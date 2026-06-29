Místo práce v agentuře si splnila sen. Česká designérka tvoří jednu z nejprodávanějších herních značek
Gabriela Pešková patří mezi české vývojáře polského studia CD Projekt Red, které je podepsané pod značkami Zaklínač a Cyberpunk 2077.
Už sedmým rokem pracuje ve vyhlášeném videoherním studiu, které stvořilo sérii Zaklínač. A ve kterém právě vzniká čtvrtý díl této vysoce úspěšné značky, na níž se česká designérka také podílí. Gabriela Pešková nyní od severních sousedů zamířila na skok do rodného Česka a pro CzechCrunch se rozpovídala nejen o své kariéře.
CD Projekt Red je polská firma, ale ambice má světové. Naplňovat je pomáhá i několik Čechů. Vedle Gabriely Peškové například v posledním roce herní studio posílila dvojice Zdeněk Glatz a Karel Kolmann z Warhorse Studios, tvůrců hitu Kingdom Come: Deliverance. Ve Warhorse dříve působila také producentka Alice Severová. Zkušenosti z dalšího významného českého studia Bohemia Interactive před lety přinesl vývojář Jan Huňka. A dokonce už přes osm let v Polsku působí Vítězslav Miech.
I díky Peškové a jejím kolegům se z CD Projektu stala firma, jejíž loňské tržby atakovaly v přepočtu pět miliard korun a jejíž Zaklínač patří se zhruba 90 miliony prodaných kusů k nejprodávanějším herním sériím všech dob. Vývojáři navíc aktuálně pracují na Zaklínači 4, kde hlavního hrdinu Geralta vystřídá jeho žákyně Ciri, i na pokračování svého sci-fi hitu Cyberpunk 2077.
Před pár týdny své polské působiště Pešková opustila a zamířila na herní konferenci Game Access v Brně, jednu z nejvýznamnějších akcí domácího herního průmyslu. Tam vystoupila už předloni s povídáním na téma takzvaného „imposter syndromu“, tedy syndromu podvodníka, při kterém zbytečně a navzdory úspěchům pochybujete o svých schopnostech.
Tím ale sama rozhodně trpět nemusí, vždyť její práci pro CD Projekt celý svět nejen vidí, ale může si ji třeba i obléknout v podobě zaklínačovského merche. Tentokrát však zkušená grafička do Brna vyrazila už ne jako host s další přednáškou, ale coby fanynka, která přijela obhlédnout ty nejzajímavější hry, které v Česku vznikají. A tak jsme se jí při té příležitosti optali nejen na její práci, ale třeba i na oblíbené fantasy. O čem ještě Gabriela Pešková hovořila?
O své cestě k hernímu vývoji
Letos to bude sedm let, co v herním vývoji pracuji. Původně pocházím z odvětví grafického designu, dříve jsem pracovala v grafickém studiu. Takže jsem si myslela, že můj směr bude reklamka, agentura a tak. Ale poštěstilo se mi a dokázala jsem se dostat do své snové práce v CD Projektu. Tam pracuji v grafickém oddělení, kde děláme spoustu kreativních věcí. Za tuhle cestu jsem hrozně ráda a rozhodně ji neplánuju vůbec ukončit.
O brněnském Game Accessu
Na Game Access jezdím už dobrých devět, možná deset let. Snažím se přijet každý rok, je to prostě skvělá akce, která mě baví. Je tu super přehlídka nezávislých her, jsou tu zajímaví hosté i přednášky. Miluju se sem vracet. A Brno je mi blízké, i můj partner odsud pochází, studoval tady, máme sem blíž, máme tady známé z herního průmyslu… Vlastně i první herní přednášku, kterou jsem kdy měla, jsem měla tady.
O oblíbených hrách nejen z Polska
Z těch polských mám kromě Zaklínače a Cyberpunku 2077 ráda Alters od 11 Bit Studios, miluju všechny jejich hry. Obecně mám srdcovky jako sérii Mass Effect a BioShock Infinite. A když potřebuju uvolnit stres, tak je to Battlefield.
O hře z Tolkienovy Středozemě od Warhorse Studios
Jsem hodně velký fanoušek Pána prstenů, takže jsem strašně zvědavá, co vymyslí a co s tím udělají. Doufám, že videohra ze Středozemě od Warhorse Studios bude stále hra na hrdiny s otevřeným světem, ale trochu kondenzovanější. Já jsem totiž člověk, kterého ty velké otevřené světy snadno zahltí. A také doufám, že to bude hodně o tom putování, o cestě Středozemí, chci mít pocit jako v Kingdom Come, že i když jen jedete krajinou na koni, tak to skutečně prožíváte.
O tom, jestli je jí bližší Pán prstenů, nebo Zaklínač
Mám o trošku radši Zaklínače, ty knížky jsou moje srdcovka už od základky. Pán prstenů je mnohem víc v žánru high fantasy a Zaklínač má sice také draky a čarodějnice, ale v jiném stylu. Pána prstenů mám samozřejmě také hrozně ráda, ale musím přiznat, že Silmarillion mě zlomil a nezvládla jsem ho! (smích) Takže možná proto je pro mě o ten stupínek pod Zaklínačem.
O tom, jak by si Frodo vedl v Zaklínači – a Geralt v Pánovi prstenů
Frodo by nedal ani týden! Ježišmarjá, chudák! (smích) A zaklínač Geralt… To si vlastně myslím, že ten by to taky možná nedal, protože by neměl trpělivost se tak dlouho schovávat a jít na to strategicky, aby to opravdu zvládl. Je dost možné, že by se naštval na nějakého skřeta, vytáhl meč a šel na něj. Ale před svým koncem by ještě udělal pořádnou paseku. To jako rozhodně!
O tom, jestli fandí Yennefer, nebo Triss
Yennefer!