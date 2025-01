Všichni kryptoregulaci nepřežijí. Stavíme skupinu firem, která bude vydělávat, říkají čeští investoři

Vy tedy regulaci tohoto sektoru vítáte?

Jan Svoboda: MiCA vytváří prostředí, ve kterém budou instituce moci bezpečně nabízet kryptoměnové produkty, a zároveň nastavuje jasné parametry pro daňové a regulační otázky. To je zásadní nejen pro firmy, ale i pro běžné investory. Současná situace, kdy některé finanční instituce stále označují držitele krypta za rizikové klienty, je neudržitelná. Dokonce se stává, že lidé raději využívají zahraniční platformy, což je pro české banky zbytečná ztráta.

Regulace přinese kultivaci trhu, což považujeme za pozitivní krok. Dá podnikatelům a firmám jistotu, že mohou legálně a transparentně fungovat bez obav, že jim banka ze dne na den zruší účet. To je klíčové hlavně pro větší firmy, které mají stovky tisíc klientů a nechtějí riskovat, že zůstanou odříznuté od finančních služeb.

Kam bychom mohli váš fond zařadit v rámci investičního světa?

Jan Svoboda: V rámci investic kombinujeme přístupy tradičního finančního světa i venture kapitálu. V našem portfoliu máme firmy, které už generují zisk a mají stabilní byznysový model. Na druhé straně investujeme i do rizikovějších projektů, které jsou v raných fázích, pokud vidíme, že mají smysl a potenciál. Zaměřujeme se na to, aby naše portfolio bylo vyvážené – část je zaměřena na firmy s reálným ziskem EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů – pozn. red.) nebo jasnou cestou k ní, což je dnes i v zahraničí u fondů stále více preferováno. Rozhodně neděláme investice do projektů, které spoléhají pouze na budoucí odkup bez jasného byznysového plánu.

František Vinopal: Zároveň platí, že fond investuje do projektů spíše v jejich raných fázích. Pomáháme jim s verifikací jejich modelu, protože umíme posoudit, zda jejich koncept dává v dané oblasti smysl a má potenciál pro další růst. Kromě potřebné finanční investice často přidáváme také naše know-how. To je klíčová součást našeho přístupu.

Zároveň investujete do projektů, které dávají v rámci portfolia smysl jako celek, že?

František Vinopal: Extrémně dbáme na to, aby portfolio bylo vzájemně propojené a snažíme se vytvářet synergické efekty mezi jednotlivými firmami. Umíme přenášet zkušenosti a know-how z jedné firmy na druhou, což často přináší významné přidané hodnoty. Stává se, že projekty, které podpoříme, během rozvoje přirozeně změní svůj směr. Zrovna teď například řešíme případ směnárny, která se postupně přeorientovává na zcela jiné zaměření. Vidíme tam tržní příležitost a reálný problém, který řeší, a to je pro nás klíčové.

Foto: Lavin Nguyen / CzechCrunch František Vinopal, regulatory partner v investiční skupině LongRiver

Tím se lišíte od klasických venture kapitálových fondů, které hledají primárně projekty s největším potenciálem růstu a tedy i návratnosti, co se týče jejich investice.

František Vinopal: Náš koncept je odlišný, zaměřujeme se na budování funkčního a jednotného celku. Nechceme být roztříštění a mít v portfoliu několik totožných projektů jen proto, že můžeme. Vidíme příležitost v konsolidaci trhu. Chodí za námi stále více firem, které hledají spíše odbornou pomoc než jen finanční investici. Naším cílem je spolupracovat s nimi a poskládat z jednotlivých částí jednotný systém, který bude dlouhodobě generovat příjmy.

Jan Svoboda: Nesnažíme se pouze diverzifikovat do různých segmentů digitálního světa s nadějí, že něco přežije. Spíš se zaměřujeme na to, aby do sebe vše zapadalo a tvořilo smysluplný celek. Pokud jedna část selže, celek jako takový má stále svou hodnotu. A zmíněná konsolidace je klíčová. Vybíráme si konkrétní vertikály, které chceme zkonsolidovat do větších a efektivnějších celků, výhledově nejen v Česku a na Slovensku, ale napříč Evropou.

Jinými slovy nečekáte, že uděláte jednu fantastickou investici, která se vám tisícinásobně zhodnotí, ale že vytvoříte ekonomicky funkční ekosystém.

František Vinopal: Přesně tak, o to jde. V současnosti se zaměřujeme na budování infrastruktury první generace, která propojuje tradiční instituce a digitální aktiva. To znamená spolupráci s licencovanými subjekty, jako jsou platební instituce nebo obchodní společnosti, které už mají své pevné místo v regulovaném finančním systému a jsou důvěryhodné pro investory i regulátory. Těmto institucím pomáháme zavádět nové byznysové modely, produkty a partnerství, která buď snižují náklady, nebo přinášejí nové výnosy.

Zároveň už přemýšlíme o infrastruktuře druhé generace, která by zahrnovala decentralizované finance (DeFi). To je úplně jiný svět, kde nejde o tradiční akcie nebo společnosti, ale o softwarové platformy, za kterými nestojí žádné „eseróčko“ nebo akciovka. Nicméně v současné fázi stále vidíme potřebu propojit krypto s tradičními institucemi, aby se k němu vytvořila kritická masa uživatelů a důvěra. Proto se soustředíme na to, co je aktuálně potřeba a co může přinést zisky našim investorům. Když se podíváme na klasické problémy krypta, jako je přístup k bankovním službám, AML (boj proti praní špinavých peněz) nebo reputace, je zřejmé, že jejich vyřešení může zásadně posunout celý ekosystém.

Sřední a menší podniky často nemají dostatečné kapacity, aby zvládly náročná licenční řízení.

Můžete říct nějaký příklad, jak přesně může fungovat ta infrastruktura první generace a její napojení na tradiční finanční svět?

František Vinopal: To je poměrně obsáhlé téma a je složité vybrat jeden příklad, protože tím často ztratíte pohled na celý velký obrázek. Ale pokud se zaměříme na infrastrukturu, základem je vždy mít technologickou a regulatorní vrstvu – něco, na co se můžete spolehnout. A právě to se tu poslední tři roky intenzivně budovalo. Kryptokomunita, která je u nás mimořádně silná, se snažila vytvořit prostředí, kde budou jasné mantinely a kde se zapojí veřejný sektor. To byla ta poslední část skládačky, která nám chyběla.

Už tu máme firmy, které jsou globálními lídry, stanovují světové standardy a jsou ziskové. Jediným problémem byla dosud nejasná legislativa. To byl i důvod, proč se některé banky obávaly spolupracovat s tímto typem byznysu. Ale díky postupné a systematické práci se to mění a aktuální schválení revolučního legislativního kryptobalíčku v tomto směru přináší další průlom. Pro nás je klíčové, aby krypto a tradiční finanční systém byly neoddělitelně propojené. To znamená, že lidé, kteří mají bankovní účty, by měli snadno vstoupit do kryptosvěta a zároveň z něj mohli pohodlně vystoupit. My bychom samozřejmě raději, aby v něm zůstali, ale klíčové je, že to musí být uživatelsky přívětivé a funkční.

Jak to tedy může fungovat?

František Vinopal: V Česku nás čeká zásadní krok – nejen banky a další úvěrové instituce, ale i některé fintechové společnosti se budou moci stát přímou součástí platebního systému. Například devizové společnosti, které dnes fungují jako platební instituce, budou moci přímo spolupracovat s tímto systémem. To je přesně ten posun, který chceme pomoci realizovat.

Jedním z příkladů je projekt z našeho portfolia, který pomáhá domácím podnikatelům překlenout problém chybějících bankovních účtů a řeší tak problém, jež dříve bránil českým kryptoměnovým firmám efektivně fungovat. To je jeden z příkladů, kdy jsme vyřešili konkrétní problém a projekt se díky tomu stal klíčovým partnerem pro celý sektor.

Zmínili jste také, že očekáváte tokenizaci dluhopisů. Jak to může vypadat v praxi?

František Vinopal: Téma tokenizovaných investičních nástrojů je hodně zajímavé, protože otevírá nové možnosti v oblasti finančních trhů. Tokenizace umožňuje, aby tradiční investiční nástroje, jako jsou dluhopisy, byly digitalizované a obchodované na blockchainu. Tyto tokeny pak mohou být propojeny s centrálním depozitářem cenných papírů a nabízeny veřejnosti, což otevírá cestu ke snazší distribuci a větší transparentnosti.

Představte si například tokenizovanou Teslu – podkladové aktivum, tedy reálná akcie, zůstává u obchodníka, ale vy vlastníte digitální token, který s ní přímo souvisí. Tento model vyžaduje jasnou regulaci, která se nyní postupně formuje, a právě v tom vidíme obrovskou příležitost.

Jan Svoboda: Jednou z našich konkurenčních výhod je dlouholeté know-how v oblasti regulace a technologií. To nám umožňuje být o krok napřed. Velké firmy si většinou poradí samy, ale střední a menší podniky často nemají dostatečné personální, finanční či technologické kapacity, aby zvládly náročná licenční řízení. Rok 2025 bude klíčový, protože se očekává, že většina firem v této oblasti bude muset věnovat obrovské množství energie právě na splnění regulatorních podmínek a pro mnohé to bude otázka přežití – buď licenci získají, nebo budou nuceni zavřít. My už ale máme připravené řešení, které umožňuje menším hráčům pokračovat, aniž by museli sami procházet celým náročným procesem.

Co se tedy na trhu děje?

Jan Svoboda: Často se setkáváme s tím, že firmy jsou z procesu získávání licencí a splňování regulatorních požadavků vyčerpané. Říkají: „Hele, už nemáme sílu pokračovat dál. Raději se s vámi domluvíme, spojíme, nebo se necháme částečně či úplně odkoupit.“ Tyto firmy si uvědomují, že pro ně je situace příliš složitá. Celý proces, ačkoliv nejde o plnohodnotnou bankovní licenci, je náročný, stojí hodně peněz, úsilí, a hlavně je to mentálně vyčerpávající. Tohle není pro každého – a právě tady vidíme naši roli, kdy můžeme těmto firmám pomoci a zároveň posílit konsolidaci trhu.