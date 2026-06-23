Vršovice dostanou zelené plíce, aby vydržely letní vedra. Okolí kostela čeká rekonstrukce za 300 milionů
Těžištěm nového uspořádání se stane prostranství přímo u tramvajových zastávek. Architekti sem umístili kavárnu, veřejné toalety i vodní prvek.
Vršovickému náměstí Svatopluka Čecha dominuje ceněný konstruktivistický kostel sv. Václava od architekta Josefa Gočára z přelomu 20. a 30. let minulého století. Už nějakou dobu ale prostor nese známky opotřebení. „Chtěli bychom, aby se stal symbolem a ústředním prostranstvím městské části tak, jako je náměstí Míru pro Prahu 2 či náměstí Jiřího z Poděbrad pro Prahu 3,“ hlásí starosta Prahy 10 Martin Valovič. „Čecháč“ tak teď čeká celková revitalizace za přibližně 300 milionů korun, která naváže na původní Gočárovu koncepci.
Do architektonicko-krajinářské soutěže, kterou radnice vyhlásila letos v únoru, se přihlásilo 21 ateliérů. Vítězem se nakonec stalo pražské studio ra15. „Jeho návrh přináší odpověď na jednu z největších výzev současných měst – jak zajistit více kvalitní zeleně, více stínu a příjemnější prostředí pro život v době stále častějších letních veder. Právě výrazné posílení zeleně a citlivý návrh centrální zpevněné plochy považuji za jednu z největších předností návrhu. Ukazuje, že ‚Čecháč‘ by se mohl stát skutečnými zelenými plícemi Vršovic,“ míní Valovič.
Těžištěm nového uspořádání se stane prostranství přímo u tramvajových zastávek. Architekti sem umisťují kavárnu, veřejné toalety, zázemí pro správce parku a vodní prvek. Návrh od ra15 navíc ctí původní urbanistické principy a nesnaží se vizuálně konkurovat kostelu. Ten svou architekturou připomíná otevřenou náruč zvoucí dovnitř. Nová piazzetta tento motiv rozvíjí – doplňuje chrám o symbolickou druhou náruč a dotváří celistvost místa.