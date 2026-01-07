Přes noc osm milionů v plusu. Tajemný obchodník vsadil na pád Madura a Amerika řeší, jak to věděl
Vsadil na pád Madura pár hodin předem a přes noc vydělal miliony. Náhoda, nebo insider trading? Příběh, který testuje hranice prediction markets.
Když v noci na začátku ledna zahájily Spojené státy operaci ve Venezuele a jejich jednotky zadržely prezidenta Nicoláse Madura, někdo byl na tenhle moment připravený lépe než zbytek světa. Neznámý obchodník totiž už několik hodin předtím vsadil desítky tisíc dolarů na to, že Maduro přestane být do konce ledna hlavou státu. A během krátké doby si tak přišel na více než 400 tisíc dolarů (přes osm milionů korun).
Sázky nepadly na burze ani u klasických bookmakerů, ale na platformě Polymarket. Jde o takzvaný prediction market, tedy místo, kde lidé neinvestují do firem, ale obchodují kontrakty navázané na budoucí události. Každý kontrakt představuje jednoduchou otázku s odpovědí ano nebo ne – například zda určitý politik zůstane ve funkci nebo zda bude nějaký zákon schválen do konkrétního data. Cena kontraktu se pohybuje mezi nulou a jedním dolarem a v daný okamžik vyjadřuje, jak pravděpodobný výsledek podle trhu je. Pokud se událost stane, kontrakt se vyplatí za jeden dolar. Pokud ne, nemá žádnou hodnotu.
V případě Venezuely se ještě krátce před operací obchodovaly kontrakty na Madurovo odstranění z funkce za cenu kolem osmi centů. Trh tím říkal, že pád prezidenta do konce ledna považuje za velmi nepravděpodobný, zhruba osmiprocentní scénář. Právě v téhle chvíli začal anonymní účet agresivně nakupovat.
Podle dat Polymarketu byl účet založen teprve koncem prosince. První sázka přišla 27. prosince, kdy obchodník investoval 96 dolarů do kontraktů, které by se vyplatily v případě americké invaze do Venezuely do konce ledna. V následujících dnech sázky postupně navyšoval, vždy na velmi úzce vymezený okruh událostí, tedy třeba na americký vojenský zásah nebo Madurovo setrvání ve funkci. V žádné jiné oblasti kontrakty nekupoval.
Zlom přišel v pátek večer. Krátce před desátou hodinou newyorského času vložil obchodník další významnou částku do kontraktů, které by se vyplatily, pokud Maduro do konce měsíce přestane být prezidentem. Jen několik hodin poté vydal prezident Donald Trump příkaz k zahájení operace. Jakmile se informace dostala na veřejnost, hodnota kontraktů prudce vzrostla. Z přibližně 34 tisíc dolarů (zhruba 700 tisíc korun), které obchodník celkem vsadil, se stal zisk pohybující se kolem 410 tisíc dolarů, tedy již zmiňovaných osm milionů korun.
Právě kombinace extrémně přesného načasování, nově založeného účtu a vysoké koncentrace sázek na jediný scénář vyvolala podezření z insider tradingu. To je pojem známý především z finančních trhů a označuje situaci, kdy někdo obchoduje na základě neveřejných informací, ke kterým má přístup jen úzký okruh lidí. V prostředí akciových trhů jde o trestný čin, který regulátoři dlouhodobě sledují a postihují.
Lidé, kteří Polymarket dlouhodobě monitorují, upozorňují, že takový vzorec chování je typický právě pro obchody založené na interních informacích. „Je pravděpodobné, že šlo o insidera. Dát tolik peněz do sázky s tak nízkou cenou, aniž by existovalo hodně veřejných signálů, je velmi neobvyklé,“ uvedl pro The Wall Street Journal Tre Upshaw, zakladatel analytické společnosti Polysights, která se specializuje na sledování obchodní aktivity na této platformě.
Na rozdíl od klasických burz fungují prediction markets v mnohem volnějším prostředí. I když má Polymarket ve svých pravidlech insider trading zakázaný, jde o kryptoplatformu, kde jsou účty anonymní a pohyb peněz se sleduje mnohem hůř než na tradičních trzích. Situaci komplikuje i otázka, odkud obchodník pochází. Pokud by šlo o amerického úředníka, který zneužil interní vládní informace, mohl by narazit na stávající zákony. Pokud ale sázky zadal někdo ze zahraničí, prosazení práva by bylo podstatně složitější. A to tím spíš, že samotná operace proti Madurovi byla připravována v přísném utajení a věděla o ní jen velmi úzká skupina lidí.
Případ zároveň zapadá do širšího vzorce. Polymarket se v posledních měsících dostal do centra pozornosti kvůli několika mimořádně přesným sázkám na technologické události, včetně správného načasování vydání nových modelů umělé inteligence. V některých případech jednotlivé účty vydělaly během krátké doby statisíce až miliony dolarů, aniž by bylo možné jednoznačně doložit, odkud informace pocházely.
Zakladatel a ředitel Polymarketu Shayne Coplan už dříve uvedl, že na platformě vznikla určitá forma samoregulace. Podezřelé obchody jsou podle něj rychle identifikovány komunitou a okamžitě veřejně rozebírány, což má snižovat prostor pro utajené zneužívání informací. Ostatně, tak zní jedna z odpovědí na otázku, proč daný obchodník neuložil do kontraktu více peněz.
30 tisíc dolarů je na Polymarketu dost velká sázka na to, aby při správném načasování vydělala stovky tisíc, ale zároveň stále relativně malá v kontextu celého trhu. Nevyvolá okamžitý poplach a snáz zapadne mezi ostatní obchody. Navíc kdyby obchodník začal najednou nakupovat za stovky tisíc dolarů, okamžitě by tím ostatním signalizoval, že se děje něco neobvyklého.
„Venezuelský“ příběh tak zatím zůstává otevřený. Neví se, kdo za sázkami stál ani zda skutečně disponoval neveřejnými informacemi. Jisté je jen to, že někdo dokázal v extrémně krátkém čase proměnit relativně malou investici v obrovský zisk.