Do Česka dorazila streamovací služba SkyShowtime. Nabídne nový Top Gun, Halo a slevu ke spuštění

V Česku si už nějakou dobu můžeme předplatit doslova desítky streamovacích služeb, právě sem ale dorazila další. A možná se rovnou zařadí mezi ty nejzajímavější. Jde totiž o SkyShowtime, spolupráci hollywoodských mediálních obrů Paramount Global a Comcast, která diváky láká na velké filmové franšízy jako Jurský Park či Mission: Impossible a televizní hity Dexter nebo Yellowstone.

SkyShowtime vznikla teprve ve druhé polovině loňského roku specificky pro evropský trh. Zatímco v domácích Spojených státech obě zmíněná studia nabízejí hned několik vlastních služeb jako Peacock, Paramount+ nebo Showtime, na starém kontinentě se rozhodla spojit síly, aby měla větší šanci zaujmout na už silně saturovaném trhu s online audiovizuální zábavou. Vedle Česka se dnes spouští na Slovensku, v Polsku, Albánii, Maďarsku, Kosovu, Severní Makedonii a Rumunsku.

Už před dvěma týdny přitom poměrně překvapila zprávou, že v Česku bude k mání za zatím druhou nejvyšší cenu v celé Evropě. Zájemci zde za ni zaplatí 179 korun měsíčně – to je o pár desítek korun více než na Slovensku (zde stojí 6 eur, tedy cca 140 korun), a dokonce tolik nezaplatí ani obyvatelé většiny skandinávských zemí. Jedině v Dánsku vyjde SkyShowtime dráž.

Na druhou stranu v místním kontextu je to stále dobrá cena, jelikož je nižší než u Netflixu (199–319 korun), HBO Max i Disney+ (199 korun). SkyShowtime navíc přichází se slevou u spuštění – ti, co si službu předplatí do 11. dubna, za ni mají navždy platit jen 79 korun měsíčně.

Foto: SkyShowtime Úvodní strana služby SkyShowtime

Nabídka by ovšem měla být podobně atraktivní jako v případě této „velké trojky“. Například si zde streamovací premiéru odbude hit Top Gun: Maverick, který byl zatím dostupný jen samostatně v online videotékách. Fanoušky ještě více nepravděpodobné blockbusterové zábavy by pak mohla zaujmout kompletní série Jurského světa včetně loňského filmu s podtitulem Nadvláda. A na své si přijdou i náročnější diváci – dostupný je pro ně například vikinský příběh o pomstě Seveřan, který jsme nedávno zařadili mezi nejlepší filmy loňského roku.

Mezi další hity z velkého plátna, které SkyShowtime nabídne, patří například série Rychle a zběsile, už zmíněná Mission: Impossible a Star Trek následované zajímavými novinkami jako Ambulance, Panství Downton: Nová éra či oceňovaným hororem Nene od Jordana Peela, režiséra Uteč. Ten má online dorazit brzy.

Pro ty, co chodí pravidelně do kina, zase může být zajímavější televizní tvorba, zvlášť ta, která u nás oficiálními kanály dosud nebyla vůbec dostupná. Konečně si v Česku pustíme například novou řadu seriálu Dexter o sympatickém sériovém vrahovi se striktními morálními pravidly. Tvůrci se v ní s relativním úspěchem pokusili napravit velice nepopulární původní závěr příběhu, který se zařadil mezi jedny z nejvíce nechvalně známých televizních momentů minulé dekády.

Poprvé se u nás na streamovací službě objeví také seriál Yellowstone, který se ve Spojených státech už několik let těší statusu jednoho z nejsledovanějších titulů na obrazovkách. Sleduje rodinu Duttonových v čele s Johnem Duttonem (Kevin Costner), jež má pod palcem největší dobytčí ranč v zemi. Seriál zachycuje komplexní povahu takového byznysu od vztahů s rodinou a partnery po konflikty se sousedícím městem, rezervací původních Američanů nebo prvním americkým národním parkem.

Ačkoliv si první řada nevysloužila příliš vysoké uznání kritiků, časem si Yellowstone vedle divácké přízně získal i tu jejich. Úspěch příběhu ranče, rodiny Duttonových a okolí je natolik velký, že zajistil vznik dvou prequelů s názvy 1883 a 1923 odpovídajícími době, kdy se odehrávají. Samozřejmě také ty lze zhlédnout na nové streamovací službě.

Seriál Halo i minisérie o vzniku Kmotra

Výčet velkých televizích projektů pokračuje sci-fi Halo vycházejícím ze slavné herní série, které následuje loňská novinka Star Trek: Strange New Worlds. Té se dostalo skvělého přijetí díky návratu oblíbené franšízy ke klasickému stylu epizodických dobrodružství, v nichž posádka vesmírné lodi Enterprise navštěvuje a objevuje nové planety. Je to prý velice úspěšný návrat ke kořenům Star Treku.

Za zmínku stojí například ještě The Offer, minisérie pojednávající o vzniku gangsterské legendy Kmotr, první výraznější televizní angažmá Sylvestera Stallonea v mafiánském dramatu Tulsa King nebo minisérie Super Pumped: The Battle of Uber o nejdivočejší periodě v historii amerického dopravního startupu – nebo spíše taxislužby – s chytrým a problematickým plánem na to, jak ovládnout trh.

Dříve nebo později se nakonec na SkyShowtime objeví také část nabídky, která nedávno zmizela z HBO Max. Do této kategorie patří seriály Medvědín, chytré severské sci-fi Zpřítomnělí,minisérie Informátor nebo dva české tituly – kriminálka Bez vědomí a zábavná dokumentární série o jídle Spolu & Hladoví. Míří sem také nová politická komedie Jana Hřebejka Vítěz. My budeme nabídku streamovací služby sledovat a to nejzajímavější doporučíme ve filmovém a televizním newsletteru Watch.

Většina titulů na SkyShowtime dostala české titulky, část i dabing. Samozřejmostí je kvalita Full HD (ale ne vyšší) se zvukem Dolby Digital 5.1. Službu lze sledovat přímo na webu nebo prostřednictvím aplikací pro řadu platforem od iOS a tvOS přes Android po chytré televize se systémy Android TV, Google TV a LG TV.