Velká proměna čeká historický Kellerův palác v Brně. Z kanceláří tu bude 250 moderních bytů
Investiční skupina Fidurock získala od EG.D komplex v Brně. Kellerův palác a kanceláře přebuduje na rezidenční bydlení určené k prodeji.
Investiční skupina Fidurock Davida Hauerlanda ohlásila významnou akvizici v centru Brna. Od společnosti EG.D ze skupiny E.ON za nezveřejněných podmínek kupuje rozsáhlý kancelářský komplex v Lidické ulici. Součástí transakce je i historicky cenný Kellerův palác. Fidurock plánuje stávající administrativní prostory transformovat na rezidenční projekt s 250 byty. Pro skupinu, která má v portfoliu v Česku a na Slovensku přes 35 nemovitostí s hodnotu přes 10 miliard korun, jde o jeden z největších redeveloperských počinů na tuzemském trhu.
Celková plocha areálu přesahuje 10 tisíc metrů čtverečních. Zatímco většinu svých domů si Fidurock nechává na pronájem, byty v Lidické, odkud je to jen pár minut chůze od historického centra Brna, budou koncipovány k prodeji. „Zájem o kvalitní bydlení v centrech měst, zvláště pak v dynamicky rostoucí Praze a Brně, je čím dál vyšší,“ uvádí David Hauerland. Zaměstnanci energetické společnost EG.D v budovách zůstanou do září letošního roku.
Klíčovým prvkem projektu je citlivá obnova Kellerova paláce z konce 19. století ve stylu severoitalské neorenesance. Budova sloužila energetikům přes sto let, ale podle Pavla Čady z EG.D už neumožňovala další rozvoj firmy. Fidurock se zavázal k respektování historické hodnoty areálu při jeho konverzi. Detailní harmonogram prodeje a výstavby 250 jednotek chce investor představit po získání všech úředních povolení.
Historie Kellerova paláce
- Jeden z nejvýznamnějších palácových komplexů v Brně z druhé poloviny 19. století je nepřehlédnutelným architektonickým skvostem ve stylu severoitalské neorenesance.
- Jeho impozantní, třináctiosé průčelí v dnešní Lidické ulici 36 bylo původně postavené pro továrníka Josefa Kellera v letech 1880–81 podle projektu renomované vídeňské kanceláře Ferdinand Fellner a Hermann Helmer.
- Přízemí paláce zdobí mohutná bosáž a v jeho středu se nachází průjezd procházející celou dispozicí.
- Palác prošel řadou adaptací v průběhu 20. století pod správou energetických společností, jako byly Západomoravské elektrárny či Jihomoravská energetika.
- Hlavní palácová budova si zachovala mimořádně autentický stav, který dodnes svědčí o původním lesku, finančním a společenském kapitálu Josefa Kellera.
- Právě tato historická hodnota a unikátní charakter budovy budou základem pro citlivou konverzi.