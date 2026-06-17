Jiřák prošel proměnou a rozděluje místní. Jedny bije do očí, další v ní vidí pokrok
Snahy o rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad se táhly už od 90. let. Teď je přestavba za asi 570 milionů korun u konce. Klíčovou roli hraje voda.
Dalo by se říct, že pražské Královské Vinohrady mají dvě centra. Jedním z nich je náměstí Míru s bazilikou sv. Ludmily, druhým náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně od věhlasného architekta Jože Plečnika. Právě „Jiřák“ ale podle Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA nebyl nikdy dokončen jako celek. Jednotlivé úpravy se prováděly postupně a spíše dílčím způsobem. Kromě období po dostavbě chrámu přišly nejvýraznější zásahy v souvislosti s vybudováním stanice metra, které podle nich roztříštěnost místa ještě prohloubily. Jeho značný potenciál tak zůstal nevyužit. To se nyní mění.
Obyvatelé Vinohrad a sousedních čtvrtí se totiž po více než dvou letech prací dočkali otevření jednoho z nejznámějších pražských náměstí. Rekonstrukce vyšla na přibližně 570 milionů korun. Klíčovou roli zde hraje voda v podobě několika pítek, mlžítek, loužítek, herních prvků a opravené kašny.
Na prostranství přibyly desítky stromů, asfalt nahradila dlažba i mlatové povrchy a rozšířilo se dětské hřiště. „Důležitý je na tomto místě systém zavlažování zeleně, který například svádí dešťovku ze střechy kostela do podzemních nádrží,“ říká Cikán. Podle něj použitá dlažba, mimochodem inspirovaná tou na Pražském hradě, umožňuje vsakování vody.
Některé z těchto úprav čelily v poslední době kritice na sociálních sítích, zejména kvůli řešení prostranství před kostelem, které by podle kritiků mělo zahrnovat více zeleně. „Jsem zklamaná, přijde mi, že to má teď opravdu špatné proporce a v létě tu bude velké horko,“ řekla CzechCrunchi jedna z místních obyvatelek. „Sice tu bydlím, ale trávit čas tu neplánuji, protože mě tato podoba bije do očí,“ prohlásila další.
Ne každý ale vnímá zrekonstruované náměstí kriticky. Jeden ze starousedlíků například uvedl, že jde o velký pokrok oproti „přežívající normalizaci, která tu ještě donedávna byla“. „Moc se mi tady líbí, děti už mám sice starší, ale s kamarádkami se tu chci scházet, abychom si daly něco dobrého k jídlu a pití na místních trzích,“ popsala jedna z oslovených místních.
Další nešetřila chválou: „Víme, že to není park, takže tu nemusí být bambilion zeleně. I tak je tu dost stromů a spoustu místa na sezení.“ Vstřícný k rekonstrukci byl také farář kostela Jan Houkal, který měl prý dřív pochybnosti, ale jen do doby, než se náměstí naplnilo lidmi.
Iniciativa zrekonstruovat náměstí Jiřího z Poděbrad se táhla poměrně dlouho. Architektonická soutěž, kterou vyhrál ateliér MCA, se uskutečnila už na konci 90. let minulého století. Projekt se ale nakonec zastavil kvůli nedostatku financí. K jeho oživení došlo až v roce 2020, práce pak začaly v lednu 2024. Město na rekonstrukci získalo evropskou dotaci ve výši zhruba 70 milionů korun.