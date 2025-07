Zrno Zrnko se nastěhovalo do Nuselského pivovaru hned dvakrát. Poprvé láká i na chuť Itálie

Uložit 0

Karlínské Nejen bistro má už svého nástupce. Na Žižkově mají ty nejlepší vietnamské bagety mimo Vietnam a Muzeum literatury pro změnu novou kavárnu. A v Nuselském pivovaru otevřela oblíbená řemeslná pekárna Zrno Zrnko dvě pobočky. Jedna přitom poprvé láká na vůni Itálie.

Po sedmi pobočkách klasické řemeslné pekárny přidali provozovatelé zkraje roku také bistro. Zrno Zrnko ho otevřelo v pražské Revoluční ulici a zákazníci v něm dostanou to, co jinde, k tomu navrch pak jídla s asijským twistem. Nyní majitelé otevřeli rovnou podniky dva. Jeden je novou pekárnou, druhý kavárnou s chutí Itálie.

Právě v Nuslích to všechno začalo. Ve dvoře domu v ulici Čestmírova se v roce 2021 Ondřej Kuchař a Jakub Štefeček pustili do pečení chleba. Zkušenosti s tím žádné neměli, předtím provozovali úspěšnou jazykovou školu. To se jim ale po letech omrzelo a tak se rozhodli investovat svůj čas a peníze do dobrého pečiva. Vyšlo to. Nyní v Praze otevírají osmou klasickou a druhou specializovanou pobočku.

Obojí se nachází v projektu Nuselský pivovar, který tu na konci školního roku dokončila developerská společnost Penta. Zatímco klasická pekárna tu má zastoupení v novostavbě, Botticelli Café se usadilo v historické budově pivovaru, který tu stojí už od sedmnáctého století. V prvním zmiňovaném podniku lidé najdou to, na co jsou zvyklí, to znamená několik druhů chleba, bagety, koláče, croissanty nebo loupáky. K tomu pak také výběrovou kávu, kterou pro Zrno Zrnko vyrábí pražírna Dos Mundos na míru, a farmářské produkty jako jsou vejce, máslo, bio sýry nebo uzeniny. Pekárna je menší, i tak ale nabízí zhruba deset míst k sezení.

„Aby to ale pro lidi nebyla nuda, otevíráme také Botticelli Café, které se od dosavadního pojetí Zrnka liší skoro ve všem,“ líčí jeden ze spolumajitelů Ondřej Kuchař. A tak zatímco v Zrnu je k dostání spíš světle pražená káva, kavárna nabídne pravý opak. To znamená silné italské espresso. Liší se i další sortiment. V Botticelli Café bude k dostání focaccia, pinsa, což je odlehčenější pizza, ricottovo-pomerančové cannoli nebo třeba římská specialita maritozzo, která se podobá strukturou české koblize, jen je plněná krémem.

„Specifický je také interiér. Nacházíme se ve tři sta let staré budově, proto jsme zvolili dřevo, které leželo přes tisíc let na dně jezera a loni ho vytáhli těžaři v pískovně na Nymbursku. Je to dub a má krásnou kresbu,“ líčí Kuchař.

Název podniku pak odkazuje hned na několik věcí. Za prvé na Botič, který protéká okolo, za druhé na samotnou Itálii a za třetí na obraz Zrození Venuše. „Když do Googlu napíšete Botticelli, nabídne vám to obraz Sandra Botticelliho. A jelikož ten dlouhodobě visí v Uffizi, rozhodli jsme se udělat remake. Uznávaný fotograf a náš věrný zákazník Lukáš Dvořák pojal Venuši po svém, jako černobílou fotku, kterou jsme umístili hned vedle baru,“ zakončuje Kuchař.

Kam v červenci vyrazit?

Doubleshot ve Varech. Jestli si chcete dát na KVIFFu k filmu i dobré kafe od Doubleshotu, můžete buď v Rohlík zóně, nebo na každodenním pop-upu s KiloKetchup, Landcraftem a vybranými pekárnami.

Vary v Praze. Tedy tak trochu – do 12. července si můžete v barech hotelu Fairmont dát filmy inspirované koktejly. Na lístku jsou třeba Big Kahuna, Golden Eye Martini nebo Coocoo’s Negroni.

Vietnam v kině. Bistro Mamam se 18. července zase přesune do kina Aero, kde u příležitosti projekce prvního vietnamského snímku s českou produkcí Letní škola, 2001 otevře pop-up.

Chobotnice třikrát jinak. V restauraci Ginger & Fred v tančícím domě najeli na letní menu, k mání jsou až do září tři chobotnicové chody s českým twistem, třeba bramboračkou.

Další tipy na zajímavé události, ale i podniky na vás čekají v aktuálním vydání newsletteru Deli, které najdete zde. Na stejném odkazu nebo v boxu výše se můžete přihlásit i k jeho odběru.