, nakonec ji ale přitáhla malba. „Že budu umělkyně, se rozhodlo až tím, když mě přijali na AVU. Sama jsem tomu nedávala moc šancí,“ říká Rosická. Její rodina ji tehdy varovala před obtížným finančním zabezpečením, které s sebou umělecká dráha nese.

Rosická si proto o víkendech potají dodělávala bakaláře z práva. Psala práci o autorských právech, plánovala příručku pro umělce a dlouho to nikomu neříkala. Nechtěla prý působit jako šprtka. Právo nakonec ale nechala být, když ji umění začalo pohlcovat naplno.

Témata její tvorby teď vychází z vlastního života – od poruch příjmu potravy až po mateřství. Ve výšivkách a textilních objektech reflektuje ženskou zkušenost, tlak na tělo i paradoxní estetiku Instagramu. Místo olejových barev používá samet, vatelín, prošlou kosmetiku nebo korálky. „Zkrášlovacími detaily vyzdvihuju to, co obvykle dáváme pryč, jako je akné nebo chlupy. Je to pro mě opačný proces,“ říká mladá umělkyně.

Na obrazech zachycuje často i sama sebe. Někdy v kýčovité a intimní póze, jindy zase vyšije detaily, které většina lidí považuje za nežádoucí. „Za prvoplánovou erotikou je vždycky něco hlubšího. Něco, k čemu se člověk musí prokousat,“ vysvětluje Rosická.

V sérii inspirované nudes, které poslala manželovi, tak například tematizovala, jak tělo funguje jako komunikační nástroj. A teď přiznává, že veřejně zobrazit vlastní nahotu pro ni nebylo tak intimní jako každodenní sdílení detailů života na sítích. Právě vztah k digitálním platformám je v její práci přítomen nejen tematicky, ale i prakticky. Instagram je pro Rosickou důležitým pracovním nástrojem, na kterém sdílí své umění, růžové brýle ale nemá. „Myslím si, že už to hraničí se závislostí,“ říká.

Nová témata ke zpracování jí přineslo i mateřství, a ačkoliv se obávala, že se její kariéra s příchodem dítěte pozastaví, už pár měsíců po porodu měla výstavu. „Chtěla jsem ukázat, že mám sice miminko, ale neplánuju s uměním skončit,“ vysvětluje.

V podcastu Rosická hovoří i o finanční stránce uměleckého života, která není jednoduchá. Během studia ji finančně podporovali rodiče, dnes má zase jistotu díky příjmu manžela, i tak si ale dokáže svým uměním vydělat. „Děláme něco, co nikdo primárně nepotřebuje, není to na zakázku, není na to odbyt. Děláme na sklad a furt. A je to těžké,“ míní umělkyně.

Poslechněte si sedmý díl podcastu Režim nerušit od CzechCrunche. S hosty v něm probíráme témata, která řeší hlavně mladí Češi a Češky, ale ovlivňují celou společnost. Popkultura, trendy, škola, byznys, postironie, móda, řemeslo nebo závislosti. Nový díl očekávejte každé druhé úterý na CzechCrunchi a na všech platformách, kde sledujete podcasty.