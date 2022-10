Voyo si platí už 400 tisíc diváků. Nova bude na internetu vysílat i mistrovství světa ve fotbale

Sázka na domácí tvorbu, kterou mají diváci dlouhodobě v oblibě, a její přesunutí z televizních obrazovek do online světa se evidentně vyplácí. Minimálně v případě televizní skupiny Nova a její streamovací služby Voyo, která teď překonala milník 400 tisíc předplatitelů. V Česku a na Slovensku přitom měla ještě v loňském roce jen zlomek uživatelů. Nakopla ji však pandemie, velká marketingová kampaň běžící prakticky neustále v rámci kanálů společnosti CME, do níž patří i TV Nova, a také chytrá práce s obsahem. Do roku 2026 chce Voyo dosáhnout na milion předplatitelů a nabídne také světový šampionát ve fotbale.

„To, jak moc jsme během roku 2021 narostli, jsme nečekali, samotné nás to překvapilo,“ říkal v únoru ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch Daniel Grunt, digitální ředitel mediální společnosti CME. Tehdy se mluvilo o tom, že má streamovací služba přes 350 tisíc uživatelů. Teď byla podle CME překonána další hranice. Diváky přilákaly jak původní projekty vlastní tvorby Voyo Originál, tak velká nabídka českých filmů a také živé vysílání stanic Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Předplatitelé mají na Voyu v průměru trávit přes dvanáct hodin týdně.

Na tuzemském trhu Voyo bojuje s řadou dalších streamovacích služeb. Podle Českého statistického úřadu jim vévodí zahraniční hráči v čele s Netflixem. Na druhém místě má být HBO, nicméně to už v březnu Voyo rozporovalo s tím, že je dle svých dat větší než HBO. Oficiální čísla si však americká streamovací služba nechává pro sebe. Výčet tím nicméně nekončí. Do Česka dorazilo Disney+, funguje tu Apple TV+, svou streamovací službu má také televize Prima a populární je rovněž bezplatné iVysílání od České televize. Voyo ale proti konkurentům vytahuje několik silných es, například v podobě Ordinace v růžové zahradě 2.

Tento nejdéle uváděný český seriál v televizní historii se totiž před rokem stal jedním z pilířů programové nabídky služby Voyo a v klasickém televizním vysílání ho už diváci nenajdou. Nepřeberné množství českých i zahraničních filmů a seriálů pak doplňuje také historicky první minisérie z dílny Voyo Originál s názvem Případ Roubal, na které navázaly série Guru, Národní házená nebo Iveta. Další původní tvorba natáčená výhradně pro Voyo brzy dorazí. Mezi nejočekávanější patří minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje režiséra Davida Ondříčka.

„Voyo chce stát vedle těch největších hráčů na trhu jako nejsilnější lokální služba, která nabízí uživatelům nejvíce českých filmů a seriálů. Je celosvětovým trendem, že si domácnosti předplácí více streamovacích služeb. Očekáváme, že v roce 2025 to budou v průměru tři. Voyo chce být jednou z nich. Od tohoto cíle jsme doslova na dohled,“ dodává Daniel Grunt, Chief Digital Officer CME.

V letošním roce bude Voyo lákat také na fotbalové mistrovství světa, které se koná netradičně od 20. listopadu do 18. prosince v Kataru. Nova odvysílá celkem 32 zápasů, přičemž 18 utkání nabídne exkluzivně a 14 bude sdílet s Českou televizí. Vedle stanice Nova Action budou všechny zápasy vysílané také právě na Voyu.