Vlaková stanice na pražském letišti má zelenou. Podzemní nádraží má vyrůst do roku 2030
Na místě budou dvoje koleje a středové nástupiště, díky kterým by se cestující měli dostat přímo k oběma terminálům.
Na tuto zastávku čeká Praha už mnoho let. Spojení mezi centrem města a ruzyňským letištěm dlouhodobě chybí – původně tam mělo jezdit metro, nakonec to bude vlak. Ten bude vyjíždět z rekonstruovaného Masarykova nádraží a cestou na Kladno projede přes novou stanici v Bubnech a také mine Dejvice, Veleslavín, Liboc, Ruzyni a právě Letiště Václava Havla. Podzemní stanice, která tam má vzniknout, teď získala zelenou, respektive pravomocné povolení pro stavbu, uvedl na sociální síti X šéf Správy železnic Jiří Svoboda.
„Půjde o první podzemní nádraží na české železnici. Dvě koleje a středové nástupiště umožní cestujícím pohodlný přístup přímo k oběma terminálům. Stavba, která vznikne v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), má začít v roce 2027. Hotovo by mělo být o tři roky později,“ doplnil. Celkové náklady mají dosáhnout přibližně 6,5 miliardy korun.