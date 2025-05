Velká porážka pro Apple. Hrozí mu kriminální vyšetřování, lhal pod přísahou, musí zrušit poplatky

Uložit 0

Mohlo to být klepnutí přes prsty. Místo toho je to pro Apple velká rána. Technologická firma zneužila svého monopolního postavení, nedodržela dřívější dohody, a dokonce ji zřejmě čeká kriminální vyšetřování. O co jde? Zkusme to krátce shrnout.

Apple a firma Epic Games – proslavená hlavně v herním světě tituly jako Fortnite a Unreal, svou technologií Unreal Engine nebo obchodem Epic Store – byly od roku 2020 ve při. Epic chtěl obejít 30procentní poplatky Applu za transakce v aplikacích tím, že na operačním systému iOS nabídne vlastní možnost platby, nikoliv jen nákup přes Apple.

Tomu se to nelíbilo a Epic z Apple Storu vyřadil, takže jste si nějakou dobu na iPhonu nezahráli třeba zmiňovaný Fortnite (a v USA stále nemůžete), jednu z nejpopulárnějších her planety. Epic následně jablečnou firmu zažaloval kvůli monopolním praktikám. Nakonec neuspěl úplně, ale změna přece jen přišla.

Jestli se Apple domníval, že by tento soud takové nepodřízení se toleroval, hrubě se přepočítal.

V roce 2021 soud stanovil, že Apple nesmí cizí aplikace omezovat v nabízení plateb mimo jeho systém. Firma Tima Cooka to vyřešila tak trochu po svém. Možnost otevřela, ale uživatele od toho neustále odrazovala, navíc na takové nákupy zavedla poplatek 27 procent. Což jsou potenciálně miliardy dolarů ročně. A právě tenhle krok Applu byl v jádru aktuálního sporu.

Epic dokázal soud přesvědčit, že Apple se podmínkami verdiktu z roku 2021 neřídí. Kalifornská soudkyně Yvonne Gonzalez Rogersová (která dohlížela třeba i na spory Elona Muska) nyní rozhodla, že 27% odvody musí Apple zrušit: „Tohle není vyjednávání. Tohle je nařízení soudu. Když vědomě ignorujete příkaz soudu, nedostanete druhou šanci.“

Uvedený poplatek Apple udržoval v rozporu s dřívějším rozhodnutím a tvořil tím překážku v běžném konkurenčním boji. „Jestli se Apple domníval, že by tento soud takové nepodřízení se toleroval, hrubě se přepočítal. Snaha vše zakrýt to jako vždy jen zhoršuje. Druhou šanci ukousnout si z jablka nedostane,“ uvádí část z 80stránkového rozsudku ve velmi přísném tónu.

Apple totiž nejenže nekonal v souladu s dřívějším nařízením, ale podle vyšetřování tak činil zcela vědomě a schválně. Viceprezident Applu přes finance Alex Roman dokonce lhal pod přísahou. Soudkyně proto věc předala státním žalobcům, byznysový spor tak hrozí přerůst v kriminální vyšetřování.

Novým rozhodnutím, které platí pro Spojené státy, se podle zástupců firmy Apple tentokrát bude řídit. Ale taky se odvolá. Je to pro něj nicméně velká porážka – respektive velké vítězství pro Epic. I pro hráče. „Nabízíme mírovou dohodu. Pokud Apple soudem stanovené bezpoplatkové nastavení zavede po celém světě, my po celém světě vrátíme Fortnite do App Storu a ukončíme současné soudní spory,“ oznámil po verdiktu šéf Epicu Tim Sweeney.