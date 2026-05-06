Vintage oblečení u ní nakoupila i Jennifer Lawrence. Teď s manželem otevírá nový obchod u Pařížské
Manželé Lucie a Michal Kratochvílovi po úspěchu Lula Vintage Prague otevírají v centru Prahy nový koncept store Lula Studio s designérskými kousky.
Projekt Lula Vintage Prague začal v roce 2019 jako instagramový profil prodávající vintage módu, dnes ale patří v Praze mezi zavedené adresy, kam míří nejen lokální zákazníci, ale i zahraniční návštěvníci, včetně herečky Jennifer Lawrence. Za značkou stojí manželé Lucie a Michal Kratochvílovi, kteří teď vedle původního showroomu otevírají v centru nový prostor Lula Studio. Ten je ale tentokrát zaměřený na současnou designérskou módu. „Chceme tady vytvořit i komunitní místo, aby prostor žil a byl otevřený všem, nejen těm, kteří si mohou dovolit značky, co tu nabízíme,“ vysvětluje Kratochvílová.
Lucie Kratochvílová začala byznys budovat až s příchodem prvního dítěte. „Lula byla můj side projekt na mateřské,“ popisuje. Její profesní zázemí bylo do té doby spojené hlavně s marketingem. Pracovala v Seznamu a věnovala se content marketingu, vedle toho ale dlouhodobě sledovala právě módní scénu, psala blog a jezdila na zahraniční přehlídky.
Impulsem ke vzniku Lula Vintage pak byla zkušenost ze zahraničí, konkrétně z Kalifornie, kde Kratochvílová narazila na odlišný způsob prezentace vintage módy. „Uvědomila jsem si, že můžeme vintage módu ukazovat úplně v jiném světle, než jsou lidi zvyklí. Nemusí být spojená s vetešnictvím nebo hrabárnou,“ říká.
Na Instagramu proto začala prodávat vlastní výběr oblečení, který kombinoval módu minulých dekád s aktuálním stylingem. Kousky sama hledala nejen v českých a zahraničních second handech, ale i na Vintedu. Během několika měsíců ale bylo Kratochvílové jasné, že je o nadčasové a udržitelné kousky zájem, a tak na konci roku 2019 otevřela svůj první showroom na pražských Vinohradech. „Trefila jsem se tehdy do doby, která vintage a pre-owned módě hodně přála,“ popisuje podnikatelka.
Další posun pak přišel v roce 2023, kdy se Lula Vintage přestěhovala do Vodičkovy ulice v centru Prahy. Přesun znamenal zásadní změnu v klientele, lokální zákazníky totiž začali převyšovat turisté. A to i přesto, že se obchod nachází v bytových prostorách, což se nakonec osvědčilo. „Cizinci často říkají, že nás našli na TikToku, že o nás někdo natočil video jako o skrytém klenotu,“ říká Kratochvílová.
Do showroomu tak navzdory umístění mimo výlohy občas zavítají i známé osobnosti, mezi nimi například americká herečka Jennifer Lawrence. „Byla zrovna v Praze, tak jsme si s týmem dělali srandu, že by u nás ve studiu, které ale ještě nebylo tehdy otevřené, mohla nakoupit. Nosí přesně ty značky, které tady teď máme. No ale objevila se v Lula Vintage,“ vypráví s úsměvem podnikatelka.
Ačkoliv Lula Vintage nabízí primárně kousky, které jsou často z druhé ruky, sama Kratochvílová svůj styl ráda kombinuje i s aktuální designérskou tvorbou. Během loňského roku proto přišel nápad na rozšíření obchodu o sesterský prostor, kde bude v kurátorované nabídce právě současná designérská móda z celého světa.
Na Starém Městě, poblíž Pařížské ulice, tak teď Lucie Kratochvílová otevřela Lula Studio. Na rozdíl od prvního obchodu s vintage oblečením pracuje na novém prostoru s manželem Michalem, který měl na starosti design, rekonstrukci obchodu a finance, zatímco ona se zaměřuje na vedení týmu a sociální sítě. Oba manželé pak vybírají dámské i pánské kolekce v pařížských showroomech značek. „Cítili jsme, že tady chybí concept store světového střihu, které jsou běžné třeba v Paříži nebo Tokiu,“ říká podnikatelka.
Nový prostor má zároveň širší ambici než samotný retail. Součástí je menší kavárna i ukázka aktuální tvorby českých umělců a umělkyň. Do budoucna by pak mohly přibýt také pop-upy vybraných českých návrhářů, třeba Aleše Hnátka nebo Jakuba Patky, jejichž kousky už teď v Lula Studio najdete. Majitelé tak prý chtějí oslovit i publikum, které by do klasického luxusního obchodu nezamířilo. „Chceme tady vytvořit i komunitní místo, aby prostor žil a byl otevřený všem, nejen těm, kteří si mohou dovolit značky, co tu nabízíme,“ vysvětluje Kratochvílová.
Investice do nového obchodu včetně nákupu kolekcí se podle manželů pohybovala v řádu nižších jednotek milionů korun. Celý projekt pak od začátku roste bez externího kapitálu, což jim prý umožňuje udržet kontrolu nad směrem firmy. „Chtěli jsme mít něco, kde se nikomu nezodpovídáme,“ říká Kratochvílová a zároveň přiznává, že takové rozhodnutí s sebou nese větší odpovědnost.
Vedle retailu budují Kratochvílovi i další projekty, které propojují do širšího konceptu. Patří sem například podcast o módě Lula Paper nebo apartmán v Benátkách. Do budoucna zvažují i expanzi do zahraničí, ve hře je prý zejména New York, kde podle nich existuje podobná cílová skupina jako v Praze. „Baví nás tvořit si takový vlastní vesmír,“ uzavírají.