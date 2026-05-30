Víte, proč je cyklistika tak sexy? Díky české značce, která spojila kolo se stylem a už jede v milionech
Značka Mooq je postavená jak na oblečení, tak na komunitě těch, kteří cyklistiku milují stejně jako její zakladatelé. A právě pro ně vznikla.
Milovali cyklistiku, ale nenarazili na vybavení, které by v jejich očích dobře vypadalo. Vše působilo až příliš sterilně, neatraktivně. Proto čistě ze své potřeby vymysleli první várku oblečení, na níž chtěli ukázat, že i cyklistika může být v Česku tak trochu módní záležitostí. A jak se ukazuje, instinkt je nezklamal. Dnes Ondřej Šmída a Pavel Juřík budují Mooq, jednu z nejstylovějších cykloznaček na trhu, vytáčí s ní miliony korun a především se starají o komunitu tak, aby z jízdy na kole udělali životní styl.
Ondřej Šmída měl ke kolu blízko odmala, hlavně díky svému dědovi a tátovi, kteří byli závodníky. Současně ho ale vždycky zajímal i svět módy a bavily ho věcí, které mají svůj designový charakter. Právě z toho se postupně začala skládat myšlenka značky, která by cyklistiku brala jako sport, ale zároveň i jako životní styl, kulturu a způsob trávení času.
„Na začátku jsme si hlavně chtěli dělat věci pro sebe. Takové, které bychom sami chtěli nosit a které nám v cyklistice chyběly,“ říká Šmída, který před devíti lety Mooq založil. „Tehdy na mě cyklistika působila spíš utilitárně, prostě se řešily funkce, výkon a technické parametry, zatímco estetika a celková atmosféra kolem kola stály spíš stranou,“ dodává.
Do rozjezdu se pustil dost přímočaře. Poskládal okolo sebe lidi, kteří měli blízko k designu, produkci, vizuální komunikaci nebo obchodu, a značka se začala rodit spíš organicky než podle přesně napsaného byznysového plánu. Pomohlo mu, že už během školy řešil lokální výrobu spodního prádla, takže měl alespoň základní představu o materiálech, dodavatelích i exekuci nápadu.
V cyklistice ale Mooq začínal prakticky od nuly. Nikde nebylo napsané, že cyklistická móda se zrovna na českém trhu uchytí, obzvlášť v momentě, kdy se snaží spojit líbivé designové provedení se specifickými nástrahami, které cyklistické vybavení obnáší. Od délky rukávů, umístění švů, kvality zipu nebo typů látky včetně toho, jak v realitě bude například dres sedět na těle.
„Člověk si na začátku neuvědomí, jak složité je vyladit fit produktů, které jsou úplně na tělo a kopírují každou křivku při pohybu,“ říká Šmída s tím, že na první prototypy dnes vzpomíná spíš s ironickým úsměvem. Ostatně kdo by se alespoň mírně neušklíbl, když by mu v dílně na první verzi cyklistických kalhot našili vložky naopak. To vše ale vedlo k tomu, čím je Mooq dnes.
Postupné ladění produktů, vlastní vizuální jazyk i komunita, která se kolem značky začala skládat, posunuly Mooq během několika let do popředí české cyklistické scény. Loni se značka podle Šmídy pohybovala okolo obratu čtyř milionů korun, letos cílí na šest milionů a objemově je úplně jinde než v prvních letech – zatímco na začátku prodávala spíš desítky kusů měsíčně, dnes jsou to desítky denně.
Prim v prodejích hrají cargo bibs, zjednodušeně řečeno cyklistické šortky s kapsami a magnetickou sponou, které se staly nejoblíbenějším produktem značky. Úspěch mají také v dámském provedení s integrovanou menstruační vložkou, což je ten typ relativního detailu, díky němuž je Mooq v komunitě populární. V nabídce ale má i dresy, vesty, bundy nebo doplňky jako ponožky, nákrčníky nebo lahve.
„Teď jsme mimo jiné představili naši novou profesionální kolekci, která vznikala ve spolupráci se závodním týmem a je více orientovaná na výkon, lehkost a aero střihy. Zároveň nechceme zůstat jen u čistě sportovního oblečení – dlouhodobě nás baví i off-bike kolekce a obecně věci kolem kultury kolem kola,“ popisuje Šmída a naznačuje plány, jak by se měla nabídka do budoucna vyvíjet.
Důležitým momentem pro budování komunity cyklistických nadšenců bylo i otevření showroomu v Praze, který Mooq posunul z roviny e-shopu do fyzického prostoru. Díky tomu se parta okolo Šmídy a druhého spoluzakladatele Pavla Juříka začala více střetávat se zákazníky. „To, že jsme okolo naší značky začali vytvářet skutečné prostředí, nás hodně posunulo,“ vypráví Šmída.
Speciálně pak zmiňuje společné cyklistické vyjížďky alias social rides, které se velmi rychle uchytili a dorazí na ně i stovka lidí. Každé úterý se navíc v jejich showroomu koná i běžecký event s projektem No Miles No Smiles, díky čemuž se z obchodu stává místo, které propojuje cyklistiku s během tak, aby se lidé dívali na sport jako na něco, s čím se dá spojit typický městský lifestyle.
Do stejné logiky zapadá i spolupráce s berlínskou značkou kol Standert, která přes Mooq vstoupila na český trh. Showroom se tím ještě víc posouvá od obchodu k místu, kde se přirozeně potkává oblečení, kola, komunita a vizuální kultura. „Tehdy jsme si asi poprvé uvědomili, že si lidé nekupují jen produkty, ale i celý svět kolem Mooqu,“ říká Šmída.
Právě tento svět se značka snaží rozšiřovat i přes další spolupráce. Už tvořila merchandising pro závody Road Classics, sportovní výživu Pillar, mallorský obchod Sventy Triathlon nebo slovenský ženský klub Jazdím Čiernu Stredu, loni navíc založil vlastní závodní tým Teammooq.
Další krok vede za hranice, což je jeden z velkých plánů na nadcházející období. Ačkoliv je Mooq pořád nejsilnější v Česku a na Slovensku, postupně přibývají dotazy ze zahraničí, proto připravuje minimálně anglickou mutaci webu, aby se zahraničním trhům více přiblížila. Růst chce přitom držet tak, aby neztratila vlastní rukopis a komunitu, na které vyrostla. „Chceme si primárně udržet to, že jsme cool. Největší být nemusíme,“ zakončuje Šmída.