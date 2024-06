Více umělé inteligence, méně administrativy. Slováci pomáhají řešit smlouvy v Livesportu či Dellu

Uložit 0

Velká vlna digitalizace se trhem šíří již několik let, oblast takzvaného kontrakt managementu ale zůstávala tak trochu stranou. Hodně firem i velké korporace pořád připravují smlouvy a řídí procesy kolem nich manuálně nebo k tomu využívají nástroje, které na to nebyly určené. Slovenský startup s českou stopou Cequence právě řízení smluv zefektivňuje a díky umělé inteligenci snižuje administrativu. V růstu mu pomohla také pětiměsíční akcelerace v programu Fintech Challenge.

Aktuálně již Cequence využívá přes dvacet tisíc uživatelů z celého světa, z těch českých jde například o Livesport, Penta Hospitals nebo Centrální nákup Plzeňského kraje, dále pak mezi klienty patří slovenské ministerstvo vnitra či technologický gigant Dell. Startup konkrétně pomáhá s automatizací procesů v rámci řízení smluv, nákupů i veřejných zakázek.

Technologie strojového učení a zpracování přirozeného jazyka mu umožňují extrahovat data a vyhledávat informace z archivu podepsaných smluv či se například ptát na otázky související s těmito smlouvami s kvalifikovanou odpovědí do několika sekund. Svou umělou inteligenci zároveň Cequence trénuje výhradně na archivech daného klienta.

Startup vznikl v roce 2018 a stojí za ním pětice zakladatelů, mezi které patří povoláním právník Rasťo Kovaľ, Martin Ragan, jenž pomáhal veřejné správě s digitalizací služeb pro občany v Silicon Valley, a Peter Banda, lídr v oblasti umělé inteligence, jenž do startupu vstoupil z akademického prostředí poté, co paralelně získal dva doktoráty na Slovensku a ve Spojených státech. Po návratu do Evropy působil pět let jako datový vědec ve výzkumu léčby Parkinsonovy nemoci v Lucemburském centru pro systémovou biomedicínu.

Foto: Cequence Tým startupu Cequence

Banda jako bioinformatik do startupu přinesl expertizu v oblasti strojového učení, mezinárodní renomé získal počátkem loňska, když jako první na světě naprogramoval klienta pro OpenAI v jazyce Scala. „Když byla vydána verze GPT-3.5, byl jsem ohromen. V té době jsme vyvíjeli jiné modely, které byly sice kvalitní, ale tohle úroveň posunulo úplně jinam,“ vysvětluje Banda, který přišel s nápadem integrovat ChatGPT přímo do řešení Cequence.

Právě ChatGPT pohání funkce Cequence a pomáhá týmům u jeho klientů zrychlit uzavírání obchodů o 50 procent nebo zvýšit produktivitu týmu o více než třetinu. Z byznysového pohledu startup loni dosáhl tržeb na úrovni necelých osmi milionů korun a letos míří k hranici třiceti milionů. Na palubu se přidali investoři včetně slovenského fondu Vision Ventures. V rámci pre-seed fáze již Cequence získalo dvě investice, které dohromady přesáhly výši jednoho milionu eur (27,5 milionu korun).

V týmu má Cequence pětadvacet lidí, a i když má své oficiální sídlo včetně developerské části v Prešově, lidé pracují z velké části na dálku – byznys development a marketing sídlí v Bratislavě, část výzkumu a vývoje pak v Praze a v rakouském Štýrském Hradci. Startupu navíc ve vývoji pomohlo také zapojení do výzvy Fintech Challenge 2024 společností ČSOB a Mastercard. Pětiměsíční akcelerace se zúčastnilo šest projektů z Česka a Slovenska.

Fintech Challenge 2024 je vůbec první společná výzva společností ČSOB a Mastercard v rámci startupového programu Start it @ČSOB. Je určena startupům a inovativním týmům, které působí nejen v oblasti fintechu, ale i umělé inteligence, optimalizace procesů a podobně. Partnerem Fintech Challenge jsou i Česká fintechová asociace a FinTech Hub CEE. Vybrané fintechy získaly podpůrný program s top odborníky: pětiměsíční mentoring, individuální pomoc a unikátní startupové workshopy zaměřené na produkt a ověření poptávky po něm, propojení na zajímavé obchodní partnery, zajištění vizibility pro startup včetně pitche na Demo dni a pomoc v překonávání typických překážek pro oblast fintechu. Účast ve Fintech Challenge je zdarma.

„Fintech Challenge hodnotím jako jeden z nejlepších programů, kterých jsem se zúčastnil. Přestože jsme teprve v polovině, již vidím přínosy. Je perfektně strukturovaný a funkčně propojuje startupy s firemním světem, mentory a venture kapitálem. Každý má možnost vybrat si mentora, se kterým chce konzultovat, a učit se od něj. Workshopy jsou relevantní, spíše pro začínající startupy, ale i nás zajímala témata, která nám pomohla lépe pochopit trh a zlepšit produkty. Celkově je to jedinečná příležitost, jak navázat nové kontakty, získat cenné rady a zviditelnit naši společnost,“ popisuje své zkušenosti Martin Ragan.

„Cequence je startup, který již měl své řešení dobře zvalidované a zná své zákazníky i jejich potřeby, což je velmi důležité. Přesto neusíná na růžích a ví, že je potřeba si stále ověřovat a doplňovat znalosti. Pro tým Cequence je velmi cenné mít možnost získávat informace zevnitř velkých korporací o tom, jak přistupovat k implementaci a jaké jsou důležité milníky na klientské cestě. A to se díky programu Start it daří,“ uvádí Markéta Uhrová ze Start it @ČSOB.

„Mezi největší výzvy, které leží před startupy v dnešním dynamickém světě plném technologických inovací, patří oblast kybernetické bezpečnosti. Právě startupy mohou být dalšími klíčovými hráči v boji o udržení důvěry ve schopnosti umělé inteligence, ke které mají bohužel přístup i podvodníci ohrožující firmy, podnikatele a spotřebitele. Je proto potřeba více a více pozitivních případů a užitečných inovativních řešení pro klienty, což zosobňuje právě Cequence,“ doplňuje Viktor Gřešek, Business Development Manager ve společnosti Mastercard.