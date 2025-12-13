Jsou z nich jedni z nejmladších miliardářů. Postavili portál, kde lidé sází na to, co by se mohlo stát
Platformy Kalshi i Polymarket přitahují miliardy a posouvají tzv. prediction markets z okraje internetu do mainstreamu. A i do televize.
Lidé vždy zkoušeli odhadnout, co přijde dál. Někdo podle počasí na obloze, někdo podle zkušeností, někdo podle intuice. A v posledních letech se k tomu přidala nová, překvapivě jednoduchá metoda: podívat se na to, za kolik lidé „nakupují“ a „prodávají“ pravděpodobnost nějaké budoucí události. Ne jako sázku, ale jako malý finanční kontrakt, jehož cena říká, co si o dané eventualitě myslí trh. Téhle myšlence se začalo říkat prediction markets a z původního internetového experimentu se stal rychle rostoucí fenomén, kterému vládnou portály Polymarket a Kalshi.
Právě o Kalshi bylo aktuálně hodně slyšet. Jde o platformu, která během několika měsíců vystřelila mezi nejhodnotnější firmy oboru. Na začátku prosince získala investici ve výši miliardy dolarů (zhruba 21 miliard korun) a její valuace vyskočila na 11 miliard dolarů (228 miliard korun), přičemž ještě v říjnu byla poloviční. Podle Wall Street Journal navíc její týdenní objemy obchodů překračují miliardu dolarů.
Když člověk otevře Kalshi poprvé, nevypadá to jako nic složitého. Místo sázek a kurzů jsou tu prosté otázky. Bude v únoru sněžit v New Yorku? Zveřejní Donald Trump spis ohledně Jeffreyho Epsteina? Kdo získá Oscara? A k tomu cena, třeba 0,63 dolaru. Ta vyjadřuje, jakou pravděpodobnost dané události trh přisuzuje. Pokud se stane, kontrakt vyplatí jeden dolar. Pokud ne, nula. Všechno ostatní je jen nabídka a poptávka. Pro laika intuitivní princip.
Příběh a cesta Kalshi jsou ale minimálně stejně zajímavé jako samotný produkt. Firmu založili v roce 2018 Luana Lopes Lara a Tarek Mansour, dva mladí absolventi prestižní bostonské univerzity MIT. Teď jsou z nich minimálně na papíře miliardáři, ale v počátcích se potýkali s problémem, že nebylo jisté, jestli jde z pohledu regulace o finanční nástroj, nebo o hazard. Podle Forbesu je v začátcích odmítlo přes čtyřicet právních kanceláří a první dva roky existence startupu strávili jen tím, že se snažili získat povolení od amerického regulátora CFTC. Nakonec se to povedlo a oni se stali první moderní regulovanou burzou tohoto typu v USA.
Regulace se později ukázala jako velká výhoda i nevýhoda. Když CFTC odmítla povolit volební kontrakty před prezidentskými volbami v roce 2024, Lopes Lara přišla s nápadem podat na regulátora žalobu. Většina investorů to považovala za špatný nápad, ale zakladatelé do toho šli. A vyhráli. Soud v roce 2024 rozhodl v jejich prospěch a Kalshi se stala první firmou po více než století, která mohla legálně nabízet spekulování na výsledek amerických voleb. Právě tehdy přišla vlna uživatelů, která z Kalshi udělala klíčového hráče celého segmentu.
Teď už překračují i hranici internetu. Kalshi totiž uzavřela partnerství s televizí CNN, která začne zobrazovat její pravděpodobnosti přímo v živém vysílání. Prediction markets tak vstupují do prostoru, který si dosud držely průzkumy a analytici.
Dalším podobným fenoménem je trh s názvem Polymarket. To je také místo, kde lidé sází na budoucnost způsobem, který připomíná burzu stejně jako Kalshi. Sám zakladatel Shayne Coplan o Polymarketu hovoří jako o „nejpřesnějším nástroji, který nyní lidstvo má“. Něco na tom bude, protože tu obchodují miliony lidí za vlastní peníze a vznikají tu často přesnější předpovědi než v tradičních průzkumech. Polymarket například odhadl Bidenovo odstoupení dlouho před oficiálním oznámením.
S valuací devět miliard dolarů, více než deseti tisíci aktivními trhy a nulovými poplatky za samotné obchody (bere si jen dvě procenta z výhry) se z Polymarketu stal globální indikátor toho, jak veřejnost čte nejbližší politické, ekonomické i kulturní scénáře. Od prosince 2025 se navíc po zrušení zákazu znovu otevřel i americkým uživatelům.
Někteří lidé přirovnávají trhy s předpověďmi k Ubere a kurzové sázky ke klasickým taxíkům. Chtějí tím říct, že fungují jinak – a pro uživatele většinou lépe. Klasické sázkovky stojí proti vám, určují kurzy, omezují zkušené hráče, berou vysoké marže a někdy se cukají s výplatami. Prediction markets nic takového nedělají. Nehrají proti vám, netlačí kurz jedním směrem a nechají trh, aby odrážel skutečný sentiment. I proto některá média přebírají jejich kurzy namísto těch klasických sázkových.
A tím se dostáváme k jádru věci. Prediction markets znovu otevírají debatu o tom, kde končí investování a začíná gambling. Dokonce Robinhood, populární burzovní a krypto platforma, už spustil vlastní prediction markets.
CME, jedna z největších derivátových burz na světě, chystá také svou verzi a Newyorská burza investovala do Polymarketu dvě miliardy dolarů. A Polymarket mezitím umožňuje sázet na ceny akcií stejně jako na futures.
Na prediction markets samozřejmě lidé také přicházejí o peníze. Ale jak poznamenal komentátor Matt Levine z Bloombergu: „Věříte-li v demokratizaci financí, musíte přijmout i to, že lidé se svými penězi občas udělají nerozumné věci – třeba budou sázet, kolik tweetů letos Elon Musk stihne.“ Na toto upozorňuje také známá americká influencerka a propagátorka investování Kyla Scanlon.
Suma sumárum, predikční trhy jsou v podstatě gamble. Není to investování, není to sofistikovaný trading, je to zábava. A pokud se k nim tak přistupuje, je to geniální náhražka klasických sázkových kanceláří, jimž tímto minimálně u mladých lidí vzniká obrovský konkurent.