Velké novinky ze světa Zaklínače. Geraltův příběh si užijete v novém kabátě i v novém dobrodružství
Miliardově úspěšný Witcher 3 vyšel už v roce 2015, ale ještě dvakrát ukáže svou sílu. Dostane rozšíření Songs of the Past i vylepšenou verzi.
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Videoherní Zaklínač je ještě větší fenomén než ten knižní nebo seriálový. Však taky hráči po celém světě netrpělivě očekávají vydání jeho čtvrtého dílu. Ale ještě než vyjde, objeví se hned dvě jiné novinky – které se konečně představují ve dvojici trailerů. Pojďte si užít Witchera v novém kabátě a následně se rozloučit s Geraltem!
Vyšel už v roce 2015 a jen základní hry se prodalo přes 65 milionů kusů. Svým tvůrcům pomohl vybojovat v přepočtu téměř patnáct miliard korun v tržbách. Zaklínač 3: Divoký hon i dlouhé roky po své premiéře zůstává mimořádným herním hitem, jehož výjimečnost polští vývojáři v blízké budoucnosti potvrdí hned dvakrát.
Studio CD Projekt Red oznámilo zaprvé vylepšenou verzi hry, která bude pro majitele Zaklínače 3 zcela zdarma, zadruhé konečně ukázalo nové rozšíření s podtitulem Songs of the Past. A fanoušky potěší i datum vydání obou novinek. The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, který promění grafiku i hratelnost původní hry, vyjde už letos 29. září, nový příběh pak v průběhu roku 2027.
Oba projekty se premiérově ukázaly v prvních trailerech na právě probíhající herní konferenci Gamescom. Písně minulosti, jak zní ještě nepotvrzený český překlad nového doplňku, budou tečkou za videoherními osudy Geralta z Rivie, kterého hráči ovládali napříč třemi hrami od CD Projektu. Otěže příběhu totiž zakrátko přebere jeho adoptivní dcera Ciri v Zaklínači 4.
Tohle DLC – neboli stažitelný obsah – přitom čeká pořádně vysoko posazená laťka. Předchozí dvě rozšíření Srdce z kamene a především O víně a krvi jsou hráči vychvalovaná snad ještě víc než už tak zbožňovaný základní Zaklínač (což je mimochodem značka, na které pracují i Češi). Vyrovnání se jejich úspěchu a oblíbenosti bude náročný úkol i pro mladou Ciri, Zaklínač 4 by měl vyjít v roce 2028.