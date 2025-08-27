Praha chce tlumit bytovou krizi. Ukázala první zářez v městské výstavbě, bude hned u metra D
U Jalového Dvora se teď čeká na stavební povolení. Na místě má vzniknout celkem 40 nájemních bytů, jde ale o součást většího projektu.
„První vlaštovka městské výstavby,“ napsal před pár dny na sociálních sítích Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní rozvoj. Na mysli měl projekt Jalový Dvůr na Nových Dvorech, kde se teď čeká na stavební povolení. Na místě má vzniknout celkem 40 nájemních bytů. Vizualizace ale mezi uživateli vzbudily překvapené reakce – plánované budovy jsou totiž pouze dvoupatrové, mají přitom vyrůst v okolí připravované stanice metra D. Podle Hlaváčka se ovšem jedná jen o okrajovou část developmentu Nových Dvorů.
Tam má vzniknout celá nová městská čtvrť s dvěma tisíci byty, školou, kulturním centrem i sportovní halou. Počítá se také s výstavbou administrativních a maloobchodních prostorů. Jalový Dvůr, který navazuje na okolní rezidenční zástavbu, je z hlediska příprav nejdál – hotovo by mohlo být během roku 2027. „Intenzivní vnitřní část je investičně složitější a vyžaduje delší čas na přípravu,“ vysvětluje Hlaváček. Jednotlivé části se mají realizovat v horizontu 10 až 15 let.
Pražská developerská společnost postaví projekt Jalový Dvůr pomocí masivních dřevěných desek (takzvané CLT panely). „To znamená, že je to navrženo jako dřevostavba. Z hlediska výstavby je realizace výrazně kratší, díky průmyslové výrobě lze také dosáhnout vyšší kvality,“ uvádí šéf městského developera Petr Urbánek.
Podle něj se dá předpokládat, že na tomto území bude v dalších letech velký tlak na hustší výstavbu – a také na úpravu menších objektů typu Jalového Dvoru. „Což konstrukční řešení z CLT panelů umožňuje způsobem šetrným k životnímu prostředí.“
Praha aktuálně pracuje i na dalších projektech, které se budou nacházet na Palmovce, Smíchově, Novém Zlíchově, v Dolních Počernicích, Jinonicích, Kyjích nebo ve Vršovicích. Celkem by v příštích letech mělo vzniknout až osm tisíc dostupných nájemních bytů. Vizualizace zmíněných projektů si můžete prohlédnout v galerii výše.