Vedle věznice v Ruzyni vyroste komplex s 250 byty. Obyvatele to nijak neomezí, říká developer
V rezidenci budou byty o různých dispozicích – od 1+kk až po penthouse o 200 metrech čtverečních. Zachovají se i některé budovy bývalého cukrovaru.
Ve středověku zde stával opevněný hospodářský dvůr, později ho nahradil cukrovar. Z něj dodnes zůstal třeba komín proměněný ve vodojem – a protože stojí v areálu ruzyňské vazební věznice, na první pohled připomíná strážní věž. Právě v její blízkosti teď roste rezidenční komplex, který zachová část dalších dochovaných budov cukrovaru. „Počítáme s tím, že v nich vzniknou prostory pro komerční využití,“ říká Dagmar Pokorná, ředitelka obchodu a marketingu a členka představenstva skupiny Satpo, která za výstavbou stojí.
Projekt s názvem Rezidence Escape sice vzniká hned vedle věznice, budoucí obyvatele to ale podle developera nijak omezit nemá. „Na jižní straně směrem k věznici totiž nebudou byty, ale chodby a další neobytné prostory,“ vysvětluje Irena Houžvičková, obchodní manažerka společnosti Satpo. Ta na trhu působí od roku 1994 a stojí za několika projekty hlavně v Praze 5. Pod značkou City Home se pak věnuje i investicím do starších bytových domů.
Pětipodlažní Rezidence Escape z pera pražského studia DAM architekti nabídne celkem 250 jednotek v různých dispozicích – od 1+kk za necelých 5,4 milionu korun až po 5+kk penthouse o 200 metrech čtverečních za bezmála 30 milionů. Většina bytů má vlastní balkon, lodžii, předzahrádku či terasu. Kromě věznice je v okolí také Obora Hvězda, přírodní rezervace Divoká Šárka či železniční stanice Praha-Ruzyně. Výstavba má být dokončena do konce roku 2028.