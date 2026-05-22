Víno, pasta, gelato! Zakladatel Enotecy a Suga přidal do svého království lehce punkovou zmrzlinárnu
Andrea Sirtori na léto rozšiřuje své gastronomické království a přidává do něj gelaterii, jakou provozoval i jeho otec. Kromě zmrzliny nabídne i víno.
Andrea Sirtori, majitel oblíbeného pasta podniku Sugo a pražských vinných barů Enoteca Karlín a Enoteca JZP, spustil v Karlíně svůj nový pop-up projekt Sugo Gelato Bar. Najdete ho jen pár kroků od jeho těstovinové restaurace a dáte si v něm jak takzvanou soft serve zmrzlinu, tedy vlastně nadýchaný mléčný krém, tak třeba skleničku naturálního vína. Na Sokolovské ulici zůstane minimálně do září, o sladce svěží léto je tedy postaráno!
Sugo Gelato Bar
Adresa: Sokolovská 103
Typ podniku: gelaterie
Otevírací doba: zatím pondělí až sobota od 12:00 do 20:00
„Můj táta měl před pětadvaceti lety v Miláně soft serve gelaterii, takže jsem si tuhle příležitost prostě nemohl nechat ujít. A měl jsem štěstí – našel jsem prostor jen třicet metrů od Suga,“ vysvětluje Sirtori. Nevelký Sugo Gelato Bar tak pomyslně navazuje na rodinnou tradici a zároveň rozšiřuje síť gastropodniků, kterou činorodý Ital v Praze postupně buduje. Nový podnik sází na jednoduchost, vznikl z náhlého nápadu a během tří týdnů bylo hotovo, už po prázdninách by ale měl v Holešovicích otevřít stálý Sugo Pizza Bar.
Ovšem zpátky k letní gelaterii – základem její nabídky je klasické mléčné gelato fior di latte a po víkendu k němu přibude i bez mléka z ovesného Oatly. K tomu si můžete vybrat z hotových kombinací s toppingy nebo si dosypat vlastní. Předpřipravené verze jsou zatím dvě – s jahodovou polevou, šlehačkou a kandovaným ovocem a citrónová s lemon curdem a drcenou sněhovou pusinkou – další ale budou následovat. A brzy by měl taky přibýt speciální pohár, který vznikl ve spolupráci s Bjukitchen a k dostání bude v obou podnicích.
Stejně jako v Enotece hraje i v Sugo Gelato Baru důležitou roli naturální víno. Ochutnat tu můžete dokonce taková, která zatím v jiných Sirtoriho podnicích nedostanete, a nechybí ani italská káva. Gelato se momentálně servíruje do skleněných nebo papírových pohárků, možná k nim ale ještě přibudou i klasické kornouty. A až se čas zmrzlinového pop-upu na podzim naplní, měl by ho vystřídat další gastroprojekt.