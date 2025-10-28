Vlna změn v Amazonu. Firma propouští 14 tisíc lidí a bude víc investovat do umělé inteligence
Umělá inteligence začíná přetvářet i největší korporace. Amazon ruší tisíce míst a přesouvá miliardy dolarů do vývoje datových center a automatizace.
Amazon spouští velkou vlnu propouštění. Americký gigant oznámil, že zruší zhruba 14 tisíc pozic napříč odděleními od cloudu a reklamy přes Prime Video až po lidské zdroje či logistiku. Další škrty by podle agentury Reuters měly následovat v roce 2026, kdy firma chce dál zjednodušovat svou strukturu a odstraňovat vrstvy řízení. Celkové číslo by se mohlo vyšplhat až na 30 tisíc. Dotčení pracovníci dostanou 90 dní na hledání nové interní pozice, poté nárok na odstupné, zdravotní pojištění a kariérní podporu.
Podle firemního memoranda jde o pokračování iniciativy generálního ředitele Andyho Jassyho. Ten už v červnu upozorňoval, že rozšíření umělé inteligence a automatizace nevyhnutelně povede ke snižování počtu zaměstnanců. Jassy už například zavedl anonymní linku, kam zaměstnanci mohou hlásit byrokratické překážky. Dosud přišlo 1 500 podnětů a vedlo to ke čtyřem stovkám procesních změn. Společnost zároveň masivně zvyšuje investice do AI infrastruktury, letos má do datových center a výpočetních kapacit nalít až 118 miliard dolarů (2,5 bilionu korun).
Amazon není jediným technologickým gigantem, který v posledních měsících osekává pracovní místa kvůli nástupu AI. Microsoft letos zrušil 15 tisíc pozic, Meta i Google snižují stavy v týmech, které nahrazují automatizované systémy.