Vrátí se Ježíš a kde sedí Bezos? Svět propadl sázkám na všechno, o balíku rozhoduje slovíčkaření
Budoucnost jako finanční aktivum. Z drobných přeřeků i světových krizí se staly lukrativní kontrakty, na internetu se predikuje vše, co vás napadne.
Když si šéf americké centrální banky Jerome Powell stoupl na konci letošního ledna k řečnickému pultíku, novináři čekali, zda naznačí změny úrokových sazeb nebo zhodnotí dopad cel na inflaci. Na internetu ale v tu samou chvíli sledovala jeho projev ještě jedna skupina lidí. Dávali dobrý pozor na každé vyřčené slovo, ale z úplně jiného důvodu. Měli totiž vsazeno na to, jaké konkrétní formulace Powell použije. Na predikční platformě Kalshi sázky činily přes 2,8 milionu dolarů (téměř 60 milionů korun).
Vítejte v divokém světě takzvaných „mention markets“, té nejadrenalinovější a nejrychlejší odnoži predikčních trhů. Platformy jako Kalshi a Polymarket původně vznikly s vizí, že lidé budou nakupovat a prodávat pravděpodobnost budoucích událostí – od výsledků voleb po vývoj ekonomiky. Funguje to jednoduše: koupíte si za pár centů kontrakt na odpověď „Ano“ nebo „Ne“. Pokud se událost stane, kontrakt vám vyplatí jeden dolar. Pokud ne, máte nulu. Ačkoliv se tento koncept ještě nedávno netěšil takové pozornosti, dnes jde o nezastavitelný fenomén.
Podle deníku The Wall Street Journal obě zmíněné společnosti aktuálně jednají s investory o dalším financování, které by každou z nich ohodnotilo na 20 miliard dolarů (zhruba 426 miliard korun). Ještě na konci loňského roku přitom byla jejich hodnota poloviční. Například jen v období před Super Bowlem, finálovým zápasem ligy amerického fotbalu, se na Kalshi i Polymarketu protočily zhruba dvě miliardy dolarů týdně.
Zakladatelé těchto platforem rádi mluví o tom, že budují nástroj pro hledání pravdy. Kupříkladu šéf Polymarketu Shayne Coplan tvrdí, že trhy jsou kompasem pro orientaci ve světě. Trhy prý přesouvají debatu od emocí k objektivní matematice. Realita je ale mnohem pestřejší a často i dost bizarní. Lidé sází na to, jestli se do roku 2027 vrátí Ježíš Kristus, jestli se na finále Super Bowlu objeví komik Pete Davidson nebo na jakém místě bude během zápasu sedět Jeff Bezos.
S obrovským růstem a vidinou snadného zisku se ale naplno ukazují i stinné stránky tohoto byznysu: manipulace a takzvaný insider trading, tedy zneužívání neveřejných informací. Britský youtuber známý jako Lord Miles například slíbil, že stráví 40 dní v saúdské poušti jen o vodě. Na Polymarketu na to lidé začali okamžitě sázet. Ve 28. dni ale youtuber oznámil výpadek proudu a odmlčel se. Sázkaři byli naštvaní, a jejich vztek ještě umocnilo zjištění, že krypto peněženka spojená s youtuberem vsadila na to, že výzvu nedokončí, a odnesla si zisk 60 tisíc dolarů. Podobné to bylo v lednu s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem. Jen pár hodin předtím, než do jeho sídla vtrhly americké speciální jednotky, si anonymní uživatel vsadil na jeho pád.
Vše ale vyvrcholilo sázkami na válku na Blízkém východě. Když na konci února zasáhly Spojené státy a Izrael cíle v Íránu a při útoku zemřel tamní nejvyšší vůdce, ukázalo se, že v dnech před útokem více než 150 anonymních účtů na Polymarketu vsadilo velké částky na to, co se stane. Jeden nově založený účet vydělal přes čtvrt milionu dolarů, jiný uživatel si odnesl dokonce přes půl milionu. Zatímco úředníci z Pentagonu řeší úniky informací, politici bijí na poplach. Demokratický senátor Chris Murphy označil situaci, kdy mohou případně i vládní úředníci tajně profitovat z války, za nechutnou a spolu s kongresmanem Mikem Levinem navrhl zákon, který by sázení na vojenské operace a vraždy zakázal.
Platformy se snaží bránit. Tarek Mansour z Kalshi zdůrazňuje, že na rozdíl od klasických sázkových kanceláří nehrají proti svým klientům, vyžadují ověření identity a podezřelé obchody hlásí úřadům. Polymarket, který donedávna sázel na to, že se komunita ohlídá sama a že když se bude dít něco podezřelého, uživatelé si toho všimnou a dají si vědět, musel pod tlakem žalob a regulačních orgánů otočit. Podle agentury Bloomberg si nyní najal softwarového giganta Palantir a společnost TWG AI. Jejich umělá inteligence má na chystané regulované americké verzi platformy monitorovat a odhalovat podezřelé sázky a křížově je kontrolovat se seznamy lidí, kteří mají zakázáno sázet.
Kromě etiky a regulací ale predikční trhy naráží ještě na jeden, čistě praktický problém: jak vlastně určit, co je pravda? Když časopis Time vyhlásil Osobností roku „Architekty umělé inteligence“, Polymarket na poslední chvíli změnil pravidla sázky a rozhodl, že ti, kteří vsadili na možnost „Umělá inteligence“, prohráli. O výsledcích na Polymarketu totiž často rozhodují držitelé speciálních krypto tokenů UMA, kteří se pak hádají o slovíčkaření. Na Kalshi se zase řešilo, zda zástupce Netflixu vyslovil na tiskovce název studia jako „Warner Brothers“ nebo jako „Warner Bros“, na čemž závisel výsledek trhu za obrovské peníze.